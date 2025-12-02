قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية: العلاقات المصرية الإماراتية تمثل أنموذجا عربيا أصيلا في التآخي
من لقب استشاري إلى طلاق وانهيار علاقات عاطفية .. أزمة الطبيب محمد المغربي تضرب السوشيال ميديا
احذر الشهادة الزور فى الدعوى الجنائية تعرضك لهذه العقوبة
تمساح6 وK9.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن أحدث أسلحة مصر في إيديكس 2025
أحمد فهمي : فنانة شهيرة تسببت في انفصالي عن زوجتي
مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور
النيجر ترحب بدعم مجلس الأمن لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
وداعا لزحام الشباك ومشكلة الفكة.. خدمة جديدة للحصول على تذاكر المترو
كيف تحسب الزكاة على الشهادات المودعة بالبنك؟.. الإفتاء توضح الطريقة
أول رد من التعليم على شكاوى تأخر صرف حافز التدريس للمعلمين
بعد مسلسل كارثة طبيعية .. تحرك من القومي للطفولة والأمومة لدعم الأسر
النيابة العامة تستعجل تقرير اللجنة المشكلة لفحص مخالفات تشغيل ممشى أهل مصر
توك شو

اللواء مختار عبداللطيف يكرم أحمد موسى ويهديه درع الهيئة العربية للتصنيع

أحمد موسى
أحمد موسى

أهدى اللواء اركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، درع الهيئة العربية للتصنيع للاعلامي أحمد موسى تكريما لجهوده.


واضاف اللواء اركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، في لقاء من معرض ايديكس 2025، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن "التوقيع على بروتوكول مع شركة داسو رفال امر توريد لبعض قطع الغيار لطائرة فالكون الفرنسية ونتعاون مع شركة امريكية لتصنيع بعض اجزاء من محرك الدلالات ام 1 اي 1".

وتابع أن "الرئيس السيسي يقدم دعما كبيرا للهيئة العربية للتصنيع وتوجهات رئاسية بالتعاون بين الهيئة العربية التصنيع وكبرى الشركات الفرنسية في تصنيع المقاتلات في العالم ونتعاون معاها منذ عامين.

أحمد موسى العربية للتصنيع ايديكس

