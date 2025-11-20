الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تتذرع بحجج.. ونحن ملتزمون بقرار مجلس الأمن بشأن غزة

أكد الدكتور نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أن إسرائيل لا زالت تتذرع كالعادة بحجج، وبالرغم من ذلك الرئيس أبو مازن في خطابه الرسمي في الأمم المتحدة قال نحن ملتزمون بالكامل بكل البنود التي تم الاتفاق عليها فلسطينياً وعربياً وأوروبياً وحتى أمريكياً ومع الصين وروسيا.

وقال في لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، :" منظمة التحرير تتعامل مع القانون الدولي ومع الشرعية الدولية ومع البنك الدولي ومع الاتحاد الأوروبي، وجميعهم أقروا كل مشاريع الإصلاح الفلسطينية.

وواصل: "على هذه القاعدة نسير، ولننتظر لنرى مدى جدية الإدارة الأمريكية في الاستمرار بهذا الجهد حتى وصوله إلى مساره الأخير الذي يجب أن يكون هنالك أفق سياسي يؤدي إلى دولة وعاصمتها القدس الشرقية، وبدون ذلك نكون قد قزمنا الأمور بشكل لن يقبل به الشعب الفلسطيني ولن تساهم أية مشاريع بإنقاذ الوضع".

وأردف: "لكن نحن كفلسطينيين ملتزمون تماماً بقرار مجلس الأمن، رحبت الرئاسة والرئيس أبو مازن بهذا المشروع الذي تم تعديله فلسطينياً وعربياً وإسلامياً لصالحنا، ونرى مدى جدية تجسيد ذلك على الأرض".