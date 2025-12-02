مميزات المدرعة المصرية من عائلة التمساح.. إنتاج محلي 100 %

كشف اللواء أ.ح محمد أبو بكر، مدير المركبات بالقوات المسلحة، أن معرض أيديكس في تقدم وتطور وكل الوفود المشاركين أشادوا بحسن التنظيم وجودة المنتجات، حيث إن النسخة الرابعة مهمة جدا وقوية.

وأضاف اللواء أ.ح محمد أبو بكر، مدير المركبات بالقوات المسلحة، خلال حواره الخاص من معرض «إيديكس 2025» مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن المنتج العسكري الصناعي المصري أصبح بأعلى جودة وتنافسية.

وأكد اللواء أ.ح محمد أبو بكر، مدير المركبات بالقوات المسلحة، أن المدرعة تمساح 1 كان لها دور كبير في كل العمليات التي خاضتها القوات المسلحة، موضحا أنه تم عرضها في أيديكس 2018.

ولفت إلى أن المتخصصين في العلوم العسكرية لديهم خبرات كبيرة ويدركون قيمة المنتج الصناعي العسكري المصري، موضحا أن أيديكس الإمارات معرض كبير وفيه منتجات منافسة قوية.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن المركبة المدرعة عائلة التمساح مصرية الصنع 100 % وأصبحت مصنفة عالميًا، موضحا أن هناك طلب عليها وأحدث نموذج منها تمساح 6 ولديها أعلى درجات التأمين.