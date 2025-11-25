الضغط يولد الأخطاء.. محمد طارق يكشف خطايا مجلس الزمالك

سلط محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الضوء على الأزمات التي تمر بها القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

قال محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبر تصريحات تلفزيونية:أنا حابب أتكلم الأول عن إمبارح لان شايف إن كان في حاجة إيجابية حصلت أتمنى إن احنا كلنا كزملكاوية نبني عليها.

وتابع عضو الزمالك: كان الجيل كابتن محمد صبري اللي كان موجود، الناس كلها بمنتهى الاحترام ميختلفوش عن كل الأجيال اللي كانت موجودة، وأتمنى الفترة اللي جاية كلنا وبدءًا من مجلس الإدارة يبقى في لم شمل الناس.

وأضاف عضو الزمالك: النادي قيمته بتزيد بوجود أولاده، وكلنا نتمنى وجودهم على طول، إحنا بنسمع الناس وبنشوف كل الحاجات اللي الناس بتتكلم فيها بشكل إيجابي حتى الانتقادات اللي بتتوجه لينا بكل الاحترام.

وأكمل عضو الزمالك: محتاجين في الفترة ديه إن احنا كلنا نتحد، أنا شايف إن الفترة اللي فاتت كان في فجوة وجاب موجود ما بين كل الناس الزملكاوية، وأتمنى نطلع من المكالمة دي على اتحاد نادي الزمالك.

وأتم عضو مجلس الإدارة: الزمالك ميبقاش كويس غير لما بيكون في استقرار أو جزء قليل من الاستقرار، ولو حضرتك رجعت شوية في بداية الألفية الزمالك كان كويس وخد بطولات كتيرة عشان كان متوفر استقرار، وفي بداية التسعينات برضه خدنا بطولات عشان كان متوفر استقرار.

واستطرد عضو الزمالك: أنا عارف إن الناس في بداية وجود المجلس كان عندها آمال كبيرة، وكل الناس كانت بتدعم المجلس، ولما بيحصل إخفاقات وإحنا منكونش قد حسن الظن إحنا بنكون متضايقين أكتر من أي حد والله.

وأردف عضو الزمالك: عايز اشكر بشمهندس هشام نصر إن هو اعتذر للجماهير جدًا، وده طبيعي لإن كلنا نسيج واحد ومحدش يحب يتقال عليه فاشل أو إنه منجحش.

وقال عضو الزمالك: كلنا والله عندنا أخطاء ومقتنعين إن عندنا أخطاء، ولازم يكون في تغيير الفترة الجاية، بس التغيير مش هيحصل غير لما يكون في جزء من الاستقرار والهدوء.

وتابع: لازم الناس تكون مقتنعة إننا كلنا في ضهر بعض لصالح نادي الزمالك مش لصالح أشخاص، محدش عنده أي تطلعات غير إنه يشوف النادي في أحسن حال.

كنت حابب أستغل الصورة الحلوة اللي كانت موجودة امبارح وكل ولاد النادي موجودين جوه بيتهم وجوه ناديهم.

وقال عضو الزمالك : هو النادي ده باقي ليهم، وبتاعهم هما وبتاع ولاد النادي الزمالك محتاج اتحاد… محتاج إن الناس كلها تحب النادي بجد.. أنا متابع كل حاجة حتى السوشيال ميديا، والانقسام اللي حاصل مش مفيد.

وأضاف: انتقد براحتك… ده حقك، بس انتقاد يبني مش يهدم.. الزمالك قيمته في جمهوره وتاريخه اللي معدّي 115 سنة.. والناس من حقها تفهم إحنا ماشيين إزاي، وتشوف إن في نظام موجود.

وتابع: لو كان في أخطاء قبل كده، إن شاء الله اللي جاي هيبقى أفضل.. بس الضغط طول الوقت بيخليك تاخد قرارات غلط غصب عنك.

وواصل: الفترة الجاية لازم نستغلّ الحالة الحلوة اللي بين الزملكاوية، ويبقى في هدوء ودعم… لنادي الزمالك نفسه، مش لمجلس الإدارة.. لأن في الآخر فرحتنا كلنا مربوطة باسم نادي الزمالك