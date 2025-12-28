قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجميع يدعم منتخب مصر.. مُعلق كروي يشيد بفوز الفراعنة على جنوب إفريقيا ويثني على أداء صلاح
بالطقم الشتوي .. منتخب مصر يبدأ الاستعداد لمُواجهة أنجولا بكأس الأمم الأفريقية | شاهد
بمكياج ناعم وبطن مكشوف.. مايا دياب تلفت الأنظار بإطلالة جريئة تودّع بها 2025 | شاهد
إطلاق نار بمقر شرطة في ولاية أيداهو الأمريكية.. مقتـ.ـل المشتبه به واستنفار أمني واسع
نشأت الديهي: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال «طعنــة» لاستقرار القرن الإفريقي |فيديو
رئيس الصومال يعقد مشاورات وطنية لتعزيز وحدة البلاد واستقلالها
الأسرة أم المنصب الجديد السبب .. ليلة خروج نقيب المهندسين الآمن من النقابة
أصعب تكريم بعد استـ.شهاده .. والدة الشهيد عمرو السقا تسمح لطالب بجامعة بورسعيد ارتداء بدلة ابنها| شاهد
أكلوا مكرونة باللحمة.. محافظ الغربية يطمئن على 17 عاملاً أصيبوا بتسمم غذائي في المحلة|صور
غياب الهوية الفنية وخطط هجومية ضعيفة.. طه إسماعيل ينتقد أداء «الأهلي» أمام المصرية للاتصالات
أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر
هل يُحقق بلدية المحلة مفاجأة.. «الغندور» يُثير الجدل بشأن مباراة الزمالك اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ليست نزلة برد.. 7 علامات خفية تكشف إصابتك بحساسية الشتاء

البرد
البرد
حياة عبد العزيز

مع انخفاض درجات الحرارة، يميل كثيرون إلى البقاء لفترات أطول داخل المنازل، ويبدأون في ملاحظة أعراض مزعجة مثل العطس المتكرر، انسداد الأنف، أو حكة لا تختفي وغالبًا ما تُنسب هذه الأعراض إلى نزلات البرد الموسمية، لكن الخبراء يحذرون من أنها قد تكون في الحقيقة حساسية الشتاء، وهي حالة تختلف عن العدوى الفيروسية من حيث السبب ومدة الأعراض وتأثيرها على جودة الحياة.

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة بروندا إم إس، الاستشارية الأولى في الطب الباطني بمستشفى أستر سي إم آي في بنغالورو، أن حساسية الشتاء أكثر شيوعًا مما يعتقده الكثيرون، مؤكدة أن مسبباتها غالبًا ما تكون داخل المنازل وليس في الهواء الخارجي.

 وأضافت أن أعراضها تشبه نزلات البرد، لكنها تستمر لفترة أطول، وتشمل سيلان أو انسداد الأنف، والعطس، وحكة العينين أو دموعهما حسب ما جاء في موقع Onlymyhealth،.

 أعراض حساسية الشتاء التي لا يجب تجاهلها

بحسب الخبراء، هناك عدة علامات خفية قد تشير إلى إصابتك بحساسية الشتاء، أبرزها:

1. سيلان الأنف أو احتقانه المستمر

يُعد سيلان أو انسداد الأنف من أولى العلامات، لكن على عكس نزلات البرد التي تزول خلال أسبوع تقريبًا، قد يستمر الاحتقان الناتج عن الحساسية لأسابيع أو حتى أشهر كما تظهر نوبات عطس متكررة، خاصة في الصباح أو بعد تنظيف المنزل.

2. تهيج العينين

حكة العينين، أو دموع مستمرة، أو شعور بالتهيج من الأعراض الشائعة. وعلى عكس البرد، فإن مسببات الحساسية مثل عث الغبار أو العفن أو وبر الحيوانات الأليفة قد تهيج العينين بسهولة، خاصة مع إغلاق النوافذ خلال الشتاء.

3. التهاب الحلق والسعال

تشير الدكتورة بروندا إلى أن الشعور بوخز أو جفاف في الحلق، خاصة عند الاستيقاظ صباحًا، قد يكون ناتجًا عن سيلان الأنف الخلفي المرتبط بالحساسية. كما أن السعال المصحوب ببلغم، خصوصًا ليلًا، قد يكون علامة على الحساسية وليس عدوى تنفسية.

4. مشكلات جلدية غير متوقعة

لا تقتصر حساسية الشتاء على الجهاز التنفسي فقط، إذ قد يعاني البعض من جفاف الجلد، والحكة، أو ظهور طفح جلدي، خاصة لدى أصحاب البشرة الحساسة أو المصابين بالأكزيما. ويسهم الهواء الجاف ومسببات الحساسية الداخلية في تفاقم هذه الأعراض.

5. الصداع وآلام الجيوب الأنفية

قد تؤدي الحساسية الشتوية إلى انسداد الجيوب الأنفية، مسببّة ضغطًا في الوجه أو حول العينين والخدين، وهو ما قد ينتج عنه صداع مستمر يؤثر سلبًا على التركيز والمزاج.

ويؤكد الأطباء أن التفرقة بين نزلات البرد وحساسية الشتاء أمر ضروري لاختيار العلاج المناسب، مشددين على أن استمرار الأعراض لفترة طويلة هو أحد أهم المؤشرات التي تستدعي الانتباه والمتابعة الطبية.

البرد حساسية الشتاء نزلات البرد اعراض حساسيه الشتاء اعراض انفلونزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 4 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بسبب الفاتورة

طقس اليوم

تحذيرات من الساعات القادمة .. أمطار ورياح قوية تضرب مصر

الطقس في مصر

تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

طقس

طقس الأحد| أمطار متوسطة تضرب هذه المحافظات

صورة من لقاء بنين وبوتسوانا

بوتسوانا أول المغادرين لكأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الثانية

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

شريف سلامة ونيللى كريم

بعد انفصاله عن داليا مصطفى .. حقيقة ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم | تفاصيل

ترشيحاتنا

الدولار

اقتصادي يتوقع استقرار الدولار عند 44-45 جنيهًا.. ويوصي المواطنين بالذهب والعقار في 2026

الدولار

خبير اقتصادي: تحسن سعر الصرف وانخفاض التضخم يحدان من موجات الغلاء

النجاح

خبير تنمية بشرية: النجاح يبدأ بشطب العلاقات المزعجة وتطوير المفيد

بالصور

بيدفي ويغذي.. طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

طاجن الكوارع
طاجن الكوارع
طاجن الكوارع

برعاية الشباب والرياضة.. أكبر تجمع للسيارات المعدلة في مصر| شاهد

أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة

سبب وفاة داوود عبد السيد.. مرض خطير | اكتشف التفاصيل

داوود عبد السيد
داوود عبد السيد
داوود عبد السيد

خالد النبوي في عندك وقت مع عبلة .. كنت هبطل تمثيل بسبب دوري فى واحة الغروب

خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة

فيديو

أحمد فهمي ومعتز التونى

اشتغلت فى محل فاكهة بأمريكا .. أحمد فهمى يروى كواليس فترة دراسته بالجامعة

دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد