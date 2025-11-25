قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب
بسبب انتخابات النواب .. طلب عاجل من خالد أبو بكر للأجهزة الأمنية
وزير الخارجية: مصر تستضيف 10 ملايين لاجئ وتوفر لهم التعليم والخدمات الأساسية
الرئيس السيسي: موقف مصر ثابت في دعم احترام سيادة لبنان
إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جولة لمحافظ الغربية خلال فترة الراحة داخل لجان مركز ومدينة كفر الزيات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية موسّعة داخل عدد من اللجان الانتخابية بمركز ومدينة كفر الزيات لمتابعة انتظام التصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العملية الانتخابية على أرض الواقع والتأكد من تنفيذ جميع التيسيرات المقدمة للناخبين منذ الساعات الأولى لفتح اللجان حتى فترة الراحة بين فترتي التصويت ،وشملت جولة المحافظ المرور على عدد من المقرات لمراجعة انضباط العمل داخل اللجان، وتوافر المستلزمات اللوجستية، وانتظام الأطقم القضائية والإدارية، واستمرار الالتزام بالإجراءات المنظمة للتصويت.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال جولته، تابع المحافظ حركة دخول المواطنين وخروجهم، واطمأن على التعامل مع كبار السن وذوي الهمم وتوفير أماكن انتظار مجهّزة بالكراسي والمظلّات داخل محيط اللجان، إلى جانب التأكد من جاهزية مصادر الطاقة الاحتياطية والإضاءة البديلة، ووجود فرق الإسعاف والدعم الطبي بالتنسيق الكامل مع غرفة الطوارئ. كما وجّه المحافظ برفع أي إشغالات أو معوقات بمحيط اللجان، ورفع مستوى النظافة، وتحسين حالة الشوارع المؤدية لمقار التصويت، مع التأكيد على استمرار التواجد التنفيذي والأمني للحفاظ على الانضباط طوال فترة التصويت.

انتظام عمليات التصويت 

وخلال جولته، حرص محافظ الغربية على التوقف أمام عدد من اللجان في مدينة كفر الزيات للتفاعل المباشر مع المواطنين، حيث تبادل معهم الحديث بشأن سير عملية التصويت ومستوى الخدمات المقدمة داخل وخارج المقار الانتخابية. واستمع المحافظ إلى آراء الأهالي حول سهولة الدخول إلى اللجان وانسيابية حركة الناخبين، كما اطمأن منهم على توافر المظلات ومناطق الانتظار، وخدمات الإرشاد والتوجيه، والدعم المقدم لكبار السن وذوي الهمم.

تحرك عاجل 

وأكد الأهالي ارتياحهم للإجراءات التنظيمية داخل اللجان، مشيدين بالجهود التي تبذلها المحافظة لتوفير أجواء ميسرة تسمح بمشاركة الجميع دون أي معوقات. ومن جانبه، شدد اللواء أشرف الجندي على أن التواصل المباشر مع المواطنين هو جزء أساسي من متابعة العملية الانتخابية، وأن ملاحظاتهم محل اهتمام فوري من الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أن الهدف هو خلق بيئة انتخابية لائقة تسهّل على كل ناخب أداء واجبه الوطني بكل يسر واطمئنان.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تتابع من خلال الغرف المركزية والفرعية سير العملية، مشددًا على أن اليوم الثاني يسير بانتظام كامل وسط أجواء منظمة وتعاون كامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية.

وفي ختام جولته، دعا المحافظ أبناء مركز ومدينة كفر الزيات وكافة أبناء محافظة الغربية إلى المشاركة الواسعة، مؤكدًا:
“صوتكم مسؤولية وواجب وطني.. ومشاركتكم رسالة وعي ودعم لمسيرة الدولة وجهودها في البناء والتنمية.”

اخبار محافظة الغربية انتخابات مجلس النواب التصويت لجان

