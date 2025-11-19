النمنم يشدد على أهمية استمرار الدور العربي لدعم مسار قيام دولة فلسطينية مستقلة

أكد الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن قرار مجلس الأمن الأخير يمثل فرصة مهمة للقضية الفلسطينية، محذرًا في الوقت ذاته من أن تضيع هذه الفرصة كما ضاعت فرص عديدة في السابق، الأمر الذي سيجعل فكرة الدولة الفلسطينية والسلام "غير واردة مستقبلاً".



وأوضح "النمنم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن اليمين المتطرف في إسرائيل يرفض القرار بشكل قاطع، وفي المقابل تقف بعض الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس والجهاد ضد مشروع الدولة الفلسطينية، رغم أن الحديث الدولي والعربي يدور حول دولة وفق مبادرة السلام العربية.



وأشار إلى أن الموقف الحالي يضع القضية بين "الأصولية الصهيونية" في إسرائيل و"الأصولية" التي تمثلها بعض الفصائل الفلسطينية، مؤكدًا أن قرارات مجلس الأمن قد تواجه صعوبة في التنفيذ ما لم تتوفر إرادة سياسية واضحة.



وفي ختام حديثه، شدد على أهمية استمرار الدور العربي خاصة من مصر وقطر والإمارات والمملكة العربية السعودية لدعم مسار يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.