ليست نزلة برد.. 7 علامات خفية تكشف إصابتك بحساسية الشتاء

مع انخفاض درجات الحرارة، يميل كثيرون إلى البقاء لفترات أطول داخل المنازل، ويبدأون في ملاحظة أعراض مزعجة مثل العطس المتكرر، انسداد الأنف، أو حكة لا تختفي وغالبًا ما تُنسب هذه الأعراض إلى نزلات البرد الموسمية، لكن الخبراء يحذرون من أنها قد تكون في الحقيقة حساسية الشتاء، وهي حالة تختلف عن العدوى الفيروسية من حيث السبب ومدة الأعراض وتأثيرها على جودة الحياة.

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة بروندا إم إس، الاستشارية الأولى في الطب الباطني بمستشفى أستر سي إم آي في بنغالورو، أن حساسية الشتاء أكثر شيوعًا مما يعتقده الكثيرون، مؤكدة أن مسبباتها غالبًا ما تكون داخل المنازل وليس في الهواء الخارجي.

وأضافت أن أعراضها تشبه نزلات البرد، لكنها تستمر لفترة أطول، وتشمل سيلان أو انسداد الأنف، والعطس، وحكة العينين أو دموعهما حسب ما جاء في موقع Onlymyhealth،.

أعراض حساسية الشتاء التي لا يجب تجاهلها

بحسب الخبراء، هناك عدة علامات خفية قد تشير إلى إصابتك بحساسية الشتاء، أبرزها:

1. سيلان الأنف أو احتقانه المستمر

يُعد سيلان أو انسداد الأنف من أولى العلامات، لكن على عكس نزلات البرد التي تزول خلال أسبوع تقريبًا، قد يستمر الاحتقان الناتج عن الحساسية لأسابيع أو حتى أشهر كما تظهر نوبات عطس متكررة، خاصة في الصباح أو بعد تنظيف المنزل.

2. تهيج العينين

حكة العينين، أو دموع مستمرة، أو شعور بالتهيج من الأعراض الشائعة. وعلى عكس البرد، فإن مسببات الحساسية مثل عث الغبار أو العفن أو وبر الحيوانات الأليفة قد تهيج العينين بسهولة، خاصة مع إغلاق النوافذ خلال الشتاء.

3. التهاب الحلق والسعال

تشير الدكتورة بروندا إلى أن الشعور بوخز أو جفاف في الحلق، خاصة عند الاستيقاظ صباحًا، قد يكون ناتجًا عن سيلان الأنف الخلفي المرتبط بالحساسية. كما أن السعال المصحوب ببلغم، خصوصًا ليلًا، قد يكون علامة على الحساسية وليس عدوى تنفسية.

4. مشكلات جلدية غير متوقعة

لا تقتصر حساسية الشتاء على الجهاز التنفسي فقط، إذ قد يعاني البعض من جفاف الجلد، والحكة، أو ظهور طفح جلدي، خاصة لدى أصحاب البشرة الحساسة أو المصابين بالأكزيما. ويسهم الهواء الجاف ومسببات الحساسية الداخلية في تفاقم هذه الأعراض.

5. الصداع وآلام الجيوب الأنفية

قد تؤدي الحساسية الشتوية إلى انسداد الجيوب الأنفية، مسببّة ضغطًا في الوجه أو حول العينين والخدين، وهو ما قد ينتج عنه صداع مستمر يؤثر سلبًا على التركيز والمزاج.

ويؤكد الأطباء أن التفرقة بين نزلات البرد وحساسية الشتاء أمر ضروري لاختيار العلاج المناسب، مشددين على أن استمرار الأعراض لفترة طويلة هو أحد أهم المؤشرات التي تستدعي الانتباه والمتابعة الطبية.