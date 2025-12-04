أستاذ قانون دستوري: انضباط شديد في سير العلمية الانتخابية بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب

علق اللواء طارق خضر أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، على سير العلمية الانتخابية في الدوائر الملغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب .



وقال طارق خضر في مداخلة هاتفية على قناة " تن"، :" هناك انضباط شديد في سير العلمية الانتخابية بالدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب ".



وتابع طارق خضر :" الجميع حريص على خروج المشهد الانتخابي بشكل يليق بمصر ".

وأكمل طارق خضر :" كافة أجهزة الدولة تقوم بمهامها على أكمل وجه"، مضيفا:" هناك إحساس كبير بالمسؤولية لخروج انتخابات مجلس النواب على أكمل وجه ".

ولفت طارق خضر :" لا نرى المخالفات التي رأيناها في المرحلة الأولى من الانتخابات "، مضيفا:" هناك إقبال من المواطنين على صناديق الاقتراع ".

