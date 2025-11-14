يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من الصداع النصفي المزمن والأرق الليلي الذي يحرمهم من النوم العميق، مما يدفع البعض للجوء إلى الأدوية المهدئة دون جدوى.

معدن طبيعي يثبت فعاليته في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم

إلا أن خبراء الأعصاب يؤكدون اليوم وجود حل طبيعي متوفر في الصيدليات أثبت فعاليته في تهدئة الجهاز العصبي وتحسين النوم، وهو غليسينات المغنيسيوم، وفقا لما نشر في موقع "ديلي ميل البريطانية.

وتشير الدراسات إلى أن هذا المكمل يمكن أن يكون بديلاً آمناً للأدوية التقليدية، بفضل قدرته على تنظيم النواقل العصبية المسؤولة عن القلق وإشارات الألم في الدماغ، مما يجعله خيارًا فعالًا لمن يعانون من الأرق والصداع النصفي وآلام العضلات.

تجارب شخصية تؤكد فعاليته

وكشفت شانا باينز برادفورد، الرئيسة التنفيذية لشركة Grow Out Oils للعلاج بالروائح، عن تجربتها مع غليسينات المغنيسيوم بعد معاناة طويلة مع الصداع النصفي الحاد وخفقان القلب وآلام الظهر.

وبعد تشخيص إصابتها بنقص شديد في المغنيسيوم نتيجة تعرضها للعفن الأسود، نصحها طبيبها بالتوقف عن سترات المغنيسيوم التي قد تزعج المعدة، والاعتماد على غليسينات المغنيسيوم لكونه أكثر أماناً على المدى الطويل.

وقالت برادفورد: "بعد أول جرعة مقدارها 500 ملغ شعرت بتحسن فوري، وارتفعت جودة نومي بنسبة 80%، كما اختفى خفقان القلب خلال أسابيع قليلة."

فوائد مثبتة علميًا

وتشير الأبحاث إلى أن المغنيسيوم قد يخفّض نوبات الصداع النصفي بنسبة تتراوح بين 22% و43%، ويرجع ذلك لدوره الحيوي في:

ـ تنظيم عمل الأعصاب والأوعية الدموية في الدماغ.

ـ منع اضطراب تدفق الدم المرتبط بالصداع النصفي.

ـ تقليل حساسية العصب الثلاثي التوائم المسؤول عن الألم النابض.

ـ الحد من “الاكتئاب القشري المنتشر” الذي يسبب الهالة البصرية قبل النوبة.

ـ دعم استرخاء العضلات ومنع التشنجات وآلام الظهر.

ويؤكد الأطباء أن انخفاض مستوى المغنيسيوم عن 0.70 ملي مول/لتر قد يزيد من احتمال الإصابة بالصداع المزمن واضطرابات النوم.

مفتاح للنوم العميق

ويعمل المغنيسيوم على تهدئة الجهاز العصبي وتعزيز إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم. كما يدعم عمل مستقبلات GABA التي تمنح شعورًا بالصفاء والراحة، مما يساعد على نوم طبيعي دون اللجوء لمهدئات.

مصادر طبيعية للمغنيسيوم

ويعاني الكثيرون من نقص المغنيسيوم بسبب اعتمادهم على الأطعمة المصنعة، بينما تشمل أفضل مصادره الطبيعية:

ـ بذور اليقطين

ـ اللوز والكاجو

ـ السبانخ

ـ العدس والفاصوليا السوداء

ـ الأفوكادو

ـ السلمون والأسماك الدهنية

وينصح الخبراء بتناول المكملات إلى جانب نظام غذائي متوازن لضمان مستويات صحية من المغنيسيوم.