رياضة

عودة بعثة المصري إلى القاهرة بعد الفوز على زيسكو

المصرى البورسعيدي
المصرى البورسعيدي
رباب الهواري

تبدأ بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري صباح اليوم السبت رحلة العودة إلى القاهرة، عقب انتهاء مهمتها الناجحة في زامبيا، حيث خاض الفريق مواجهة قوية أمام زيسكو يونايتد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية. 

وتأتي العودة وسط أجواء من التفاؤل بعد تحقيق فوز ثمين يعزز من طموحات الفريق في البطولة القارية.
 

المصري ينتزع فوزًا مثيرًا أمام زيسكو 3-2

حقق النادي المصري انتصارًا مهمًا خارج الديار بعد فوزه على مضيفه زيسكو يونايتد بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ليفي مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية.

بدأ الفريق البورسعيدي المباراة بقوة، حيث افتتح محمد هاشم التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة. ولم يدم التقدم طويلاً، إذ تمكن الفريق الزامبي من إدراك التعادل سريعًا في الدقيقة السادسة.

ومع ذلك، استعاد المصري سيطرته على مجريات اللقاء، وتمكن منذر طمين من تسجيل هدفين متتالين في الدقيقتين 24 و68، ليضع فريقه في المقدمة مرة أخرى. وفي الدقائق الأخيرة، حاول زيسكو تقليص الفارق، ونجح لاعبه بيتر موسوكوما في تسجيل هدف ثانٍ في الدقيقة 87، إلا أن الوقت لم يسعف أصحاب الأرض للعودة في النتيجة.

إنجاز تاريخي: أول فوز مصري في زامبيا

جاء فوز المصري على زيسكو ليكتب فصلًا جديدًا في تاريخ مواجهات الأندية المصرية أمام الفرق الزامبية، إذ يعد هذا الانتصار الأول من نوعه على الأراضي الزامبية، ما يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة ويعزز ثقة اللاعبين والجهاز الفني في قدرة الفريق على المنافسة بقوة خلال النسخة الحالية من البطولة.

المصري يحافظ على صدارة المجموعة الرابعة

بفضل هذا الفوز، واصل المصري انفراده بصدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالكونفدرالية الأفريقية، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين. ويأتي خلفه نادي الزمالك برصيد 3 نقاط، فيما يحتل كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المركز الثالث بدون نقاط، ويتذيل زيسكو الزامبي الجدول بلا نقاط أيضًا.

ويعزز الفوز موقف المصري في مشواره القاري، ويضعه على أعتاب الاقتراب من مرحلة الأدوار الإقصائية، إذا ما استمر بنفس الأداء والنتائج الإيجابية في الجولات المقبلة


 

