وفد صيني يزور «فاكسيرا» ويتأكد من جاهزية خطوط الإنتاج لبدء تصنيع اللقاحات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال وفد من شركة «ولفاكس» الصينية، بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، بهدف تعزيز التعاون ومتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الزيارة تركز على متابعة مشروع نقل تكنولوجيا تصنيع لقاح التهاب السحائي الثنائي (AC)، الذي يُعدّ أحد أبرز المشروعات لتوطين صناعة اللقاحات وتعزيز الأمن الصحي في مصر.

مراحل الإنتاج ومناقشة الاختبارات النوعية

والتقى الوفد الصيني الدكتورة إيرين فؤاد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة «فاكسيرا»، بحضور فريق العمل، حيث استعرض الجانبان مراحل الإنتاج ومناقشة الاختبارات النوعية التي يخضع لها اللقاح أثناء وبعد التصنيع، لضمان مطابقته أعلى معايير الجودة والفاعلية، كما ناقشا آليات التكامل بين الشركتين وتعزيز الجاهزية الفنية والإنتاجية للمراحل القادمة.

وقام الوفد بجولة ميدانية داخل مصنع (60)، حيث اطلع على جاهزية خطوط الإنتاج لبدء التصنيع الفعلي. وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للتقدم الملحوظ في تطوير البنية التحتية والاستعدادات الفنية بالمصنع، حسبما أشار الدكتور شريف الفيل، العضو المنتدب التنفيذي لـ«فاكسيرا».

وأكد الجانبان التزامهما باستكمال المراحل المتبقية من المشروع وفق الجدول الزمني المُتفق عليه، متطلعين إلى أن يُسهم هذا التعاون في توفير لقاحات آمنة وفعالة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية.