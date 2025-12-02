قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زينة: لو ممثل أو مخرج عملوا حاجات ضايقتني مستحيل أشتغل معاهم تاني
هالاند يدخل التاريخ بهدفه رقم 100 في البريميرليج
صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور
وزير البترول يبحث الشراكة وتبادل الخبرات مع نيجيريا فى التعدين
طقس بارد في الصباح .. والأرصاد: استمرار الأمطار على هذه المناطق
خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة
التضامن: اعتماد شهادة محو أمية للإعاقة الذهنية والسمعية
أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب
الدوري السعودي يعود لملاحقة محمد صلاح .. صفقة الـ500 مليون تعود للحياة
نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه
عرضة للهجوم .. ترامب يهدد الدول المتورطة في تهريب المخدرات لأمريكا
عطل فني بالخط الثاني للمترو يؤثر على الحركة بالاتجاهين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مميزات المدرعة المصرية من عائلة التمساح.. إنتاج محلي 100 %

ايديكس
ايديكس

كشف اللواء أ.ح محمد أبو بكر، مدير المركبات بالقوات المسلحة، أن معرض أيديكس في تقدم وتطور وكل الوفود المشاركين أشادوا بحسن التنظيم وجودة المنتجات، حيث إن النسخة الرابعة مهمة جدا وقوية.

وأضاف اللواء أ.ح محمد أبو بكر، مدير المركبات بالقوات المسلحة، خلال حواره الخاص من معرض «إيديكس 2025» مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن المنتج العسكري الصناعي المصري أصبح بأعلى جودة وتنافسية.

وأكد اللواء أ.ح محمد أبو بكر، مدير المركبات بالقوات المسلحة، أن المدرعة تمساح 1  كان لها دور كبير في كل العمليات التي خاضتها القوات المسلحة، موضحا أنه تم عرضها في أيديكس 2018.

ولفت إلى أن المتخصصين في العلوم العسكرية لديهم خبرات كبيرة ويدركون قيمة المنتج الصناعي العسكري المصري، موضحا أن أيديكس الإمارات معرض كبير وفيه منتجات منافسة قوية.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن المركبة المدرعة عائلة التمساح مصرية الصنع 100 % وأصبحت مصنفة عالميًا، موضحا أن هناك طلب عليها وأحدث نموذج منها تمساح 6 ولديها أعلى درجات التأمين.

ايديكس المدرعة تمساح أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أنا اللي طلبت الطلاق.. أحمد فهمي يعتذر لـ هنا الزاهد

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فصل معلم بمدرسة في السويس لقيامه بتقبيل تلميذ ابتدائي بطريقة غير لائقة

عبوة زيت جديدة في التموين

بعد طرح عبوة جديدة.. كم زجاجة زيت للفرد على التموين؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

الاحتلال الإسرائيلي يخطط لهدم منازل فلسطينية لشق مسار جدار عازل في الأغوار

مصر تسترد قطعتين أثريتين من بلجيكا

مصر تسترد قطعتين أثريتين من بلجيكا

اليوم الوطني الإماراتي

فنون وألعاب نارية بكورنيش أبو ظبي احتفالا بـ العيد الوطني للإمارات .. صور

بالصور

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات
المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات
المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب

سرطان المعدة
سرطان المعدة
سرطان المعدة

لنشات بحرية مسيرة وفرقاطات وربات قتالية.. حضور قوي لجهاز الصناعات والخدمات البحرية بمعرض إيديكس 2025| صور

اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001
اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001
اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001

شيري تيجو 9 تخضع لاختبارات أمان قاسية تشمل انقلابا كاملا بزاوية 180 درجة

 Tiggo 9
 Tiggo 9
 Tiggo 9

فيديو

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المدرعة تمساح 1

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

منظومة حارس 2

حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: جيل Z .. إلى أين يقود أفريقيا ؟

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

المزيد