قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد مزاعم بوقوع هجوم على مقر إقامته.. ترامب يجري محادثة هاتفية مع بوتين
30 دقيقة .. حسام عبدالمجيد يهدر هدفا محققا أمام أنجولا
وظائف خالية بوزارة النقل.. قدم الآن
ننشر الصور الأولى للأسرة المتوفاة في المنيا وجهات التحقيق تطلب تحريات المباحث
نيفين مختار: بداية العام بالقرآن والدعاء تصنع فرقا في بركة الأيام
أمم إفريقيا .. أنجولا يهدد مرمى منتخب مصر فى أول ربع ساعة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وطرق الاستعلام الرسمية
القبض على 6 طلاب تشاجروا بسلاح أبيض بالشرقية
برلماني: مصر تقود جهود مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
زيلينسكي ينفي قيام أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين في نوفجورود
دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل
موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جهاز العاشر يوقع بروتوكول تعاون لتنفيذ المرافق الخارجية لمدينة المخلفات

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
محمد الطحاوي

شهد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة البيئة، وجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك لتنفيذ أعمال المرافق الخارجية لمدينة المخلفات المتكاملة، المقامة خارج الحدود الإدارية لمدينة العاشر من رمضان، وعلى بُعد نحو 5 كيلومترات جنوب المدينة.

وأكد رئيس الجهاز ان المشروع يأتي في إطار مشاريع تلوث الهواء، ويُعد أحد المشروعات القومية الداعمة لمنظومة الإدارة المستدامة للمخلفات، حيث يتولى جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان الإشراف على تنفيذ شبكات المرافق الخارجية، والتي تشمل مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء والإنارة وأعمال الطرق الداخلية، بما يضمن جاهزية المدينة للعمل وفقًا للمعايير البيئية والفنية المعتمدة.

في السياق ذاته، تتولى الهيئة العامة للطرق والكباري الإشراف على تنفيذ طريق رئيسي بطول يقارب 11 كيلومترًا، يربط مدينة المخلفات المتكاملة بالشبكة الإقليمية للطرق، بما يسهم في تسهيل حركة النقل ودعم التشغيل الآمن والمنتظم للمشروع.

تم توقيع البروتوكول بحضور الدكتور محمد عبد اللطيف عبد الحليم،مدير عام البيئة بهيئة المجتمعات العمرانية ودكتور مهندس عبد الرحمن عطا الله، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان للمناطق الصناعية والمرافق، والدكتور أحمد شكري ، مدير عام إدارة البيئة بالجهاز، في إطار التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة.

يُذكر أن مدينة المخلفات المتكاملة تُعد أحد المشروعات البيئية الاستراتيجية، التي سبق افتتاحها بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وتستهدف دعم جهود الدولة في تقليل التلوث البيئي وتحسين جودة الهواء، بما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة وجودة الحياة للمواطنين.

العاشر من رمضان جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان جهاز حدائق العاشر وزارة البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

نزلات البرد

9 طرق طبيعية لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا

الأظافر

احذر .. الأظافر تكشف عن إصابتك بهذا المرض

بسنت يوسف

توقعات صادمة لنجوم الفن في 2026.. بسنت يوسف تكشف مفاجآت

بالصور

تموين الشرقية في 2025.. إصدار ٩٨ ألف بطاقة تموينية وتحرير ٣٥ ألفا و٨٥٦ محضرا للمخالفين

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد