"جسور الخير 23".. جامعة المنصورة تطلق قافلة تنموية شاملة إلى حلايب وشلاتين

أطلقت جامعة المنصورة قافلتها التنموية الشاملة "جسور الخير 23"،إلى مدن حلايب وشلاتين وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر، برعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي ذلك في إطار الدور الوطني للجامعة في دعم المناطق الحدودية وتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف ربوع الجمهورية.

القافلة تضم 48 مشاركًا

وتضم القافلة 48 مشاركًا من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والمتخصصين في المجالات الطبية والبيطرية والصيدلانية والتمريض والتوعية المجتمعية والتنمية والرياضة، ممثلين عن كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم، والزراعة، والطب البيطري، والتمريض، والتربية للطفولة المبكرة، والتربية الرياضية، إضافة إلى فرق الدعم الإداري والإعلامي والتضامن الاجتماعي.

برنامج عمل القافلة الذي يستمر حتى 19 نوفمبر الجاري

وانطلقت القافلة من أمام مبنى إدارة الجامعة في الساعات الأولى من اليوم السبت على أن تصل إلى مدينة شلاتين مساء اليوم، استعدادًا لبدء برنامج عملها الذي يستمر حتى 19 نوفمبر الجاري، ويتضمن تقديم خدمات صحية وبيطرية وتوعوية وتنموية شاملة، بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر.

وسبق القافلة تحرُّك شاحنات المواد الغذائية التي حملت ما يقرب من 20 طنًّا من السلع الأساسية، بدعم من مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية،

وأكد الدكتور محمد عبد العظيم، أن إطلاق قافلة "جسور الخير 23" يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز الدعم والخدمات المقدمة للمناطق الحدودية.

وأشار إلى أن الجامعة تضع خدمة المجتمع ضمن أولوياتها، حيث تعمل من خلال هذه القوافل على تعزيز مفهوم التنمية المتكاملة وتوسيع نطاق وصول الخدمات للمواطنين في المناطق النائية.

وأضاف أن هذه التحركات تأتي متسقة مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ومع استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة

كما أكد حرص الجامعة على تعزيز دورها المجتمعي من خلال هذه القوافل، مع التركيز على تكامل التعليم والبحث العلمي مع احتياجات المواطنين، لضمان وصول الخدمات النوعية إلى جميع المناطق النائية ودعم التنمية الوطنية بشكل مستدام.

و أوضح الدكتور محمد عبد العظيم أن القافلة تمثل نموذجًا متكاملًا لجهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة، مؤكدًا أن القوافل الشاملة إحدى الأدوات الرئيسة التي تعتمد عليها الجامعة لتعزيز الشراكات المجتمعية،

يدير أعمال القافلة الدكتورة غادة القنيشي وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس الفريق الطبي، والدكتور متولي أبو سريع المدير الإداري للقافلة، والدكتورة فاطمة الإمام حافظ وكيل كلية التمريض لشؤون خدمة المجتمع،

يأتي إطلاق "جسور الخير 23" امتدادًا لسلسلة القوافل الشاملة التي تنظمها جامعة المنصورة في مختلف المحافظات، والتي رسّخت مكانتها كإحدى الجامعات الرائدة في دعم المجتمع وخدمة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.