قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تؤكد دعمها لجهود الوساطة الأمريكية لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحيرات العظمى
القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور
حوادث النجوم.. أحمد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه
شبح وبائي يعود للحياة مجددا.. اكتشاف فيروس شلل الاطفال بعد عقود من الاختفاء
فضيحة دبلوماسية.. سوريا تخسر سفارتها في تركيا بسبب العجز عن دفع الإيجار
أسامة ربيع: عبور سفينة الحاويات العملاقة CCJV بعد مرورها بأمان من باب المندب
وظائف شاغرة بالجملة في جامعة القاهرة.. اعرف التخصصات المطلوبة
ترامب مهتم بالانضمام إلى مشروع عقاري سعودي بقيمة 63 مليار دولار
عقبالك.. متابع يستفز محمد رمضان بعد مساندة لأحمد سعد
صفقة بـ2.7 مليار جنيه.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات قادمة من الخارج| صور
قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"جسور الخير 23".. جامعة المنصورة تطلق قافلة تنموية شاملة إلى حلايب وشلاتين

قافلة تنموية
قافلة تنموية
همت الحسينى

أطلقت جامعة المنصورة قافلتها التنموية الشاملة "جسور الخير 23"،إلى مدن حلايب وشلاتين وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر، برعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي ذلك في إطار الدور الوطني للجامعة في دعم المناطق الحدودية وتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف ربوع الجمهورية.

 القافلة تضم 48 مشاركًا

وتضم القافلة 48 مشاركًا من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والمتخصصين في المجالات الطبية والبيطرية والصيدلانية والتمريض والتوعية المجتمعية والتنمية والرياضة، ممثلين عن كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم، والزراعة، والطب البيطري، والتمريض، والتربية للطفولة المبكرة، والتربية الرياضية، إضافة إلى فرق الدعم الإداري والإعلامي والتضامن الاجتماعي.

 برنامج عمل القافلة الذي يستمر حتى 19 نوفمبر الجاري

وانطلقت القافلة من أمام مبنى إدارة الجامعة في الساعات الأولى من اليوم السبت على أن تصل إلى مدينة شلاتين مساء اليوم، استعدادًا لبدء برنامج عملها الذي يستمر حتى 19 نوفمبر الجاري، ويتضمن تقديم خدمات صحية وبيطرية وتوعوية وتنموية شاملة، بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر.

وسبق القافلة تحرُّك شاحنات المواد الغذائية التي حملت ما يقرب من 20 طنًّا من السلع الأساسية، بدعم من مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، 

 وأكد الدكتور محمد عبد العظيم، أن إطلاق قافلة "جسور الخير 23" يأتي تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز الدعم والخدمات المقدمة للمناطق الحدودية.

وأشار إلى أن الجامعة تضع خدمة المجتمع ضمن أولوياتها، حيث تعمل من خلال هذه القوافل على تعزيز مفهوم التنمية المتكاملة وتوسيع نطاق وصول الخدمات للمواطنين في المناطق النائية.

وأضاف أن هذه التحركات تأتي متسقة مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ومع استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة 

كما أكد حرص الجامعة على تعزيز دورها المجتمعي من خلال هذه القوافل، مع التركيز على تكامل التعليم والبحث العلمي مع احتياجات المواطنين، لضمان وصول الخدمات النوعية إلى جميع المناطق النائية ودعم التنمية الوطنية بشكل مستدام.

و أوضح الدكتور محمد عبد العظيم أن القافلة تمثل نموذجًا متكاملًا لجهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة، مؤكدًا أن القوافل الشاملة إحدى الأدوات الرئيسة التي تعتمد عليها الجامعة لتعزيز الشراكات المجتمعية،

يدير أعمال القافلة الدكتورة غادة القنيشي وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس الفريق الطبي، والدكتور متولي أبو سريع المدير الإداري للقافلة، والدكتورة فاطمة الإمام حافظ وكيل كلية التمريض لشؤون خدمة المجتمع،

يأتي إطلاق "جسور الخير 23" امتدادًا لسلسلة القوافل الشاملة التي تنظمها جامعة المنصورة في مختلف المحافظات، والتي رسّخت مكانتها كإحدى الجامعات الرائدة في دعم المجتمع وخدمة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.

الدقهلية جامعه المنصورة حلايب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

إمام عاشور

إمام عاشور ينعى محمد صبرى نجم الزمالك السابق بكلمات مؤثرة

ترشيحاتنا

التخطيط

التخطيط: الحكومة تسعى لتهيئة بيئة أعمال تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

جمارك

جمارك الإسكندرية تحبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية

الاسكان

غداً..بدء تسليم 2045 قطعة أرض سكنية للمواطنين في العبور الجديدة

بالصور

جهاز شئون البيئة بالشرقية يفحص 908 سيارات ويضبط 61 مركبة مخالفة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

حملات مكبرة بالشرقية لمتابعة مواقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بالتعريفة

موقف سيارت
موقف سيارت
موقف سيارت

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل رفع الإشغالات والتعديات المخالفة

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

شاهد | أبرز إطلالات جوليان “جولي” الجباس خطيبة نجم مانشستر سيتي عمر مرموش

خطيبة عمر مرموش جيلان “جولي” الجباس
خطيبة عمر مرموش جيلان “جولي” الجباس
خطيبة عمر مرموش جيلان “جولي” الجباس

فيديو

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد