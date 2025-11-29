غرفة ملابس الزمالك جاهزة قبل مواجهة كايزر تشيفز| صور

تنطلق اليوم السبت مباراة الزمالك وكايزر تشيفز فى الثالثة عصرا، باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني بجنوب أفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويرتدي الزمالك الزي الأبيض الأساسي في مواجهة كايزر تشيفز في دور مجموعات كأس الكونفدرالية.

التشكيل المتوقع للزمالك:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – محمود الونش – محمود بنتايج

خط الوسط: سيف جعفر – ناصر ماهر – محمد شحاتة

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا

محاضرة فنية أخيرة للاعبي الزمالك

يلقي أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم السبت، بفندق الإقامة في مدينة بولوكواني قبل مواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويشرح المدير الفني، خلال المحاضرة، بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة المباراة، وسيمنح اللاعبين التعليمات الأخيرة، على أن يتوجه بعدها الفريق إلى ملعب اللقاء.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر اليوم السبت على ستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.