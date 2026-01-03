اقتراحات برلمانية لنفاذ الأدوية المصرية الى الأسواق الأفريقية

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن النجاحات الكبيرة التي حققتها هيئة الدواء المصرية خلال الفترة الماضية تمثل دليلًا واضحًا على نجاح الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي لصناعة الدواء واللقاحات، بما يعزز الأمن الصحي الوطني ويدعم الاقتصاد المصري ويعظم فرص التصدير.

وأوضح أن ما أعلنه الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن وصول نسبة توطين الدواء في مصر إلى 91% يعد إنجازًا تاريخيًا وغير مسبوق، يضع مصر في صدارة دول الشرق الأوسط وأفريقيا، ويؤكد أن الدولة نجحت في بناء منظومة دوائية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وضمان توفير دواء آمن وفعال للمواطنين.

وأشار " سليم " فى بيان له أصدره اليوم إلى أن الطفرة التي شهدتها المنظومة التشريعية والرقابية الدوائية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وبناء كوادر تنظيمية وطنية على أعلى مستوى من الكفاءة والاحتراف، أسهمت في تعزيز الثقة الدولية في هيئة الدواء المصرية، وفتحت آفاقًا واسعة أمام الدواء المصري للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأكد أن الأسواق الأفريقية تمثل فرصة استراتيجية واعدة أمام صناعة الدواء المصرية، مقترحًا عددًا من الآليات لدعم التوسع الخارجي، من بينها تعزيز الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأفريقية، وتوحيد أو تقارب النظم الرقابية، وتكثيف المشاركة في المعارض والمنتديات الدوائية الدولية، وإنشاء مراكز لوجستية ومخازن دوائية إقليمية داخل القارة، إلى جانب تقديم حوافز تصديرية وتشجيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص بالدول الأفريقية.

وشدد الدكتور محمد سليم على أهمية الاستمرار في دعم البحث العلمي والتطوير، والتوسع في إنتاج اللقاحات والمستحضرات الحيوية، بما يعزز القدرة التنافسية للدواء المصري ويرسخ مكانة مصر كمورد موثوق للدواء في الإقليم والعالم.

ووجه خالص الشكر والتقدير للدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية ومشيدًا بالأسلوب الاحترافي والإدارة المؤسسية داخل الهيئة، وبالنجاح الكبير الذي تحقق في جميع الملفات المرتبطة بهذه الصناعة الاستراتيجية.

واختتم الدكتور محمد سليم بيانه بالتأكيد على أن صناعة الدواء المصرية دخلت مرحلة جديدة من القوة والريادة، وأن الدعم السياسي غير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب الأداء الاحترافي لهيئة الدواء المصرية، كفيلان بأن يجعل من مصر قلب الصناعة الدوائية في أفريقيا والشرق الأوسط، وقاطرة للأمن الصحي الإقليمي والدولي.