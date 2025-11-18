قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صندوق الرعاية الطبية بجامعة حلوان يرفع سقف العمليات الجراحية لـ10 آلاف جنيه
انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025
السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير
هل تسقط النفقة الزوجية على الرجل إذا كانت زوجته العاملة؟.. اعرف حكم الشرع
ينزع غزة عن جغرافيا فلسطين.. أول رد من حماس على اعتماد مشروع القرار الأمريكي
فلسطين ترحب بالقرار الأممي بشأن غزة: جاهزون للتنفيذ وتحمل المسئولية كاملة
أحمد عبدالباسط ينتقد حسام حسن: منتخب مصر ليس ساحة لتقسيم الجماهير
السفير الروسي لمجلس الأمن: لن ندعم قرارا لا يتضمن حل الدولتين
بعد قرارات مجلس الأمن.. ترامب يوجه الشكر لمصر وعدد من الدول العربية
الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على مبان مملوكة لإحدى شركات القطاع العام
هل يجب إعادة الوضوء بعد تناول لحوم الإبل؟.. اعرف حكم الشرع
شبانة: يجب دعم حسام حسن والمباريات الودية تختلف تماما عن الرسمية

رباب الهواري

أكد الإعلامي محمد شبانة أن مواجهة منتخب مصر أمام كاب فيردي كانت محطة حاسمة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية، موضحًا أن الفراعنة خاضوا مباراة قوية دفاعيًا أمام منتخب تأهل لكأس العالم ويُعد من أبرز المرشحين في القارة.

وقال شبانه في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة  "cbc"، إن المباريات الودية تختلف تمامًا عن الرسمية، حيث يعتمد الجهاز الفني خلالها على تجربة طرق لعب جديدة ودفع لاعبين في مراكز مختلفة استعدادًا للبطولة.

وتحدث شبانة عن أزمة تبديل حراسة المرمى، قائلاً إن محمد الشناوي هو الحارس الأول في مصر وصاحب أعلى مستويات الثبات، مؤكدًا أن أي انتقادات له "وراءها مصالح". لكنه انتقد غضبه عند خروجه من الملعب، معتبرًا أن المشهد "غير مناسب" لأن الشناوي يمثل قدوة للاعبين.

كما أشاد برؤية حسام حسن الفنية بعد الدفع بمصطفى شوبير لركلات الترجيح، حيث تصدى لركلتي جزاء واستعاد جزءًا كبيرًا من ثقته. وأشاد بدعم الشناوي لشوبير من خارج الملعب، مؤكدًا أن حراسة المرمى في مصر بخير، لكن كان الأفضل إبلاغ الشناوي مسبقًا بقرار تغييره.

وتناول شبانة أداء المنتخب خلال المعسكر، مشيرًا إلى تألق محمود صابر وأحمد فتوح، مؤكدًا أن مواجهة نيجيريا الودية ستكون آخر اختبار قبل البطولة.

وفي ملف منتخب مصر المشارك في كأس العرب، قال شبانة إن وصفه بـ"منتخب مصر الثاني" ليس انتقاصًا، مشيرًا إلى أن منتخبات كبيرة تتبع نفس السياسة. وأضاف أن أحمد حسن سيعلن بعد البطولة أسماء اللاعبين الذين رفضوا الانضمام، مطالبًا بكشف هويتهم.

ووجّه شبانة رسالة مباشرة إلى أحمد حجازي بعد الحديث عن رفضه المشاركة، قائلاً:"مكّنش العشم… ده محمد النني كان موجود وقاعد احتياطي، ولازم أشيد بالنني على التزامه."

حسام حسن منتخب مصر محمد الشناوى اخبار الرياضة

كامارو ZL1

تسلا

الصين تطلق روبوتات

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

