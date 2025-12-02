بوتين: أوروبا تعرقل جهود السلام .. وموسكو مستعدة لأي مواجهة إذا فُرضت عليها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المواقف الأوروبية بشأن أوكرانيا تعد “غير مقبولة” بالنسبة لموسكو، مؤكداً أن الدول الأوروبية لا تمتلك أجندة سلمية، بل تقف بحسب وصفه في “صف الحرب”.

وأوضح بوتين، في تصريحات جديدة، أن أحداً لم يطلب من أوروبا الانسحاب من مسار المفاوضات، مشيراً إلى أن الأوروبيين هم من “أوقفوا الاتصالات بأنفسهم”، وأنهم أصبحوا “عائقا” أمام الإدارة الأمريكية في أي مساع لتحقيق السلام في أوكرانيا.

وأضاف أن العواصم الأوروبية لا تزال “تعيش في أوهام إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا”، لافتاً إلى أن كل التعديلات التي تقترحها تلك الدول على خطط السلام “تهدف إلى عرقلة العملية”.

ورغم تأكيده أن روسيا لا تنوي خوض حرب مع الدول الأوروبية، شدد بوتين على أن بلاده “مستعدة لأي مواجهة إذا بدأت أوروبا حرباً”. كما لوح بإمكانية اتخاذ إجراءات مضادة ضد سفن الدول التي تقدم دعماً لأوكرانيا في ما وصفه بـ“أعمال القرصنة”، قائلا إن موسكو قادرة على “عزل أوكرانيا عن البحر تماما” إذا استمرت تلك الممارسات.

وأكد الرئيس الروسي في ختام تصريحاته أن المقترحات الأوروبية المتعلقة بخطة السلام في أوكرانيا “غير مقبولة بالنسبة لروسيا” ولا تعكس أي نوايا حقيقية لإنهاء النزاع.