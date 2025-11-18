قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريستيانو رونالدو يزور البيت الأبيض في لقاء رسمي مع دونالد ترامب
الخطيب: نعمل على استعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد التحديات الاقتصادية الأخيرة
دار الإفتاء تستطلع هلال جمادى الآخرة الخميس المقبل
الأردن يدين التصريحات الإسرائيلية التحريضية الداعية لاستهداف القيادة الفلسطينية
وزير الزراعة: الرقمنة أصبحت قلب التنمية الزراعية ومفتاح الأمن الغذائي
مائل للحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025|فيديو
الرئيس السيسي يوجه وزير الصحة بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي
جهود وزارة الزراعة في تقليل فاتورة استيراد القمح وتعزيز الاكتفاء الذاتي
حجازي يعتذر والشناوي يغيب.. 3 مفاجآت في اختيارات منتخب مصر لكأس العرب
عصابة مخدرات تستخدم تطبيق إلكتروني للتوغل بين المتعاطين| الداخلية تكشف الحيلة
متاح الآن أون لاين.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
مدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بديل محمد صلاح.. ليفربول يسعى للتعاقد مع جوهرة غانية بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

في تطور جديد يُشعل سوق الانتقالات قبل انطلاقه بأسابيع، كشف تقرير صحفي إنجليزي أن الدولي الغاني أنطوان سيمينيو، جناح نادي بورنموث، يمتلك بندًا جزائيًا في عقده يسمح برحيله خلال أول أسبوعين فقط من سوق الانتقالات الشتوية المقبل، ما يفتح الباب أمام كبار الدوري الإنجليزي الممتاز للتحرك سريعًا في يناير.

التقرير الصادر عن شبكة "بي بي سي" أوضح أن الشرط الجزائي تبلغ قيمته 65 مليون جنيه إسترليني، ويمكن تفعيله في الفترة ما بين 1 و14 يناير، وهي نافذة زمنية قصيرة جرى تصميمها خصيصًا لمنح بورنموث الوقت الكافي للتعاقد مع بديل مناسب في حال رحيل جناحه المتألق.

سيمينيو، الذي وقع عقدًا جديدًا لمدة خمس سنوات في الأول من يوليو الماضي، يعيش أفضل مواسمه على الإطلاق في البريميرليج، إذ سجل 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 11 مباراة، ليصبح أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في فريق المدرب أندوني إيراولا، وأحد الأسماء التي لفتت أنظار كبار إنجلترا، وعلى رأسهم مانشستر يونايتد وليفربول.

اسم سيمينيو يظهر بقوة

ورغم أن علاجه لمعضلة الهجوم في ليفربول ظل لسنوات مرتبكًا بمسألة التعاقد مع بديل يناسب طريقة اللعب، فإن التقارير الواردة عن بند إطلاق سراح سيمينيو، أعادت إشعال النقاش داخل أروقة "أنفيلد"، خصوصًا مع دخول محمد صلاح أطول فترة جفاف تهديفي له منذ قدومه إلى إنجلترا.

صلاح لم يسجل

"الملك المصري" لم يسجل سوى من ركلة جزاء خلال آخر سبع مباريات في الدوري، وفشل في هز الشباك مجددًا خلال الخسارة الأخيرة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، في لقاء حسمه هدف هاري ماجواير في اللحظات الأخيرة، هذا التراجع غير المعتاد دفع بعض جماهير الريدز لطرح الأسئلة بشأن مستقبل صلاح ودوره في السنوات المقبلة، خاصة أن عقده تم تجديده بالفعل مطلع الموسم.

ورغم أن المدرب آرني سلوت لا يزال مُصرًّا على دعم نجمه الأول ويرفض المساس بمركزه الأساسي، فإن تحركات الإدارة الفنية بدأت تأخذ منحى أكثر جدية تجاه البحث عن بديل طويل الأمد، لا سيما أن صلاح سيغيب بالفعل في منتصف الموسم بسبب كأس الأمم الأفريقية، وهي الفترة التي عادة ما تترك أثراً واضحًا على قوة ليفربول الهجومية.

لماذا سيمينيو؟

التقارير الإنجليزية – وعلى رأسها موقع "جول" – تؤكد أن إعجاب كشافي ليفربول بسيمينيو ليس وليد اللحظة، وإنما يعود إلى فترة طويلة، وأن النادي أصبح أكثر اقتناعًا بقدرة اللاعب الغاني على شغل أي مركز في خط الهجوم، مع امتلاكه ثلاث صفات يبحث عنها ليفربول دائمًا: السرعة، الضغط العالي المتواصل، والمرونة التكتيكية.

سيمينيو من جهته يعيش حالة نضج واضحة. فقد رفض في الصيف الماضي عروضًا من مانشستر يونايتد وتوتنهام، وفضّل الاستمرار في مشروع بورنموث، وهو قرار بدا في ظاهره مخاطرة، لكنه منح اللاعب فرصة اللعب أساسيًا والتطور بسرعة كبيرة، حتى أصبح أحد أبرز مفاجآت الموسم.

غير أن كل هذا التألق قد لا يكون كافيًا لإبعاده عن الانتقال لعملاق أكبر، خصوصًا في ظل الشرط الجزائي الذي يجعل الأمور في يد اللاعب والنادي الراغب في ضمه، دون قدرة بورنموث على منع العملية.

غياب سيمينيو عن كأس أمم أفريقيا قد يُسرّع الصفقة

في مفارقة تحمل دلالة مهمة، تفشل غانا في التأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2026 في المغرب، وبالتالي لن يضطر سيمينيو للغياب عن فريقه في فترة يناير، وهو ما يمثل نقطة إضافية في صالح ليفربول، الذي سيفقد صلاح لأسابيع خلال البطولة.

هذا العامل قد يجعل من سيمينيو خيارًا مثاليًا لتعويض الغياب، قبل أن يصبح لاحقًا منافسًا مباشرًا على مركز الجناح الأيمن في حال استمرار تراجع مستوى صلاح أو التوجه لإعادة بناء الخط الأمامي.

ما ينتظر السوق الشتوي

فترة الانتقالات الشتوية في إنجلترا ستبدأ يوم الخميس 1 يناير 2026 وتستمر حتى 2 فبراير. ومع اقتراب موعد فتح السوق، يتزايد الحديث داخل الدوائر الرياضية حول ما إذا كان ليفربول مستعدًا حقًا لدفع 65 مليون جنيه إسترليني من أجل لاعب لم يتجاوز بعد 24 عامًا، لكنه يقدم أعلى معدلات أداء في مسيرته، ويبدو جاهزًا للقفز نحو مستوى أكبر.

ليفربول بورنموث أنطوان سيمينيو سيمينيو نادي بورنموث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

مداخلة الفريق كامل الوزير

كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

ترشيحاتنا

جانب من الملتقى

ملتقى الجامع الأزهر: مقارنة المهور الوقود الذي يشعل نيران التكلف في الزواج

د. أحمد وسام أمين الفتوى

يتملكني الخوف دائما من المستقبل وأشعر بعدم الأمان فماذا أفعل؟ أمين الفتوى ينصح

أسرار الأنوار والبركة في طفولة النبي

داعية إسلامي يكشف أسرار الأنوار والبركة في طفولة النبي

بالصور

إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية.. والمتابعون: في حاجة مش طبيعية

إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية
إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية
إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

5 وصفات طبيعية فعّالة للتخلص من الهاموش في المطبخ

الهاموش
الهاموش
الهاموش

مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة

مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها
مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها
مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها

فيديو

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد