اللواء مختار عبداللطيف يكرم أحمد موسى ويهديه درع الهيئة العربية للتصنيع

أهدى اللواء اركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، درع الهيئة العربية للتصنيع للاعلامي أحمد موسى تكريما لجهوده.



واضاف اللواء اركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، في لقاء من معرض ايديكس 2025، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن "التوقيع على بروتوكول مع شركة داسو رفال امر توريد لبعض قطع الغيار لطائرة فالكون الفرنسية ونتعاون مع شركة امريكية لتصنيع بعض اجزاء من محرك الدلالات ام 1 اي 1".

وتابع أن "الرئيس السيسي يقدم دعما كبيرا للهيئة العربية للتصنيع وتوجهات رئاسية بالتعاون بين الهيئة العربية التصنيع وكبرى الشركات الفرنسية في تصنيع المقاتلات في العالم ونتعاون معاها منذ عامين.