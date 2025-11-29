نمط Hotspot جديد في أندرويد بسرعة 6 جيجاهرتز يتوافق مع الأجهزة الأقدم​

تعمل جوجل حاليًا على تطوير نمط Hotspot جديد في أندرويد يَعِد بحل مشكلة مزعجة عانى منها المستخدمون طويلًا: الاضطرار للاختيار بين أقصى سرعة على تردد 6 جيجاهرتز أو الحفاظ على توافقية الاتصال مع الأجهزة الأقدم التي لا تدعم هذا التردد.

فبحسب تقرير حديث، أضافت الشركة خيارًا جديدًا في قائمة “Speed & Compatibility” ضمن نسخة أندرويد التجريبية Canary يتيح البث على ترددي 2.4 و6 جيجاهرتز معًا، بدلًا من الوضع السابق الذي كان يحصر المستخدم بين “6 جيجاهرتز فقط” أو “2.4/5 جيجاهرتز” بسرعات أقل.​

في الوضع الجديد، يتصرف هاتفك أشبه براوتر مزدوج النطاق: الأجهزة الحديثة التي تدعم Wi‑Fi 6E أو Wi‑Fi 7 ستتصل عبر تردد 6 جيجاهرتز لتحصل على أعلى سرعة وأقل زمن تأخير، بينما تعود الأجهزة القديمة تلقائيًا إلى تردد 2.4 جيجاهرتز لضمان عدم استبعادها من نقطة الاتصال. بذلك، “يعمل الـ Hotspot مع الجميع” دون حاجة المستخدِم لتبديل الإعدادات يدويًا في كل مرة يشارك فيها الإنترنت مع أجهزة مختلفة.​

Hotspot

يوضح التقرير أن هذا التغيير البسيط ظاهريًا يعالج تناقضًا عمليًا طالما قلل من فائدة الـ Hotspot في الحياة اليومية؛ فمع أن كثيرًا من الهواتف الحديثة أصبحت تدعم 6 جيجاهرتز، إلا أن أجهزة الحواسيب اللوحية أو اللابتوبات أو الهواتف الأقدم في المنزل أو العمل قد لا تدعم هذا التردد، ما كان يضطر المستخدم لإلغاء الاستفادة من السرعة الأعلى لصالح التوافق.

ينسجم الوضع الجديد مع سلوك أجهزة الراوتر المنزلية ثنائية أو ثلاثية النطاق، ويمنح هواتف أندرويد ذكاءً أكبر في إدارة بث الشبكة.​

هواتف Pixel

ويرى الكاتب أن تفعيل تردد 6 جيجاهرتز في نقاط الاتصال كان خطوة أولى على هواتف Pixel داخل الولايات المتحدة، قبل أن يأتي هذا النمط المزدوج الجديد كترقية أكثر نفعًا في الاستخدام الواقعي؛ إذ لا يكتفي بتقديم سرعة عالية على الورق، بل يضمن في الوقت نفسه انضمام كل الأجهزة إلى الشبكة دون قلق.

ومع توقع طرح الميزة على نطاق أوسع مع أندرويد 16، من المنتظر أن تتبناها شركات تصنيع أخرى فور تحديث إعدادات الـ Hotspot في هواتفها الداعمة لـ Wi‑Fi 6E وWi‑Fi 7.​

التقرير يصف الميزة بأنها ليست الأكثر بهرجة بين تحديثات أندرويد، لكنها من النوع الذي “يصنع فارقًا واضحًا” لمستخدمي الربط عبر الهاتف بانتظام؛ سواء للموظفين الذين يعتمدون على Hotspot كإنترنت رئيسي أثناء السفر، أو للعائلات التي تشارك اتصال الهاتف بين أجهزة كثيرة من أجيال مختلفة.

ومع انتشار دعم التردد 6 جيجاهرتز وتبني Wi‑Fi 7 عالميًا، قد يصبح هذا النمط الجديد هو الوضع الافتراضي للـ Hotspot في هواتف أندرويد خلال السنوات المقبلة.