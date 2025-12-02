العربية للتصنيع: نتعاون مع شركات أمريكية وفرنسية وصينية في الإنتاج العسكري

كشف اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه لا بد أن نفخر بافتتاح المتحف المصري الكبير ومجيء كل قادة العالم لمشاهدة الحضارة والتاريخ المصري.



وأضاف اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، خلال حواره الخاص من معرض «إيديكس 2025» مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن العالم يقدر مصر وقيادتها السياسية.



واستطرد: رأينا كيف تم استقبال الرئيس السيسي من قادة أوروبا في بروكسيل، وكيف استقبلت مصر قيادات العالم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي ترامب في شرم الشيخ لتوقيع اتفاقيات السلام في غزة، معلقا: في الصناعة لسنا أقل من هذا.



وأكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مصر تتعاون مع شركات فرنسية في إنتاج محركات الطائرات، والتعامل مع شركات أمريكية في صناعة محركات الدبابات أيه وان إم وان، وتتعاون مع الصين في صناعة الطائرات المسيرة.



واختتم أن الطائرات المسيرة تستخدم الآن في الحروب الحديثة، وهي خفيفة حيث يمكن للجندي حمل 4 طائرات مسيرة، حيث يبلغ وزنها 3 كيلو جرام وتحمل متفجرات 250 جرام.

