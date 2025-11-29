قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرارة هتنزل 9 درجات .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة
نشأت الديهي يوجه التحية لوزير التعليم بعد قراره بشأن واقعة معلمة الإسكندرية
شوبير: إيطاليا لن تنافس على كأس العالم 2026
أقوال الطالبة المجني عليها في واقعة تحرش مُدرِّس الحاسب الآلي بمدرسة فيصل| خاص
إجباري.. قرار جديد بشأن التوكتوك في محافظة الجيزة
نيوكاسل يكتسح إيفرتون برباعية ويقفز في جدول الدوري الإنجليزي
هل دعاء الاستفتاح واجب في الصلاة ؟.. ماذا قالت المذاهب الأربعة
آي صاغة: 200 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح
سعيد الزغبي: خطة السلام انهارت.. وما يحدث في غزة إعادة إنتاج للاحتلال تحت اسم الأمن
الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني: لن نتخلى عن القضية.. ودعم السلطة أولوية لاستعادة الحقوق
حسن عبد النبي لمتسابق: أخرج من عباءة الشيخ المنشاوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نيوكاسل يكتسح إيفرتون برباعية ويقفز في جدول الدوري الإنجليزي

نيوكاسل
نيوكاسل
إسلام مقلد

حقق فريق نيوكاسل يونايتد فوزًا كبيرًا خارج أرضه بعدما تفوق على مضيفه إيفرتون بأربعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب هيل ديكسون ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل نيوكاسل تحسين مركزه بعد واحدة من أقوى مبارياته هذا الموسم.

وبدأ نيوكاسل المباراة بقوة هجومية واضحة، حيث افتتح مالك ثياو التسجيل مبكرًا في الدقيقة الأولى، مستغلًا ارتباك دفاع إيفرتون ليمنح فريقه أفضلية سريعة. وفي الدقيقة 25 عزز لويس مايلي النتيجة بالهدف الثاني بعد هجمة منظمة أنهت سيطرة تامة للضيوف على وسط الملعب.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، أضاف نيكلاس شميدت الهدف الثالث في الدقيقة 45 ليحكم نيوكاسل قبضته على المباراة، مستغلًا الثغرات الدفاعية الواضحة لدى أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، واصل نيوكاسل تفوقه، وتمكن مالك ثياو من تسجيل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 58، ليضاعف معاناة إيفرتون ويؤكد التفوق الكاسح للضيوف.

ورغم السقوط الكبير، سجل إيفرتون هدفه الوحيد في الدقيقة 70 عبر لاعبه ديوسبري هال الذي قلّص الفارق، لكنه لم يكن كافيًا لإعادة الفريق إلى أجواء اللقاء.

تشكيل إيفرتون أمام نيوكاسل

جوردن بيكفورد في حراسة المرمى، وفي الدفاع: جيك أوبراين، جيمس تاركوفسكي، مايكل كين، فيتالي ميكولينكو.

خط الوسط ضم جيمس جارنر وتيموثي إيميكا، بينما تواجد في الهجوم إيليمان ندياي، كيرنان، وجاك جرليتش.

تشكيل نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: آرون رامسديل 

الدفاع: لويس هول، دان بيرن، مالك ثياو، تينو.

الوسط: جويلينتون كاسيو، برونو غيماريش، لويس مايلي.

الهجوم: هارفي بارنز، نيك فولتماده، وأنتوني إيلانجا.

بعد المباراة

رفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمّد رصيد إيفرتون عند 18 نقطة أيضًا في المركز الرابع عشر، لكن نيوكاسل يتقدم بفارق الأهداف، مستفيدًا من هذا الفوز العريض الذي قد يشكّل نقطة تحول في مشواره بالدوري.

نيوكاسل يونايتد إيفرتون الدوري الإنجليزي الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

إنستاباي

تحذير عاجل من «إنستاباي».. ما القصة؟

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

يس توروب

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

الجنيه الذهب

بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

خلال الاجتماع

مياه الجيزة : الحفاظ على جودة الخدمات ركيزة لضمان انتظام العمل

الاقتصاد المصري

ننشر.. تفاصيل استراتيجية الحكومة لتحقيق الانضباط المالي

سعر الذهب

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 29-11-2025

بالصور

على قد الأيد.. سعر ومواصفات اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

"ماذا بعد" أفضل فيلم.. إعلان جوائز مسابقة أفلام الطلبة بختام مهرجان الفيوم

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

إعلان جوائز الأفلام القصيرة في ختام مهرجان الفيوم لأفلام البيئة

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

طريقة تحضير البيتزا السريعة في المنزل.. بمكونات سهلة

طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل
طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل
طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل

فيديو

شيرين رضا

شيرين رضا عن علاقتها بابنتها نور: أنا ووالدها قررنا نخليها تعتمد على نفسها

وفــــ.اة إنفلونسر بسبب تحدى تيك توك

رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا

عيد الشكر في مصر

ظهرت وهي بتطبخ الديك الرومي.. السفيرة الأمريكية تحتفل بعيد الشكر في مصر

يارا تامر

أزمة صحية ومفاجأة رومانسية.. ماذا حدث ليارا زوجة مسلم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد