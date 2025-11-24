قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس القابضة لمياه الشرب يبحث برنامج إدارة مياه دلتا النيل مع الوكالة الألمانية
بيوزعوا أموال لشراء الأصوات.. القبض على أنصار مرشح بانتخابات النواب
بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية
مندوب فلسطين بمجلس الأمن: إسرائيل تعمل على انهيار وقف إطلاق النار وتمارس التهجير القسري
بث مباشر| مؤتمر صحفي للوطنية للإنتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية
الوطنية للانتخابات: انقطاع الكهرباء ومشاحنات بين أنصار مرشحين في الإسماعيلية
400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
سعر الدولار الآن في مصر الإثنين 24 نوفمبر 2025
الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا .. والعظمى بالقاهرة 25
الوطنية للانتخابات: سقوط مروحة على موظفة بإحدى لجان الدقهلية ونقلها للمستشفى
أحمد موسى يطالب ببيانات رسمية حول وقائع شراء الأصوات ويؤكد ضبط متورطين في المحلة والدقهلية
رئيس القابضة لمياه الشرب: ميكنة التحصيل والصرف الصناعي لتحسين مستوى الخدمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تطبيق نظام المسار الوظيفي جلسة خاصة ضمن فعاليات IWWI 2025

معرض IWWI Cairo 2025
معرض IWWI Cairo 2025
ٱية الجارحى

في إطار فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض IWWI Cairo 2025، انعقدت جلسة علمية متخصصة بعنوان:
"تطبيق نظام المسار الوظيفي كأداة استراتيجية لتعزيز كفاءة الموارد البشرية وتحقيق الاستدامة المؤسسية"
وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة.

أدارت الجلسة الدكتورة إيمان خضر، مدير عام المسار الوظيفي بالشركة القابضة، والتي أكدت في كلمتها أهمية تطبيق النظام داخل شركات المياه، مشيرة إلى دوره في رفع كفاءة العاملين من خلال مواءمة مهاراتهم مع إطار الجدارات الوظيفية، باعتباره المرجعية الأساسية للتطوير المهني ودعم برامج التدريب القياسي. 

كما أوضحت أن نظام المسار الوظيفي يسهم في تحسين إجراءات العمل بالموارد البشرية، ويسهل نقل المعرفة، وتبادل الخبرات، واستدامة المعرفة المؤسسية عبر الهياكل الوظيفية المختلفة.

وشارك في الجلسة عدد من قيادات الموارد البشرية والتدريب بالشركات التابعة، الذين استعرضوا تجارب عملية حول تطبيق النظام وتأثيره المباشر على رفع كفاءة العاملين وتطوير بيئة العمل، وهم:

محمد حمزة – رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية

محمد جمال – مدير عام التدريب بشركة مياه الشرب بالقاهرة

دينا محي – مدير إدارة المسار الوظيفي الإداري بالشركة القابضة

محمود صلاح – مدير عام التدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية


وتناول المتحدثون تجارب تطبيق نظام المسار الوظيفي الفني والإداري، واستعرضوا أمثلة عملية لنتائج تقييم الأثر في الشركات التابعة، موضحين كيف أسهم النظام في تحسين جودة التدريب، وتطوير معايير الأداء، وبناء كوادر قادرة على مواكبة التطوير المؤسسي.

وشهدت الجلسة تفاعلاً واسعًا من الحضور من قطاعات الموارد البشرية والتدريب، نظرًا لما تضمنته من رؤى عملية متقدمة ونماذج ناجحة قابلة للتطبيق داخل الشركات التابعة على مستوى الجمهورية.

وأكد المشاركون أن تطبيق نظام المسار الوظيفي يُعد خطوة محورية ضمن خطة الشركة القابضة للارتقاء بقدرات العاملين وتحقيق الاستدامة المؤسسية، عبر بناء منظومة شاملة تستند إلى الكفاءة والجدارة وتحسين بيئة العمل.

معرض IWWI Cairo نظام المسار الوظيفي قطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات

17 ألف جنيه.. ضبط شخص يوزع أموالا على المواطنين للتصويت لأحد المرشحين

سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة فرعية بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل

سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل

استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة

خطر السيول يهدد هذه المناطق.. والأرصاد تُحذر من الطرق المؤدية لأسوان بسبب الأمطار الرعدية

حالة الطقس

سيول تضرب 5 مناطق بجنوب البلاد .. تطورات حالة الطقس في ساعات

جماهير الهلال السوداني

تم نقلهم للمستشفى.. إصابات وأجواء مشحونة بمحيط لقاء الهلال ومولودية الجزائر

ترشيحاتنا

المتهم

الداخلية تكشف ادعاءات شخص بشراء مرشح لمجلس النواب للأصوات بالقاهرة

المتهم

يوجهون الناخبين .. القبض على أنصار مرشح بمجلس النواب بالقاهرة

المتهمين

سقوط لصوص سرقة الدراجات النارية بالجيزة

بالصور

مشاكل الهرمونات كيف تعرفين أن جسمك ينبهك لخلل خطير

مشاكل الهرمونات كيف تعرفين إن جسمك ينبهك لخلل خطير
مشاكل الهرمونات كيف تعرفين إن جسمك ينبهك لخلل خطير
مشاكل الهرمونات كيف تعرفين إن جسمك ينبهك لخلل خطير

إقبال كثيف من الناخبين بمنطقة عين شمس.. صور

اقبال كثيف من الناخبين بمنطقة عين شمس .. صور
اقبال كثيف من الناخبين بمنطقة عين شمس .. صور
اقبال كثيف من الناخبين بمنطقة عين شمس .. صور

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

ياسمين صبري ووالدها
ياسمين صبري ووالدها
ياسمين صبري ووالدها

60 فيلما من 22 دولة.. مهرجان الفيوم يعلن أفلام ومسابقات دورته الثانية

مهرجان الفيوم السينمائي الدولي
مهرجان الفيوم السينمائي الدولي
مهرجان الفيوم السينمائي الدولي

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

بوستر اغنية ماليش غيرك لرامي جمال

ماليش غيرك.. ارامي جمال يطرح أحدث أغاني ألبوم مطر ودموع

الفنانه غادة ابراهيم

غادة إبراهيم تدلي بصوتها في مدرسة مصطفي كامل بمساكن شيراتون

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد