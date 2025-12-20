طريقة عمل مخلل اللفت في المنزل.. زي الجاهز

يعتبر مخلل اللفت من المقبلات الصحية والشهية التي تضيف نكهة مميزة لأي وجبة، وهي من أنواع المخللات التي يفضلها الكثيرون.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي وصفة سهلة وسريعة لتحضير مخلل اللفت في المنزل، مع خطوات واضحة ومكونات بسيطة متوفرة في كل مطبخ، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمحبي المخللات الطازجة.

طريقة عمل مخلل اللفت

طريقة عمل مخلل اللفت

المكونات الأساسية لتحضير مخلل اللفت:

1 كيلوجرام اللفت المقطع شرائح رفيعة

3 فصوص الثوم المهروس

3 ملاعق كبيرة من الملح الخشن

2 كوب الخل الأبيض

1/4 كوب من الزيت النباتي

فلفل الأحمر

حبهان مطحون

طريقة عمل مخلل اللفت

خطوات تحضير مخلل اللفت

تحضير اللفت:

ـ اغسلي اللفت جيدًا وقطعيه شرائح رفيعة.

ـ خلط المكونات: ضعي اللفت في وعاء، وأضيفي الملح والثوم والفلفل الأحمر والحبهان، وقلّبي جيدًا.

ـ تحضير المحلول: سخني الخل مع قليل من الماء حتى الغليان.

ـ التعبئة: ضعي اللفت في برطمان نظيف واسكبي الخل الساخن حتى يغمر اللفت تمامًا.

طريقة عمل مخلل اللفت

ـ إضافة الزيت: أضيفي الزيت النباتي فوق المخلل للحفاظ على نضارته.

ـ ترك المخلل: اتركيه ليبرد في درجة حرارة الغرفة، ثم خزّنيه في الثلاجة.

ـ النضج: يُفضل الانتظار 2-3 أيام قبل تناوله لتتشرب النكهات جيدًا.

طريقة عمل مخلل اللفت

نصائح مهمة للحفاظ على جودة المخلل

ـ يمكن تعديل كمية الملح والفلفل حسب الرغبة.

ـ استخدام برطمان نظيف ومعقم يضمن فترة تخزين أطول للمخلل.

ـ يمكن إضافة خضروات أخرى مثل الجزر أو الفلفل لإضفاء نكهة إضافية.