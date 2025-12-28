تدشين كنيسة «الثلاث مقارات» بدير القديس يحنس القصير بطريق العلمين |صور

دشّن نيافة الأنبا ديسقوروس اسقف ورئيس دير السيدة العذراء والقديس الانبا يحنس القصير بطريق العلمين (برية شيهيت) كنيسة الثلاث مقارات القديسين بمنطقة قلالي الرهبان بالدير.

تدشين كنيسة

وتم تدشين ثلاث مذابح، المذبح الرئيسي (الأوسط) على اسم الثلاث مقارات القديسين، والمذبح البحري علي اسم القديس القوي الأنبا موسى والقديس الانبا إيسوذوروس القس، والمذبح القبلي على اسم القديسين مكسيموس ودوماديوس.

ودُشنت أيضًا شرقيات المذابح (حضن الآب - البانطوكراتور) وأيقونات الكنيسة.

شارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها مجمع الآباء رهبان الدير،

وسط أجواء اتسمت بالفرحة سادت مجمع الرهبان.