جهاز العاشر يوقع بروتوكول تعاون لتنفيذ المرافق الخارجية لمدينة المخلفات

شهد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة البيئة، وجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك لتنفيذ أعمال المرافق الخارجية لمدينة المخلفات المتكاملة، المقامة خارج الحدود الإدارية لمدينة العاشر من رمضان، وعلى بُعد نحو 5 كيلومترات جنوب المدينة.

وأكد رئيس الجهاز ان المشروع يأتي في إطار مشاريع تلوث الهواء، ويُعد أحد المشروعات القومية الداعمة لمنظومة الإدارة المستدامة للمخلفات، حيث يتولى جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان الإشراف على تنفيذ شبكات المرافق الخارجية، والتي تشمل مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء والإنارة وأعمال الطرق الداخلية، بما يضمن جاهزية المدينة للعمل وفقًا للمعايير البيئية والفنية المعتمدة.

في السياق ذاته، تتولى الهيئة العامة للطرق والكباري الإشراف على تنفيذ طريق رئيسي بطول يقارب 11 كيلومترًا، يربط مدينة المخلفات المتكاملة بالشبكة الإقليمية للطرق، بما يسهم في تسهيل حركة النقل ودعم التشغيل الآمن والمنتظم للمشروع.

تم توقيع البروتوكول بحضور الدكتور محمد عبد اللطيف عبد الحليم،مدير عام البيئة بهيئة المجتمعات العمرانية ودكتور مهندس عبد الرحمن عطا الله، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان للمناطق الصناعية والمرافق، والدكتور أحمد شكري ، مدير عام إدارة البيئة بالجهاز، في إطار التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة.

يُذكر أن مدينة المخلفات المتكاملة تُعد أحد المشروعات البيئية الاستراتيجية، التي سبق افتتاحها بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وتستهدف دعم جهود الدولة في تقليل التلوث البيئي وتحسين جودة الهواء، بما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة وجودة الحياة للمواطنين.