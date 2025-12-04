قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطيار نجا بأعجوبة.. تحطم مقاتلة إف-16 لـ«طيور الرعد» في كاليفورنيا
القمر يلتقي الثريا فوق سماء مصر اليوم.. لأ تفوت فرصة مشاهدته
التوتر مستمر.. مادورو يكشف عن تفاصيل المحادثة الأخيرة مع ترامب
هل يُعقل اتهام طفل 12 عامًا بتعاطي منشطات؟.. والد يوسف يكشف مفاجأة
بقناع أبيض.. محمد صلاح يخطف الأنظار على مقاعد بدلاء ليفربول
حاسس أني فايق.. أحمد حسن يكشف ما قاله محمد شريف لحلمي طولان
إصابة 5 جنود إسرائيليين.. هجوم غير مسبوق من أنفاق رفح يربك قوات الاحتلال
مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة
لأول مرة منذ عقود.. اجتماع سياسي بين لبنان وإسرائيل بضغوط أمريكية
عودة المياه تدريجياً بعد إصلاح كسر خط المياه أمام مستشفى أم المصريين
برشلونة لم يطلبه.. وليد صلاح الدين يكشف موقف الأهلي من رحيل حمزة عبدالكريم
6 لاعبين تنتهي عقودهم.. وليد صلاح الدين يكشف موقف ديانج من التجديد للأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ قانون دستوري: انضباط شديد في سير العلمية الانتخابية بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب

انتخابات النواب
انتخابات النواب
هاني حسين

علق اللواء طارق خضر أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، على سير العلمية الانتخابية في الدوائر الملغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب .


وقال طارق خضر في مداخلة هاتفية على قناة " تن"، :" هناك انضباط شديد في سير العلمية الانتخابية بالدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب ".


وتابع طارق خضر :" الجميع حريص على خروج المشهد الانتخابي بشكل يليق بمصر ".

وأكمل طارق خضر :"  كافة أجهزة الدولة تقوم بمهامها على أكمل وجه"، مضيفا:" هناك إحساس كبير بالمسؤولية لخروج انتخابات مجلس النواب على أكمل وجه ".

ولفت طارق خضر :" لا نرى المخالفات التي رأيناها في المرحلة الأولى من الانتخابات "، مضيفا:" هناك إقبال من المواطنين على صناديق الاقتراع ". 
 

انتخابات الانتخابات اخبار التوك شو مصر انتخابات النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

كسر مفاجئ بخط مياه أمام مستشفي أم المصريين

مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.. تفاصيل

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

ترشيحاتنا

السباح يوسف محمد

سحر البزار تشكر وزير الشباب والرياضة بعد الاستجابة لمطالبتها وتحويل واقعة السباح يوسف محمد إلى النيابة

الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا بأمريكا الجنوبية

سيامة كاهن جديد بإيبارشية بوليڤيا وزيارة السفير المصري لمدرسة سان ماركوس الدولية

الجمعية المصرية

الجمعية المصرية تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة

بالصور

ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها من داخل الطائرة

ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها من داخل الطائرة
ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها من داخل الطائرة
ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها من داخل الطائرة

كيا تكشف ملامح أولية لطراز EV2 الكهربائي الجديد قبل ظهوره العالمي

كيا EV2
كيا EV2
كيا EV2

نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون

نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون
نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون
نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون

Spotify يكشف عن عام استثنائي للموسيقى المصرية وعمرو دياب يتصدر قائمة فناني مصر

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

فيديو

حسام حبيب

ملناش نصيب.. حسام حبيب يطرح أحدث أغانيه من فيلم السلم والثعبان 2

قصة حب سما المصري الجديدة

قصة حب جديدة.. سما المصري تثير الجدل بحديثها عن الحنية وترشحها للبرلمان

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد