جهاز حماية المنافسة يوافق على 4 صفقات استحواذ في قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعات الغذائية
الهباش: مصر أفشلت مخططات التهجير وموقف الرئيس السيسي حاسم في حماية القضية الفلسطينية
صفقات سوبر قالت لا للزمالك.. نجوم كبار أغلقوا الباب رغم الإغراءات
رئيس الوزراء يشاهد فيلمًا تسجيليًا ويفتتح مصنع الطلمبات الغاطسة بالقليوبية
الدفاع المدني بغزة: الوضع الإنساني صعب وحالة انهيار شبه كاملة جراء المنخفض الجوي
عودة الصدام القاري بعد 33 عامًا.. نهائي كأس العرب يجمع آسيا وأفريقيا من جديد
يمثل أفضل ما في بلدنا.. رئيس الوزراء الأسترالي يزور بطل شاطئ بوندي| فيديو
وزير الإنتاج الحربي: مصنع للمحركات الكهربائية بالشراكة مع شركة سويسرية
أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة
الاستخبارات الروسية: لندن تدعو مفوضية أوروبا لتبرير سرقة أموال روسيا
تفاصيل افتتاح مصنع الطلمبات الغاطسة بشركة قها للصناعات الكيماوية
رئيس الوزراء يفتتح مصنع الطلمبات الغاطسة بشركة "قها للصناعات الكيماوية"
خالد قايد: سياسات "المالية" تعيد ضبط العلاقة الضريبية مع المطورين وتدعم استقرار السوق العقارية

ولاء عبد الكريم

قال خالد قايد المطور العقارى ،  إن اللقاء الذي جمع وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، بنخبة من المطورين العقاريين، يمثل نقطة تحول مهمة في طريقة إدارة الملفات الضريبية المرتبطة بالقطاع العقاري، مشيرًا إلى أن ما طُرح خلال اللقاء يعكس توجهًا جادًّا لإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمستثمرين، على أساس الشراكة والوضوح.

وأوضح قايد أن حديث وزير المالية اتَّسم بالصراحة والواقعية؛ خصوصًا في ما يتعلق بتخفيف الأعباء الضريبية وتقديم حلول عملية للتحديات القائمة، لافتًا إلى أن التركيز على توسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الأعباء على الملتزمين، يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين ويعزز استقرار السوق.

وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعكس تحولًا نوعيًّا في الفكر المالي؛ حيث تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية التي كانت تمثل عبئًا على المطورين، مؤكدًا أن هذا التوجه يساعد الشركات على إعادة ترتيب خططها الاستثمارية والتوسع بثقة أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف قايد أن ما أعلنه وزير المالية بشأن ميكنة المعاملات الضريبية وإطلاق تطبيقات رقمية للتصرفات العقارية يُعد خطوة عملية طال انتظارها، من شأنها تقليل الاحتكاك المباشر، وتسريع الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة تنفيذ المشروعات العقارية.

وأكد أن الإبقاء على سعر الضريبة عند 2.5% دون تحميل المطورين أعباء إضافية، إلى جانب العمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، يمثل دعمًا مباشرًا للسيولة داخل الشركات، ويساعد على استمرارية المشروعات؛ خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وتطرق قايد إلى أهمية الإعلان عن تشكيل لجنة عليا مشتركة لنشاط التطوير العقاري، معتبرًا أنها خطوة تنظيمية ضرورية لفتح قناة دائمة للحوار المؤسسي، ومناقشة التحديات الفنية والتشريعية بشكل دوري، بما يضمن الوصول إلى حلول متوازنة تراعي مصالح الدولة والمستثمرين في آن واحد.

ونوَّه  بأن تأكيد وزير المالية دعم تصدير العقار يعكس إدراكًا حقيقيًّا لدور القطاع في توفير العملة الأجنبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحتاج إلى تنسيق مستمر بين الجهات الحكومية والمطورين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.


وأكد قايد أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومة، معتبرًا أن ما لمسه المطورون خلال هذا اللقاء يعكس رغبةً حقيقيةً في دعم الاستثمار العقاري كأحد محركات النمو الاقتصادي، وبناء مناخ أعمال أكثر استقرارًا ووضوحًا خلال الفترة المقبلة.

نمو مشروعات العقارى

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأرصاد

الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 1030 قتيلا و206 مفقودين

الاتحاد الأوروبي ولبنان

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية واحترام القانون الإنساني الدولي

الأمن الفيدرالي الروسي

روسيا.. إحباط عملية تخريب في خط أنابيب النفط ترانس نفت-دروجبا

أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة

للمعدة والقلب والمناعة..فوائد القلقاس و السلق

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

