سوبارو تكشف النقاب عن Uncharted الكهربائية الجديدة.. صور

كشفت سوبارو عن أحدث خطواتها في عالم السيارات الكهربائية من خلال طراز Uncharted الجديد كليًا، الذي ينتمي إلى فئة الكروس أوفر المدمجة.

تأتي السيارة لتعكس توجه سوبارو نحو توسيع حضورها في قطاع المركبات الكهربائية، مع الاعتماد على تصميم عصري وخيارات فنية متعددة تجمع بين الأداء والتقنيات الحديثة.

سوبارو Uncharted

ومن المقرر أن تنطلق سوبارو Uncharted في الأسواق العالمية خلال صيف 2026، ويركز الطراز الجديد على تقديم تجربة قيادة متطورة تعتمد على منظومات كهربائية حديثة، مع الاهتمام بعناصر السلامة، ومساعدة السائق، والأنظمة الترفيهية.

تصميم سوبارو Uncharted

تحمل Uncharted ملامح تصميمية تعكس الطابع العصري الذي تتجه إليه سوبارو في طرازاتها الجديدة، حيث تأتي بخطوط انسيابية تعزز الكفاءة الهوائية، مع جنوط رياضية، ومقدمة حادة الشكل تتسم بالشراسة، بالإضافة إلى مصابيح ضباب، وإضاءة LED.

خيارات منظومات الدفع الكهربائية

تعتمد سوبارو Uncharted على أكثر من خيار لمنظومة الدفع، حيث يعتمد الإصدار الأساسي على محرك كهربائي بقوة 123 كيلووات ما يعادل 167 حصانًا، ويعمل بالتكامل مع بطارية بسعة 57.7 كيلووات ساعة، ليحقق مدى قيادة يصل إلى 455 كلم.

سوبارو Uncharted

وتوفر سوبارو خيارًا آخر بمحرك أقوى تبلغ قدرته 165 كيلووات أي ما يعادل 224 حصانًا، مع بطارية بسعة 77 كيلووات ساعة، ليصل مدى القيادة إلى نحو 600 كلم، أما الفئة الأعلى، فتعتمد على منظومة محرك مزدوج مع نظام دفع رباعي، لتوليد قوة إجمالية تبلغ 252 كيلووات ما يعادل 343 حصانًا.

بطارية سوبارو Uncharted ومدى السير

فيما يخص البطارية، تم تجهيز أحد الإصدارات ببطارية بسعة 77 كيلووات ساعة توفر مدى قيادة يصل إلى 525 كلم. وكجزء من التجهيزات القياسية، تزود سوبارو جميع طرازات Uncharted بشاحن يعمل بالتيار المتردد AC بقدرة 22 كيلووات، ما يسهم في تقليل زمن الشحن وتحسين سهولة الاستخدام، سواء في المنازل أو محطات الشحن العامة.

وتوفر Uncharted باقة من التجهيزات الداخلية التي تركز على راحة الركاب وسهولة التحكم، حيث تضم شاشة مركزية للتحكم في أنظمة السيارة، إلى جانب نظام ترفيهي يدعم الاتصال الذكي، كما تشمل المقصورة أنظمة حماية متقدمة تعتمد على وسائد هوائية متعددة، إضافة إلى أنظمة مساعدة السائق التي تعزز مستويات الأمان، وتتوفر أيضًا كاميرات للمساعدة على الرؤية، وحساسات ركن.