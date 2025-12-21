قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس غداً| الأرصاد توجه نصائح عاجلة لـ المواطنين
برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي تعزز صادرات الخدمات المصرية وتفتح أسواقًا للشركات الوطنية
رد غير متوقع من أحمد العوضي على أزمة الأعلى أجرًا
حكم الاشتغال بالذكر على السبحة أثناء خطبة الجمعة.. عالم بالأزهر: فاعله ارتكب أمرين مكروهين
طالب أنقذ القطر.. تدخل بطولي للطفل مَهد يمنع حادثا وينقذ مئات الأرواح
بثنائية عالمية.. المغرب يفوز على جزر القمر في افتتاح أمم أفريقيا 2025
بالصور.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة زيمبابوي غداً
ما بحبِّش الَّلك.. رد ناري من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز
لقاء سويدان تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية وتطمئن الجمهور
مقصية عالمية.. أيوب الكعبي يسجل الهدف الثاني للمغرب في مرمى جزر القمر بافتتاح كأس الأمم الإفريقية
هاني أبو ريدة يجتمع بالمنتخب قبل مواجهة زيمبابوي غداً
قبل نهاية الأسبوع .. جدول صرف مرتبات ديسمبر 2025 وقيم الرواتب بعد الزيادة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

دوميط كامل: الدول المتقدمة تقدم حماية البيئة على المكاسب الاقتصادية مهما بلغت

رئيس حزب البيئة العالمي
رئيس حزب البيئة العالمي

قال الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، إن الهم الأكبر لدى الدول المتقدمة اليوم يتمثل في الحفاظ على بيئة نظيفة وخالية من التلوث، مؤكدًا أن أي مشروع لا ينفذ دون دراسات دقيقة للأثر البيئي تضمن عدم إحداث آثار سلبية على الطبيعة أو صحة الإنسان.

وأوضح كامل، خلال مداخلة مع الإعلامية إنجي عهدي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن دول العالم المتقدم تعتمد على دراسات أثر بيئي معمقة تشمل أكثر من 100 عنصر، يتم من خلالها تقييم حجم التأثير المحتمل لكل عنصر على البيئة، وبناءً على نتائج هذه الدراسات يتخذ القرار بالموافقة أو الرفض، مشيرا إلى أن بعض المشاريع، رغم احتوائها على كميات كبيرة من المعادن النادرة المطلوبة للتطور التكنولوجي العالمي، قد يتم إيقافها إذا ثبت أنها ستؤدي إلى تدمير بيئي واسع.

وأضاف أن القرارات البيئية الأخيرة جاءت بعد التأكد من أن بعض المشاريع ستتسبب في إبادة الطحالب والكائنات الحية والنباتات المدرجة ضمن "القائمة الحمراء" للكائنات المهددة بالانقراض، ما دفع الجهات المعنية إلى وقفها كليًا واستبدالها بخيار الاستيراد من دول مثل الصين والولايات المتحدة والبرازيل وكازاخستان وباكستان وغيرها.

وشدد رئيس حزب البيئة العالمي على أن الاتحاد الأوروبي يضع حماية البيئة في مقدمة أولوياته، لافتًا إلى أنه حتى في حال كانت المشاريع قادرة على تحقيق مليارات الدولارات، فلن يتم تنفيذها إذا ثبت أنها تلحق ضررًا بالغًا بالبيئة، في تأكيد واضح على أن الاستدامة البيئية تتقدم على المكاسب الاقتصادية.

https://www.youtube.com/shorts/05VFynmyiNU

رئيس حزب البيئة العالمي البيئة مشاريع طحالب القاهرة الاخبارية

