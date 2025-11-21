قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

غير مسئول عن تصرفاتهم ونصبهم.. كهربا يثير الجدل على إنستجرام

محمود كهربا
محمود كهربا
سارة عبد الله

شارك محمود كهربا، لاعب القادسية الكويتي ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب كهربا: “حقيقة الناس من حولك لا يعلمها إلا الله لذلك قل دائما اللهم دلني على من اراد بي خيرا واصرف عني من اراد بس شرا”.

وتابع: “حابب اقول ان في ناس عرفتها في حياتي كانوا قريبين ومحسوبين عليا بس للاسف محدش يعرف اللي في النفوس والناس دي انا نهيت علاقتي بيهم من فترة وغير مسئول عن اي تصرف بيعملوه سواء بيستلف او بينصب عليهم”.

وأضاف : “حابب اوضح ان اصحابي معروفين بالعدد ومليش اي علاقة بالناس دي وده تنويه علشان مش حابب اسمي يتحط جنب اسمهم”.

كهربا على انستجرام 

واحتل اسم لاعب الأهلي السابق محمود عبد المنعم كهربا، قمة البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ارتبط اسمه بصدور قرار من نادي القادسية الكويتي ـ الذي يلعب له كهربا ـ بإنهاء التعاقد مع اللاعب المصري، حيث يُعد محمود كهربا واحدًا من أبرز اللاعبين المصريين الذين يحظون بمتابعة واسعة في الكويت، نظرا لمساهماته وخبراته السابقة مع الأهلي والزمالك في تعزيز مكانته كلاعب متميز يتمتع بسرعة ومهارة هجومية واضحة.

تراجع مستوى اللاعب سبب الإطاحة به

ذكرت جريدة "الجريدة الكويتية"، أن نادي القادسية قرر إنهاء التعاقد مع كهربا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، وذلك بناء على قرار من نبيل معلول المدير الفني التونسي للفريق.

حقيقة رغبة الأهلي في استعادة محمود كهربا

ارتبط اسم محمود كهربا لاعب الأهلي السابق والقادسية الكويتي الحالي، بالعودة للقلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي يناير القادم، بعد أنباء فسخ عقده مع ناديه الكويتي في الفترة الحالية، في ظل الأزمة التي يعاني منها مركز رأس الحربة.

وأكد مصدر بـ النادي الأهلي، أن النادي لا يفكر في عودة كهربا في يناير أو بعد نهاية الموسم، ويركز على التعاقد مع مهاجمين آخرين لتدعيم صفوفه، سواء مهاجمين أجانب أو محليين.

محمود كهربا القادسية الكويتي انستجرام كهربا الأهلي

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

اليماحي يرحّب باعتماد الأمم المتحدة قرارات داعمة لفلسطين بأغلبية ساحقة

السفارة الفرنسية في مالي

فرنسا تخفض عدد موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين في مالي

الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي

اتصال بين زيلينسكي ونائب ترامب لبحث خطة وقف الحرب الأوكرانية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

