دوميط كامل: الدول المتقدمة تقدم حماية البيئة على المكاسب الاقتصادية مهما بلغت

قال الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، إن الهم الأكبر لدى الدول المتقدمة اليوم يتمثل في الحفاظ على بيئة نظيفة وخالية من التلوث، مؤكدًا أن أي مشروع لا ينفذ دون دراسات دقيقة للأثر البيئي تضمن عدم إحداث آثار سلبية على الطبيعة أو صحة الإنسان.

وأوضح كامل، خلال مداخلة مع الإعلامية إنجي عهدي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن دول العالم المتقدم تعتمد على دراسات أثر بيئي معمقة تشمل أكثر من 100 عنصر، يتم من خلالها تقييم حجم التأثير المحتمل لكل عنصر على البيئة، وبناءً على نتائج هذه الدراسات يتخذ القرار بالموافقة أو الرفض، مشيرا إلى أن بعض المشاريع، رغم احتوائها على كميات كبيرة من المعادن النادرة المطلوبة للتطور التكنولوجي العالمي، قد يتم إيقافها إذا ثبت أنها ستؤدي إلى تدمير بيئي واسع.

وأضاف أن القرارات البيئية الأخيرة جاءت بعد التأكد من أن بعض المشاريع ستتسبب في إبادة الطحالب والكائنات الحية والنباتات المدرجة ضمن "القائمة الحمراء" للكائنات المهددة بالانقراض، ما دفع الجهات المعنية إلى وقفها كليًا واستبدالها بخيار الاستيراد من دول مثل الصين والولايات المتحدة والبرازيل وكازاخستان وباكستان وغيرها.

وشدد رئيس حزب البيئة العالمي على أن الاتحاد الأوروبي يضع حماية البيئة في مقدمة أولوياته، لافتًا إلى أنه حتى في حال كانت المشاريع قادرة على تحقيق مليارات الدولارات، فلن يتم تنفيذها إذا ثبت أنها تلحق ضررًا بالغًا بالبيئة، في تأكيد واضح على أن الاستدامة البيئية تتقدم على المكاسب الاقتصادية.

