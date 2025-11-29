نيوكاسل يكتسح إيفرتون برباعية ويقفز في جدول الدوري الإنجليزي

حقق فريق نيوكاسل يونايتد فوزًا كبيرًا خارج أرضه بعدما تفوق على مضيفه إيفرتون بأربعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب هيل ديكسون ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل نيوكاسل تحسين مركزه بعد واحدة من أقوى مبارياته هذا الموسم.

وبدأ نيوكاسل المباراة بقوة هجومية واضحة، حيث افتتح مالك ثياو التسجيل مبكرًا في الدقيقة الأولى، مستغلًا ارتباك دفاع إيفرتون ليمنح فريقه أفضلية سريعة. وفي الدقيقة 25 عزز لويس مايلي النتيجة بالهدف الثاني بعد هجمة منظمة أنهت سيطرة تامة للضيوف على وسط الملعب.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، أضاف نيكلاس شميدت الهدف الثالث في الدقيقة 45 ليحكم نيوكاسل قبضته على المباراة، مستغلًا الثغرات الدفاعية الواضحة لدى أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، واصل نيوكاسل تفوقه، وتمكن مالك ثياو من تسجيل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 58، ليضاعف معاناة إيفرتون ويؤكد التفوق الكاسح للضيوف.

ورغم السقوط الكبير، سجل إيفرتون هدفه الوحيد في الدقيقة 70 عبر لاعبه ديوسبري هال الذي قلّص الفارق، لكنه لم يكن كافيًا لإعادة الفريق إلى أجواء اللقاء.

تشكيل إيفرتون أمام نيوكاسل

جوردن بيكفورد في حراسة المرمى، وفي الدفاع: جيك أوبراين، جيمس تاركوفسكي، مايكل كين، فيتالي ميكولينكو.

خط الوسط ضم جيمس جارنر وتيموثي إيميكا، بينما تواجد في الهجوم إيليمان ندياي، كيرنان، وجاك جرليتش.

تشكيل نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: لويس هول، دان بيرن، مالك ثياو، تينو.

الوسط: جويلينتون كاسيو، برونو غيماريش، لويس مايلي.

الهجوم: هارفي بارنز، نيك فولتماده، وأنتوني إيلانجا.

بعد المباراة

رفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمّد رصيد إيفرتون عند 18 نقطة أيضًا في المركز الرابع عشر، لكن نيوكاسل يتقدم بفارق الأهداف، مستفيدًا من هذا الفوز العريض الذي قد يشكّل نقطة تحول في مشواره بالدوري.