قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني مزار بالمنيا
والدة الطفلة فاطمة تبكي: قبل ما تدخل العمليات قالتلي خايفة أموت ياماما
ديمقراطية| أبلة فاهيتا تكشف لـ عمرو أديب مفاجأة عن ليلة فونطاستيك
مهندس صوت فرقة إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل جديدة عن حادث مصرع الفنان
لتحديث بطاقة التموين.. الأوراق المطلوبة لاستخراج القيد العائلي 2025
كرسي فارغ يتسلم رئاسة مجموعة العشرين من جنوب أفريقيا
نانسي عجرم : لا أحد بلا هم … ومسؤوليتي أفرّح الناس
مينا ماهر ينعى محمد صبري بكلمات مؤثرة: هتوحشني يا كونت يا صاحبي
نانسي عجرم تكشف علاقتها بـ جيجي لامارا: أبي وأخي ومدير أعمالي
الدفاع السورية: إصابة مدنيين في قصف صاروخي على دمشق
فتحي سند عن خسارة مصر أمام أوزبكستان: المنتخب محتاج شغل كتير
عالية المهدي: بيع أرض رأس الحكمة ساهم في استقرار سعر صرف الدولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

معدن طبيعي يثبت فعاليته في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم

معدن طبيعي يثبت فعاليته في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم
معدن طبيعي يثبت فعاليته في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم
آية التيجي

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من الصداع النصفي المزمن والأرق الليلي الذي يحرمهم من النوم العميق، مما يدفع البعض للجوء إلى الأدوية المهدئة دون جدوى. 

معدن طبيعي يثبت فعاليته في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم

إلا أن خبراء الأعصاب يؤكدون اليوم وجود حل طبيعي متوفر في الصيدليات أثبت فعاليته في تهدئة الجهاز العصبي وتحسين النوم، وهو غليسينات المغنيسيوم، وفقا لما نشر في موقع "ديلي ميل البريطانية.

وتشير الدراسات إلى أن هذا المكمل يمكن أن يكون بديلاً آمناً للأدوية التقليدية، بفضل قدرته على تنظيم النواقل العصبية المسؤولة عن القلق وإشارات الألم في الدماغ، مما يجعله خيارًا فعالًا لمن يعانون من الأرق والصداع النصفي وآلام العضلات.

معدن طبيعي يثبت فعاليته في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم

تجارب شخصية تؤكد فعاليته

وكشفت شانا باينز برادفورد، الرئيسة التنفيذية لشركة Grow Out Oils للعلاج بالروائح، عن تجربتها مع غليسينات المغنيسيوم بعد معاناة طويلة مع الصداع النصفي الحاد وخفقان القلب وآلام الظهر. 

وبعد تشخيص إصابتها بنقص شديد في المغنيسيوم نتيجة تعرضها للعفن الأسود، نصحها طبيبها بالتوقف عن سترات المغنيسيوم التي قد تزعج المعدة، والاعتماد على غليسينات المغنيسيوم لكونه أكثر أماناً على المدى الطويل.

وقالت برادفورد: "بعد أول جرعة مقدارها 500 ملغ شعرت بتحسن فوري، وارتفعت جودة نومي بنسبة 80%، كما اختفى خفقان القلب خلال أسابيع قليلة."

معدن طبيعي يثبت فعاليته في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم

فوائد مثبتة علميًا

وتشير الأبحاث إلى أن المغنيسيوم قد يخفّض نوبات الصداع النصفي بنسبة تتراوح بين 22% و43%، ويرجع ذلك لدوره الحيوي في:

ـ تنظيم عمل الأعصاب والأوعية الدموية في الدماغ.

ـ منع اضطراب تدفق الدم المرتبط بالصداع النصفي.

ـ تقليل حساسية العصب الثلاثي التوائم المسؤول عن الألم النابض.

ـ الحد من “الاكتئاب القشري المنتشر” الذي يسبب الهالة البصرية قبل النوبة.

ـ دعم استرخاء العضلات ومنع التشنجات وآلام الظهر.

ويؤكد الأطباء أن انخفاض مستوى المغنيسيوم عن 0.70 ملي مول/لتر قد يزيد من احتمال الإصابة بالصداع المزمن واضطرابات النوم.

معدن طبيعي يثبت فعاليته في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم

مفتاح للنوم العميق

ويعمل المغنيسيوم على تهدئة الجهاز العصبي وتعزيز إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم. كما يدعم عمل مستقبلات GABA التي تمنح شعورًا بالصفاء والراحة، مما يساعد على نوم طبيعي دون اللجوء لمهدئات.

معدن طبيعي يثبت فعاليته في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم

مصادر طبيعية للمغنيسيوم

ويعاني الكثيرون من نقص المغنيسيوم بسبب اعتمادهم على الأطعمة المصنعة، بينما تشمل أفضل مصادره الطبيعية:

ـ بذور اليقطين

ـ اللوز والكاجو

ـ السبانخ

ـ العدس والفاصوليا السوداء

ـ الأفوكادو

ـ السلمون والأسماك الدهنية

وينصح الخبراء بتناول المكملات إلى جانب نظام غذائي متوازن لضمان مستويات صحية من المغنيسيوم.

غليسينات المغنيسيوم الصداع النصفي الأرق تحسين النوم تهدئة الأعصاب نقص المغنيسيوم آلام العضلات الميلاتونين مصادر المغنيسيوم الطبيعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف

بعد تعطل 51 ألف هاتف محمول رسميًا.. هاتفك معرض للإيقاف في هذه الحالة

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين

الفنانة دينا الشربيني

غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

ندوة فيلم الركض الصامت

مخرجة فيلم الركض الصامت: مشهد موت الطفلة كان صعبا.. وفضلت عدم صراخ الأم

احمد السعدني

محمد سامي يشيد بأداء أحمد السعدني: "من أكثر الممثلين موهبة".. والفنان يرد

بروفات مسلسل الست موناليزا

رمضان 2026 .. محمد سيد بشير ينشر بروفات مسلسل الست موناليزا لـ مي عمر

بالصور

معدن طبيعي يثبت فعاليته في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم

معدن طبيعي يثبت فعاليته في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم
معدن طبيعي يثبت فعاليته في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم
معدن طبيعي يثبت فعاليته في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم

طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج والجبن.. سهلة وسريعة

طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج والجبن
طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج والجبن
طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج والجبن

مرحاض أمريكا الذهبي معروض للبيع في مزاد .. وسعره بوزنه

مرحاض "أمريكا" الذهبي يُعرض للبيع في مزاد عالمي
مرحاض "أمريكا" الذهبي يُعرض للبيع في مزاد عالمي
مرحاض "أمريكا" الذهبي يُعرض للبيع في مزاد عالمي

نقوش أثرية تؤكد تعاطي المصريين القدماء للأفيون

المصريون القدماء تعاطوا الأفيون يوميًا
المصريون القدماء تعاطوا الأفيون يوميًا
المصريون القدماء تعاطوا الأفيون يوميًا

فيديو

محمد رمضان يكشف عن اخر أعماله

حول نصائح والده لأغنية .. محمد رمضان يكشف عن آخر أعماله

أحمد صالح وهنادى مهنا

انفصال أم صلح؟.. تفاصيل علاقة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد