إجراء عاجل من الصحة للقضاء على منتحلي صفة إصدار تراخيص مزاولة المهنة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لشركات تدعي قدرتها على المساعدة في الحصول على تراخيص مزاولة المهنة.



وقال عبد الغفار في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" لا توجد شركة مرخصة في مصر للتعامل مع الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص المسؤولة عن إصدار تراخيص مزاولة المهنة ".

وتابع حسام عبد الغفار : من يروج لشركات تساعد على إصدار تراخيص مزاولة المهنة احتيال يعاقب عليه بالحبس.

واكمل حسام عبد الغفار :" وزارة الصحة تقوم برصد الصفحات المشبوهة ويتم إبلاغ مباحث الإنترنت والنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ".

واكمل حسام عبد الغفار :" ما يحدث سمسرة وجريمة احتيال على المواطنين ".