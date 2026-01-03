قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحويلات مرورية بتقاطع محور المشير طنطاوى مع الطريق الدائرى «كوبرى التسعين الجنوبى»
هاني سري الدين يتقدم بأوراق ترشحة لرئاسة الوفد 2026.. صور
نائبة رئيس فنزويلا: نطالب بدليل على أن مادورو وزوجته على قيد الحياة
أجور عادلة وتنظيم المهن الطبية أبرزها.. ملفات عالقة تنتظر برلمان 2025
السماء تحولت إلى اللون الأحمر .. شاهد عيان من فنزويلا يصف مشهد الانفجارات الأمريكية
مدبولي يتفقد مجمع الأقصر الطبي للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا.. حريق في مطار هيجيروتي
منافسات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم السبت 3 يناير 2026 والقنوات الناقلة
حكايات كأس أمم إفريقيا | ريمونتادا تاريخية في كان 1998: 3 أهداف في دقيقتين ونصف
اعتداء صارخ.. أول دولة تدين الهجوم الأمريكي على فنزويلا.. تعرف عليها!
مريض بريطاني لمدبولي: مستشفي الكرنك كأنها فندق عالمي
القبض على مادورو.. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا في عملية أمريكية مفاجئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اقتراحات برلمانية لنفاذ الأدوية المصرية الى الأسواق الأفريقية

أدوية
أدوية
فريدة محمد

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن النجاحات الكبيرة التي حققتها هيئة الدواء المصرية خلال الفترة الماضية تمثل دليلًا واضحًا على نجاح الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي لصناعة الدواء واللقاحات، بما يعزز الأمن الصحي الوطني ويدعم الاقتصاد المصري ويعظم فرص التصدير.

وأوضح أن ما أعلنه الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن وصول نسبة توطين الدواء في مصر إلى 91% يعد إنجازًا تاريخيًا وغير مسبوق، يضع مصر في صدارة دول الشرق الأوسط وأفريقيا، ويؤكد أن الدولة نجحت في بناء منظومة دوائية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وضمان توفير دواء آمن وفعال للمواطنين.

وأشار " سليم " فى بيان له أصدره اليوم إلى أن الطفرة التي شهدتها المنظومة التشريعية والرقابية الدوائية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وبناء كوادر تنظيمية وطنية على أعلى مستوى من الكفاءة والاحتراف، أسهمت في تعزيز الثقة الدولية في هيئة الدواء المصرية، وفتحت آفاقًا واسعة أمام الدواء المصري للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأكد أن الأسواق الأفريقية تمثل فرصة استراتيجية واعدة أمام صناعة الدواء المصرية، مقترحًا عددًا من الآليات لدعم التوسع الخارجي، من بينها تعزيز الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأفريقية، وتوحيد أو تقارب النظم الرقابية، وتكثيف المشاركة في المعارض والمنتديات الدوائية الدولية، وإنشاء مراكز لوجستية ومخازن دوائية إقليمية داخل القارة، إلى جانب تقديم حوافز تصديرية وتشجيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص بالدول الأفريقية.

وشدد الدكتور محمد سليم على أهمية الاستمرار في دعم البحث العلمي والتطوير، والتوسع في إنتاج اللقاحات والمستحضرات الحيوية، بما يعزز القدرة التنافسية للدواء المصري ويرسخ مكانة مصر كمورد موثوق للدواء في الإقليم والعالم.

ووجه خالص الشكر والتقدير للدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية ومشيدًا بالأسلوب الاحترافي والإدارة المؤسسية داخل الهيئة، وبالنجاح الكبير الذي تحقق في جميع الملفات المرتبطة بهذه الصناعة الاستراتيجية.

واختتم الدكتور محمد سليم بيانه بالتأكيد على أن صناعة الدواء المصرية دخلت مرحلة جديدة من القوة والريادة، وأن الدعم السياسي غير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب الأداء الاحترافي لهيئة الدواء المصرية، كفيلان بأن يجعل من مصر قلب الصناعة الدوائية في أفريقيا والشرق الأوسط، وقاطرة للأمن الصحي الإقليمي والدولي.

هيئة الدواء المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الدواء اللقاحات توطين الدواء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

ترشيحاتنا

أحمد زاهر رفقة ابنته

أحمد زاهر رفقة ابنته منى من كواليس "لعبة وقلبت جد"

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

ليلى علوي

ضمير لا يغيب.. ليلى علوي تحيي ذكرى رحيل وحيد حامد بكلمات مؤثرة

بالصور

لماذا يزداد وزن المرأة في الأربعينيات رغم نمط الحياة الصحي؟

أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات
أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات
أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏

ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏
ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏
ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي

انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026

فيديو

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد