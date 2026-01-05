أخبار التوك شو| أحمد موسى: أزمة في المجال الجوي اليوناني وتكدس بالمطارات.. المالية: حزمة تسهيلات في الضرائب العقارية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

المالية تعلن حزمة تسهيلات في الضرائب العقارية: تطبيق إلكتروني ورفع حد الإعفاء

أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن العمل على إطلاق تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة لتيسير إجراءات الضرائب العقارية، مؤكدًا أن تقييم الملفات الضريبية يتم بصفة دورية كل خمس سنوات.

رئيس الخدمات البيطرية: التطعيم والتعقيم الحل الأمثل لمواجهة كلاب الشوارع

قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه لا توجد حالات سعار بين كلاب الشوارع، مشيرًا إلى أن الهجمات التي يتعرض لها بعض المواطنين لا تعود إلى مرض السعار، وإنما نتيجة شراسة بعض الكلاب أو شعورها بالخوف، ما يدفعها أحيانًا للنباح أو الهجوم على البشر.

عمرو أديب: كان فيه درونز شبحية بتراقب مادورو رئيس فنزويلا حتى لو دخل الحمام

أكد الإعلامى عمرو أديب، أن أن القصر الرئاسى فى العاصمة الفنزويلية محصن بأسلحة دفاع جوى روسية وصينية لكن لم ترى شيئا من الطائرات الأمريكية، ولم تطلق عليها أى شيء

ليلة فونطاستيك على MBC مصر.. أجواء كوميدية ورسائل حب متبادلة تجمع مي عمر ومحمد سامي

شهدت حلقة برنامج «ليلة فونطاستيك» التي تُعرض عبر شاشة MBC مصر حضور المخرج محمد سامي والفنانة مي عمر، في لقاء اتسم بخفة الظل والانسجام الواضح بين الزوجين، ما انعكس على أجواء الحلقة وتفاعل الجمهور معها.

أبو شقة للوفديين قبل انتخابات الحزب: حكموا ضميركم الوطني في هذا الاستحقاق

وجّه المستشار بهاء الدين أبو شقة، القيادي بحزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ السابق، مناشدة إلى أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد، وذلك قبيل انطلاق ماراثون انتخابات الحزب، داعيًا إلى تحكيم الضمير الوطني والحزبي في هذا الاستحقاق المصيري.

قضايا التنمية المستدامة.. ياسمين فؤاد تكشف تفاصيل لقائها مع الرئيس السيسي

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، تفاصيل لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تناول عددًا من القضايا الحيوية المرتبطة بالتنمية المستدامة والتحديات البيئية التي تواجه مصر.

قبل مهمة اعتقال مادورو.. لحظة تجهيز الجيش الأمريكي للهجوم على فنزويلا

عرضت قناة اكسترا نيوز، مشاهد من استعدادات الجيش الأمريكي لمهاجمة فنزويلا لاعتقال الرئيس نيكولاس مادورو ومعه زوجته.

لميس الحديدي: محاكمة رئيس في دولة أخرى أمر غير مسبوق

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أدلى بها مساء اليوم وقال فيها إن فنزويلا لم تكن الدولة الوحيدة التي تتعرض لتدخل أمريكي، قائلة: الرجل واضح جدًا وقاطع وشفاف، كلامه معناه أننا سنفعل ما نريده، ومن يعترض فليواجهنا، وهذه هي سياسة الغطرسة الأمريكية.

أحمد موسى: أزمة بالمجال الجوي اليوناني وتكدس بالمطارات.. ومصر مستعدة للتعامل مع أي تطورات

قال الإعلامي أحمد موسى إن الساعات الماضية شهدت مشكلة في المجال الجوي اليوناني، تسببت في تكدس بالمطارات في اليونان، مع خلو الأجواء بشكل كامل من حركة الطيران، وهو ما كان له تأثيرا مباشرا على حركة الطيران بالمنطقة.

وزير الطيران: المطارات المصرية تشهد كثافات كبيرة.. ودراسات خاصة لتوسعة مطار القاهرة

قال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن المطارات المصرية استقبلت خلال الفترة الماضية أعدادًا كبيرة من الركاب، في ظل الزيادة المستمرة في حركة السفر والسياحة.