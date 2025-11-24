قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي: المال السياسي لا يزال موجوداً ولكن أقل من المرحلة الأولى

لميس الحديدي
لميس الحديدي
عادل نصار

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي انتهت في الخارج وبدأت اليوم في الداخل وتستمر حتى مساء الغد، تُجرى في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، وتشمل كتلًا تصويتية كبيرة في الدلتا مقابل كتل تصويتية أقل في مدن القناة، والتي تشهد منافسات أيضًا، بخلاف سيناء.


وأضافت  الإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامجها الصورة، الذي تقدمه على شاشة النهار، أن إجمالي عدد الناخبين وفقًا لقاعدة البيانات في المرحلة الثانية يبلغ نحو 34 مليون و611 ألف ناخب، بنسبة تقارب 50% من إجمالي الناخبين البالغ عددهم 69 مليون و800 ألف ناخب في المرحلتين، متابعة أن أعداد المرشحين على المقاعد الفردية تصل إلى 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعد، إلى جانب القائمة الوطنية الوحيدة.

وأوضحت  الإعلامية لميس الحديدي، أن ثلاث محافظات فقط حُسمت نتائجها في المرحلة الأولى، وهي بني سويف والبحر الأحمر ومرسى مطروح، بينما هناك نحو 11 محافظة ضمن المرحلة الأولى تشهد إما جولات إعادة أو بطلان. كما أن هناك نحو 42 مقعدًا ضمن المرحلة الأولى حُسمت نتائجهم من الجولة الأولى بنسبة 29.4%، بينما هناك 60 مقعدًا تشهد إعادة بنسبة 42%، في حين أن هناك نحو 41 مقعدًا بها بطلان بنسبة 28.6%، موزعة على 19 دائرة.
ولفتت الحديدي إلى أن التركيبة الحزبية السياسية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، في المقاعد التي حُسمت ضمن الجولة الأولى والبالغة 42 مقعدًا، تشمل فوز مستقبل وطن بنحو 24 مقعدًا بنسبة 57.1%، وحماة وطن 9 مقاعد بنسبة 21.9%، والجبهة الوطنية خمسة مقاعد بنسبة 12%، وحزب النور مقعدين بنسبة 4.7%، بينما حصد الشعب الجمهوري مقعدًا واحدًا بنسبة 2.4%، إضافة إلى مرشح مستقل بالنسبة نفسها.
وأوضحت الحديدي أنه من الملاحظ أنه لم يحسم أي مرشح معارض أي مقعد في المرحلة الأولى، لكن هناك مرشحين في جولات الإعادة والدوائر الملغاة.
وذكرت الحديدي أن نسب المشاركة في المرحلة الأولى تراوحت بين 23 و24%، قائلة: "كنا نتمنى مشاركة ونسب تصويتية أكبر، لكن المشهد في المرحلة الثانية مختلف، خاصة مع وجود محافظات ذات كتل تصويتية كبيرة مثل الدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية، بينما لازال الإقبال ضعيفًا في محافظات أخرى."

ولفتت إلى أنه تم رصد بعض الخروقات من قبل الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات، قائلة: "فيه فيديوهات كثيرة منتشرة على السوشيال ميديا، لكن هناك تحقق من قبل الوطنية للانتخابات والداخلية."
وأشارت الحديدي إلى وجود حالة من الحذر تجاه الخروقات، وأن المال السياسي لا يزال موجودًا ولكن بشكل أقل مقارنة بالمرحلة الأولى، مع ارتفاع مستوى الثقة في هذه المرحلة.في الانتخابات ".

لميس الحديدي المرحلة الثانية الانتخابات التشريعية دائرة انتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

ترشيحاتنا

زيزو

لم يقدم المطلوب.. بيبو يكشف عن رأيه في مستوى زيزو مع الأهلي

الزمالك

خبير لوائح: إيقاف قيد الزمالك ثلاث فترات في هذه الحالة

تريزيجيه

نجم الأهلي السابق: علاء ميهوب افضل من بن شرقي وتريزيجيه لاعب مصنوع

بالصور

ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

الاكل الصحي
الاكل الصحي
الاكل الصحي

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد