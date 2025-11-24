تطبيق نظام المسار الوظيفي جلسة خاصة ضمن فعاليات IWWI 2025

في إطار فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض IWWI Cairo 2025، انعقدت جلسة علمية متخصصة بعنوان:

"تطبيق نظام المسار الوظيفي كأداة استراتيجية لتعزيز كفاءة الموارد البشرية وتحقيق الاستدامة المؤسسية"

وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة.

أدارت الجلسة الدكتورة إيمان خضر، مدير عام المسار الوظيفي بالشركة القابضة، والتي أكدت في كلمتها أهمية تطبيق النظام داخل شركات المياه، مشيرة إلى دوره في رفع كفاءة العاملين من خلال مواءمة مهاراتهم مع إطار الجدارات الوظيفية، باعتباره المرجعية الأساسية للتطوير المهني ودعم برامج التدريب القياسي.

كما أوضحت أن نظام المسار الوظيفي يسهم في تحسين إجراءات العمل بالموارد البشرية، ويسهل نقل المعرفة، وتبادل الخبرات، واستدامة المعرفة المؤسسية عبر الهياكل الوظيفية المختلفة.

وشارك في الجلسة عدد من قيادات الموارد البشرية والتدريب بالشركات التابعة، الذين استعرضوا تجارب عملية حول تطبيق النظام وتأثيره المباشر على رفع كفاءة العاملين وتطوير بيئة العمل، وهم:

محمد حمزة – رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية

محمد جمال – مدير عام التدريب بشركة مياه الشرب بالقاهرة

دينا محي – مدير إدارة المسار الوظيفي الإداري بالشركة القابضة

محمود صلاح – مدير عام التدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية



وتناول المتحدثون تجارب تطبيق نظام المسار الوظيفي الفني والإداري، واستعرضوا أمثلة عملية لنتائج تقييم الأثر في الشركات التابعة، موضحين كيف أسهم النظام في تحسين جودة التدريب، وتطوير معايير الأداء، وبناء كوادر قادرة على مواكبة التطوير المؤسسي.

وشهدت الجلسة تفاعلاً واسعًا من الحضور من قطاعات الموارد البشرية والتدريب، نظرًا لما تضمنته من رؤى عملية متقدمة ونماذج ناجحة قابلة للتطبيق داخل الشركات التابعة على مستوى الجمهورية.

وأكد المشاركون أن تطبيق نظام المسار الوظيفي يُعد خطوة محورية ضمن خطة الشركة القابضة للارتقاء بقدرات العاملين وتحقيق الاستدامة المؤسسية، عبر بناء منظومة شاملة تستند إلى الكفاءة والجدارة وتحسين بيئة العمل.