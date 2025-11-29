قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيويورك تايمز: واشنطن تدرس استهداف منشآت عسكرية ونفطية في فنزويلا
ترامب يعيد فتح ملف إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب داخل الولايات المتحدة
زد يفوز على كوينز بارك رينجرز بثنائية نظيفة في بطولة الأهلي للناشئين
حسن المستكاوي ينتقد خطأ صبحي ويشيد بأداء الزمالك أمام كايزر تشيفز رغم التعادل
مفاجأة.. هل يمتد عقد المحال التجارية للورثة في قانون الإيجار القديم؟
رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
شواطئ طور سيناء.. حين يعانق البحر الجبل وتكتب الطبيعة سطورها بين المدّ والجزر
مفاجأة استخباراتية.. لماذا يصمت نتنياهو بعد تبادل إطلاق النار في جنوب سوريا؟
المتهم بابتزاز فتاة بنشر صور وفيديوهات مفبركة يواجه الحبس وغرامة 50 ألف جنيه
كاتب فلسطيني لـ صدى البلد: غزة تنهار والضفة تحترق.. والمجتمع الدولي مطالب بمبادرة سلام
تصعيد مرتقب.. إسرائيل تحذر القوات السورية بعد اشتباكات بيت جن
وفاة خال نجلاء بدر وتشييع جنازته من مسجد فاطمة الشربتلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وفد صيني يزور «فاكسيرا» ويتأكد من جاهزية خطوط الإنتاج لبدء تصنيع اللقاحات

جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال وفد من شركة «ولفاكس» الصينية، بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، بهدف تعزيز التعاون ومتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الزيارة تركز على متابعة مشروع نقل تكنولوجيا تصنيع لقاح التهاب السحائي الثنائي (AC)، الذي يُعدّ أحد أبرز المشروعات لتوطين صناعة اللقاحات وتعزيز الأمن الصحي في مصر.

مراحل الإنتاج ومناقشة الاختبارات النوعية

والتقى الوفد الصيني الدكتورة إيرين فؤاد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة «فاكسيرا»، بحضور فريق العمل، حيث استعرض الجانبان مراحل الإنتاج ومناقشة الاختبارات النوعية التي يخضع لها اللقاح أثناء وبعد التصنيع، لضمان مطابقته أعلى معايير الجودة والفاعلية، كما ناقشا آليات التكامل بين الشركتين وتعزيز الجاهزية الفنية والإنتاجية للمراحل القادمة.

وقام الوفد بجولة ميدانية داخل مصنع (60)، حيث اطلع على جاهزية خطوط الإنتاج لبدء التصنيع الفعلي. وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للتقدم الملحوظ في تطوير البنية التحتية والاستعدادات الفنية بالمصنع، حسبما أشار الدكتور شريف الفيل، العضو المنتدب التنفيذي لـ«فاكسيرا».

وأكد الجانبان التزامهما باستكمال المراحل المتبقية من المشروع وفق الجدول الزمني المُتفق عليه، متطلعين إلى أن يُسهم هذا التعاون في توفير لقاحات آمنة وفعالة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية.

الصحة ولفاكس فاكسيرا وزارة الصحة والسكان المشروعات المشتركة التهاب السحائي

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ3 محافظات

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

خالد طلعت

خالد طلعت يثير الجدل: ضربة جزاء الجيش الملكي المغربي صحيحة

أرشيفية

العراق .. مقـ.ــتل اثنين وإصابة 3 برصاص الأمن خلال احتجاج أمام مصفاة في أربيل

شركات طيران تبقي رحلاتها إلى كاراكاس

رغم إعلان ترامب إغلاق المجال الجوي لفنزويلا .. شركات طيران تبقي رحلاتها إلى كاراكاس

أرشيفية

الاتحاد الأوروبي: إسرائيل تمنع مفوضة الاتحاد من دخول غزة

بالصور

انتبه .. 15 شئ تجعلك مهددا بالأزمة القلبية

القلب
شواطئ طور سيناء.. حين يعانق البحر الجبل وتكتب الطبيعة سطورها بين المدّ والجزر

ظاهرة المد علي لسان البحر و شواطئ طور سيناء
حفل راب كامل العدد يشعل ليالي "شتاء مدينتي" بمشاركة شهاب والموند وتومي ودي جي سكر

مهرجان شتاء مدينتي
لإبراز جمال البشرة.. وصفات طبيعية لتقليل نمو شعر الوجه

وصفات طبيعية منزلية تساعد في إبطاء نمو الشعر وتقليل ظهوره
جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

