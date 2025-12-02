قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يسرا تتحدث عن الحالة الصحية لـ عادل إمام
إيران: مستمرون في التعاون مع وكالة الطاقة الذرية وفق قوانين البرلمان
وزير الإنتاج الحربي: نشارك بقوة في EDEX 2025.. ونعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة
لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.. أبرز تصريحات وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الألماني
وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود ملف القضية السكانية في نوفمبر 2025
بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان
عضو المجلس الفلسطيني: المشهد في غزة قاتم رغم وقف إطلاق النار واستمرار خروقات الاحتلال
وزير الخارجية: نطالب بضرورة التوصل إلى هدنة شاملة في السودان
وزير الخارجية: وحدة الأراضي الفلسطينية خط أحمر.. ونرفض تمامًا تقسيم غزة
بعد الضجة الواسعة| المعلمة نسرين صاحبة فيديو تنمر مدرسة الإسكندرية تكشف لـ"صدى البلد": هل استفزت الطلاب؟.. وهذا كان ردها
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وإطلاق منتدى أعمال مشترك
إيران تصل إلى عالم نووي إسرائيلي.. باقة زهور ورسالة تهديد تكشف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طائرة المبعوث الأمريكي تهبط في مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية

ويتكوف
ويتكوف
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام روسية بأن  الطائرة التي يفترض أن يكون على متنها مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف  ويتكوف هبطت في مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية موسكو.

من جانبه أكد المتحدث بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه ليس لدى روسيا حوار مع الأوروبيين، مشيرا إلى انه إذا غاب الحوار غابت إمكانية فهم مواقف الأطراف.

وقال بيسكوف في بيان له: تتوقع روسيا أن تتمكن الهند والصين من حل القضايا المتبادلة للحفاظ على الاستقرار العالمي.

وأضاف بيسكوف: سيبدأ لقاء بوتين وويتكوف بعد نحو خمس ساعات. ونثمن عاليا جهود إدارة ترامب في حل الصراع الأوكراني. ومن المقرر أن يناقش بوتين وويتكوف في اجتماعهما التفاهم الذي توصلت إليه واشنطن وكييف بشأن التسوية.

وتابع بيسكوف: روسيا منفتحة على محادثات السلام، لكن عليها أن تحقق أهدافها المحددة في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

وشدد بيسكوف على أن روسيا تريد حلا للصراع الأوكراني "لأجيال عديدة في المستقبل". و من الضرورة بمكان ضمان نظام أمني أوروبي شامل، وموسكو تسعى جاهدة لتحقيق هذا الهدف.

وزاد بيسكوف: قضية تسليم أنظمة "إس-400" للدفاع الجوي تتصدر جدول الأعمال وسيتم مناقشتها خلال زيارة بوتين إلى نيودلهي، وصناعات الدفاع في روسيا تعمل بشكل جيد للغاية.

وختم  بيسكوف: روسيا زادت من حجم إنتاجها الدفاعي خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا. و المجمع الصناعي العسكري الروسي لا يسمح فحسب بتلبية احتياجات الجيش الروسي في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، لكنه أيضا يسمح بالعمل من أجل التصدير، والطائرة سوخوي-57 هي المقاتلة الأفضل في العالم.

روسيا ستيف ويتكوف الرئيس الأمريكي الكرملين طائرة ويتكوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

ترشيحاتنا

الدفاع الروسية: القضاء على 265 جنديا أوكرانيا وتحرير بلدتين ومدن في زابوروجيه

الدفاع الروسية: القضاء على 265 جنديا أوكرانيا وتحرير بلدتين ومدن في زابوروجيه

وزير الدفاع البلجيكي

وزير الدفاع البلجيكي يشدد على دعم كينشاسا ويبحث تطوير الشراكة العسكرية

التعاون الثلاثي بين مصر و الأردن و العراق ‎

مباحثات حول مستجدات التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق ‎

بالصور

يسرا تتحدث عن الحالة الصحية لـ عادل إمام

يسرا
يسرا
يسرا

بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

فيروس ماربورج.. الأعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة

فيروس ماربورج..الاعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة
فيروس ماربورج..الاعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة
فيروس ماربورج..الاعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة

شراكة جديدة بين العربية للتصنيع وداسو الفرنسية داخل EDEX 2025.. لتوقيع عقد صناعات دفاعية| صور

عقد جديد يدعم سلاسل الإمداد لداسو من مصانع العربية للتصنيع
عقد جديد يدعم سلاسل الإمداد لداسو من مصانع العربية للتصنيع
عقد جديد يدعم سلاسل الإمداد لداسو من مصانع العربية للتصنيع

فيديو

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

الهام شاهين

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد