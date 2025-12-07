مشهد غريب بلقاء سوريا وفلسطين| لاعب الفدائي يعتد.ي على زميله

شهدت مباراة فلسطين وسوريا فى الجولة الأخيرة ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025 مشهدا غريبا.



وتعادل حتي الآن منتخبا فلسطين وسوريا سلبيا فى المباراة المقامة بينهما حاليا فى إطار ثالث جولات كأس العرب بقطر 2025.



وأظهرت اللقطات قيام أحد لاعبي فلسطين بالإعتداء على زميله بعدما ألغى الحكم ركلة جزاء لصالح سوريا، ثم عاد لمناقشة القرار مرة أخرى.



رفض حكم مباراة سوريا وفلسطين إحتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب السوري عقب العودة لتقنية الـ var فى المباراة المقامة بينهما فى إطار منافسات الجولة الأخيرة ببطولة كأس العرب 2025.



وعاد حكم اللقاء إلي تقنية الفيديو ورفض إحتساب ركلة جزاء لـ منتخب سوريا أمام فلسطين.

تعادل سلبي فى الشوط الأول



وانتهى الشوط الأول من مباراة فلسطين وسوريا، بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.



وشهد الشوط الأول سيطرة كبيرة من منتخب فلسطين ولكن لم تكلل الفرص بالنجاح.





وجاء تشكيل فلسطين بالكامل كالتالي:



الحارس: رامي حمادة.



الدفاع: مصعب البطاط - ميلاد تيرمانيني - محمد صالح - وجدي نبهان.



الوسط: عميد محاجنة - حامد حمدان - تامر صيام.



الهجوم: خالد النبريص - عدي الدباغ - زيد القنبر.



وجاء تشكيل سوريا كالتالي:



الحارس: إلياس هدايا.



الدفاع: أحمد فقا - عبد الرزاق محمد - خالد كردغلي - زكريا حنان.



الوسط: سيمون أمين - إلمار إبراهام - محمد الصلخدي.



الهجوم: محمود المواس -عمر خريبين - محمود الأسود.