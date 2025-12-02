الولايات المتحدة توافق على بيع طائرات إف-16 للبحرين

صرح البنتاجون أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع معدات دعم لطائرات إف-16 ومعدات ذات صلة إلى البحرين بتكلفة تُقدر بـ 455 مليون دولار.

وأوضح البنتاجون في بيان أن المتفاوضين في الصفقة هما جنرال إلكتريك إيروسبيس ولوكهيد مارتن أيرونوتيكس.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الاثنين أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع دعم وتدريب لطائرات هليكوبتر عسكرية ومعدات ذات صلة إلى المملكة العربية السعودية بتكلفة تُقدر بمليار دولار.

وأوضح البنتاجون في بيانات منفصلة أن هذه الصفقات تشمل طلبات شراء قطع غيار وإصلاح، بالإضافة إلى خدمات تدريب طيران لأسطول طائرات الهليكوبتر التابع لسلاح طيران القوات البرية الملكية السعودية.