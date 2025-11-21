غير مسئول عن تصرفاتهم ونصبهم.. كهربا يثير الجدل على إنستجرام

شارك محمود كهربا، لاعب القادسية الكويتي ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب كهربا: “حقيقة الناس من حولك لا يعلمها إلا الله لذلك قل دائما اللهم دلني على من اراد بي خيرا واصرف عني من اراد بس شرا”.

وتابع: “حابب اقول ان في ناس عرفتها في حياتي كانوا قريبين ومحسوبين عليا بس للاسف محدش يعرف اللي في النفوس والناس دي انا نهيت علاقتي بيهم من فترة وغير مسئول عن اي تصرف بيعملوه سواء بيستلف او بينصب عليهم”.

وأضاف : “حابب اوضح ان اصحابي معروفين بالعدد ومليش اي علاقة بالناس دي وده تنويه علشان مش حابب اسمي يتحط جنب اسمهم”.

كهربا على انستجرام

واحتل اسم لاعب الأهلي السابق محمود عبد المنعم كهربا، قمة البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ارتبط اسمه بصدور قرار من نادي القادسية الكويتي ـ الذي يلعب له كهربا ـ بإنهاء التعاقد مع اللاعب المصري، حيث يُعد محمود كهربا واحدًا من أبرز اللاعبين المصريين الذين يحظون بمتابعة واسعة في الكويت، نظرا لمساهماته وخبراته السابقة مع الأهلي والزمالك في تعزيز مكانته كلاعب متميز يتمتع بسرعة ومهارة هجومية واضحة.

تراجع مستوى اللاعب سبب الإطاحة به

ذكرت جريدة "الجريدة الكويتية"، أن نادي القادسية قرر إنهاء التعاقد مع كهربا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، وذلك بناء على قرار من نبيل معلول المدير الفني التونسي للفريق.

حقيقة رغبة الأهلي في استعادة محمود كهربا

ارتبط اسم محمود كهربا لاعب الأهلي السابق والقادسية الكويتي الحالي، بالعودة للقلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي يناير القادم، بعد أنباء فسخ عقده مع ناديه الكويتي في الفترة الحالية، في ظل الأزمة التي يعاني منها مركز رأس الحربة.

وأكد مصدر بـ النادي الأهلي، أن النادي لا يفكر في عودة كهربا في يناير أو بعد نهاية الموسم، ويركز على التعاقد مع مهاجمين آخرين لتدعيم صفوفه، سواء مهاجمين أجانب أو محليين.