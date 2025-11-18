بديل محمد صلاح.. ليفربول يسعى للتعاقد مع جوهرة غانية بالدوري الإنجليزي

في تطور جديد يُشعل سوق الانتقالات قبل انطلاقه بأسابيع، كشف تقرير صحفي إنجليزي أن الدولي الغاني أنطوان سيمينيو، جناح نادي بورنموث، يمتلك بندًا جزائيًا في عقده يسمح برحيله خلال أول أسبوعين فقط من سوق الانتقالات الشتوية المقبل، ما يفتح الباب أمام كبار الدوري الإنجليزي الممتاز للتحرك سريعًا في يناير.

التقرير الصادر عن شبكة "بي بي سي" أوضح أن الشرط الجزائي تبلغ قيمته 65 مليون جنيه إسترليني، ويمكن تفعيله في الفترة ما بين 1 و14 يناير، وهي نافذة زمنية قصيرة جرى تصميمها خصيصًا لمنح بورنموث الوقت الكافي للتعاقد مع بديل مناسب في حال رحيل جناحه المتألق.

سيمينيو، الذي وقع عقدًا جديدًا لمدة خمس سنوات في الأول من يوليو الماضي، يعيش أفضل مواسمه على الإطلاق في البريميرليج، إذ سجل 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 11 مباراة، ليصبح أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في فريق المدرب أندوني إيراولا، وأحد الأسماء التي لفتت أنظار كبار إنجلترا، وعلى رأسهم مانشستر يونايتد وليفربول.

اسم سيمينيو يظهر بقوة

ورغم أن علاجه لمعضلة الهجوم في ليفربول ظل لسنوات مرتبكًا بمسألة التعاقد مع بديل يناسب طريقة اللعب، فإن التقارير الواردة عن بند إطلاق سراح سيمينيو، أعادت إشعال النقاش داخل أروقة "أنفيلد"، خصوصًا مع دخول محمد صلاح أطول فترة جفاف تهديفي له منذ قدومه إلى إنجلترا.

صلاح لم يسجل

"الملك المصري" لم يسجل سوى من ركلة جزاء خلال آخر سبع مباريات في الدوري، وفشل في هز الشباك مجددًا خلال الخسارة الأخيرة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، في لقاء حسمه هدف هاري ماجواير في اللحظات الأخيرة، هذا التراجع غير المعتاد دفع بعض جماهير الريدز لطرح الأسئلة بشأن مستقبل صلاح ودوره في السنوات المقبلة، خاصة أن عقده تم تجديده بالفعل مطلع الموسم.

ورغم أن المدرب آرني سلوت لا يزال مُصرًّا على دعم نجمه الأول ويرفض المساس بمركزه الأساسي، فإن تحركات الإدارة الفنية بدأت تأخذ منحى أكثر جدية تجاه البحث عن بديل طويل الأمد، لا سيما أن صلاح سيغيب بالفعل في منتصف الموسم بسبب كأس الأمم الأفريقية، وهي الفترة التي عادة ما تترك أثراً واضحًا على قوة ليفربول الهجومية.

لماذا سيمينيو؟

التقارير الإنجليزية – وعلى رأسها موقع "جول" – تؤكد أن إعجاب كشافي ليفربول بسيمينيو ليس وليد اللحظة، وإنما يعود إلى فترة طويلة، وأن النادي أصبح أكثر اقتناعًا بقدرة اللاعب الغاني على شغل أي مركز في خط الهجوم، مع امتلاكه ثلاث صفات يبحث عنها ليفربول دائمًا: السرعة، الضغط العالي المتواصل، والمرونة التكتيكية.

سيمينيو من جهته يعيش حالة نضج واضحة. فقد رفض في الصيف الماضي عروضًا من مانشستر يونايتد وتوتنهام، وفضّل الاستمرار في مشروع بورنموث، وهو قرار بدا في ظاهره مخاطرة، لكنه منح اللاعب فرصة اللعب أساسيًا والتطور بسرعة كبيرة، حتى أصبح أحد أبرز مفاجآت الموسم.

غير أن كل هذا التألق قد لا يكون كافيًا لإبعاده عن الانتقال لعملاق أكبر، خصوصًا في ظل الشرط الجزائي الذي يجعل الأمور في يد اللاعب والنادي الراغب في ضمه، دون قدرة بورنموث على منع العملية.

غياب سيمينيو عن كأس أمم أفريقيا قد يُسرّع الصفقة

في مفارقة تحمل دلالة مهمة، تفشل غانا في التأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2026 في المغرب، وبالتالي لن يضطر سيمينيو للغياب عن فريقه في فترة يناير، وهو ما يمثل نقطة إضافية في صالح ليفربول، الذي سيفقد صلاح لأسابيع خلال البطولة.

هذا العامل قد يجعل من سيمينيو خيارًا مثاليًا لتعويض الغياب، قبل أن يصبح لاحقًا منافسًا مباشرًا على مركز الجناح الأيمن في حال استمرار تراجع مستوى صلاح أو التوجه لإعادة بناء الخط الأمامي.

ما ينتظر السوق الشتوي

فترة الانتقالات الشتوية في إنجلترا ستبدأ يوم الخميس 1 يناير 2026 وتستمر حتى 2 فبراير. ومع اقتراب موعد فتح السوق، يتزايد الحديث داخل الدوائر الرياضية حول ما إذا كان ليفربول مستعدًا حقًا لدفع 65 مليون جنيه إسترليني من أجل لاعب لم يتجاوز بعد 24 عامًا، لكنه يقدم أعلى معدلات أداء في مسيرته، ويبدو جاهزًا للقفز نحو مستوى أكبر.