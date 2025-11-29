قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضي التعافي يكسر ظلام الإدمان.. رحلة شفاء شاب من المخدرات في سوهاج
تعليق مثير من الغندور على إصابة تريزيجيه بمقذوفات جماهير الملكي المغربي
ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025
جرعة مخدر تهدم عش الزوجية.. عشرينية ترفع دعوى طلاق للضرر في سوهاج
تنتهي 1ديسمبر.. فرصة للتقديم في برنامج زمالة الدكتوراة بهونج كونج
خلل برمجي.. شركات طيران باليابان وأستراليا ونيوزيلندا تلغي عدة رحلات جوية
جبالي يلقي كلمة أمام الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط اليوم
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 29-11-2025
10دقائق في المطبخ.. وصفات صحية سريعة على طريقة المشاهير
كيف تبدأ الدعاء؟.. 4 خطوات تستجاب بها الدعوة وتكون أقرب للقبول
جوتيريش يدعو لإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية
رسميا.. الفائزون فى انتخابات نادي سموحة وتشكيل مجلس الإدارة الجديد
بالصور

10دقائق في المطبخ.. وصفات صحية سريعة على طريقة المشاهير

تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير
تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير
أسماء عبد الحفيظ

في عصر تريندات السوشيال ميديا، أصبح تحدي الطبخ السريع والصحي في 10 دقائق من أكثر المواضيع انتشارًا، خاصة بين المشاهير ومحبي الطعام الصحي، فكرة هذا التحدي تقوم على إعداد وجبات مغذية وسريعة دون التضحية بالنكهة، لتناسب نمط الحياة السريع للأشخاص العاملين أو الراغبين في تناول طعام صحي دون قضاء وقت طويل في المطبخ.

تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير

في هذا المقال، نستعرض أفضل وصفات صحية يمكن تحضيرها في 10 دقائق، مع شرح للقيمة الغذائية لكل وصفة ونصائح لتحويلها إلى وجبات يومية متوازنة.

تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير 

1. لفائف الدجاج مع الأفوكادو والخضار

لفائف الدجاج مع الأفوكادو والخضار

واحدة من أشهر وصفات المشاهير على تيك توك، تجمع بين البروتين والخضار الطازجة:

  • شرائح دجاج مشوي.
  • شرائح أفوكادو.
  • جزر وخس وخيار.
  • خبز تورتيلا كامل الحبوب.

طريقة التحضير:

لفائف الدجاج مع الأفوكادو والخضار
  • ضع شرائح الدجاج والخضار والأفوكادو على الخبز.
  • لفها بإحكام وقطعها إلى أجزاء صغيرة.
  • يمكن إضافة القليل من صوص الزبادي قليل الدسم لإضافة النكهة.

فوائد صحية:

  • البروتين يدعم العضلات والطاقة.
  • الدهون الصحية من الأفوكادو تحافظ على صحة القلب.
  • الألياف من الخضار تمنح شعور بالشبع.

2. سلطة المعكرونة الكاملة بالخضار المشوية

هذه الوصفة تجمع بين الكربوهيدرات المعقدة والخضار الطازجة:

  • معكرونة كاملة الحبوب.
  • فلفل رومي، كوسة، وبروكلي مشوي.
  • رشة زيت زيتون وعصير ليمون.

طريقة التحضير:

  • اسلق المعكرونة لمدة 6-8 دقائق.
  • اخلطها مع الخضار المشوية والصلصة.
  • قدمها دافئة أو باردة حسب الرغبة.

القيمة الغذائية:

  • تمد الجسم بالطاقة اللازمة دون زيادة السعرات.
  • الخضار المشوية تعزز المناعة وتحمي من الالتهابات.

3. سموذي الشيا بالموز والتوت

وجبة خفيفة غنية بالفيتامينات والألياف، سهلة التحضير:

  • نصف كوب حليب لوز أو حليب قليل الدسم.
  • موزة واحدة.
  • حفنة توت.
  • ملعقة صغيرة بذور شيا.

طريقة التحضير:

  • ضع جميع المكونات في الخلاط.
  • امزج حتى يصبح ناعمًا.
  • يمكن إضافة مكسرات للتعزيز البروتيني.

الفوائد الصحية:

  • الألياف تعزز الهضم وتمنح شعورًا بالشبع.
  • التوت غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الالتهابات.

نصائح عملية لتحدي الطبخ في 10 دقائق

  • حضّر المكونات مسبقًا لتوفير الوقت.
  • استخدم أدوات مطبخ فعّالة مثل الخلاطات والمقلاة غير اللاصقة.
  • دمج البروتين والخضار والكربوهيدرات يعطي وجبة متوازنة.
  • قلل الزيوت والصلصات الجاهزة لتجنب السعرات العالية.
  • يمكن تكرار الوصفات أو تبديل المكونات حسب الموسم والذوق.
