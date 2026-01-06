أسعار كروت الشحن 2026.. وأسباب غلاء الدواجن.. والأرصاد تحذر من منخفض جوي.. أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أسعار كروت الشحن 2026 .. شعبة المحمول تعلن مفاجأة للمواطنين

تزايدت الأخبار المتداولة، في الفترة الأخيرة، حول احتمال ارتفاع أسعار كروت الشحن، بالتزامن مع الزيادة الملحوظة في أسعار الهواتف المحمولة، وهو ما يدفع العديد من المواطنين للبحث عن معلومات موثوقة والتأكد من صحة تلك الأخبار.

وقد خرج محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، خلال شهر ماضي يفيد بارتفاع أسعار كروت الشحن، بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية، لكن اليوم يتراجع عن تصريحاته السابقة ويؤكد أنه لا توجد زيادة متوقعة خلال الفترة المقبلة، وأن الزيادة التي حدثت في العام الماضي كانت بعد 4 سنوات من الزيادة السابقة لها.



برد ورياح وأمطار.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد الجمعة المقبل

تستعد مصر لموجه من التقلبات الجوية مع بداية الأسبوع المقبل، حيث حذر خبراء الأرصاد من تأثير منخفض جوي شديد على البلاد يوم الجمعة المقبل، يصحبه انخفاض كبير في درجات الحرارة ونشاط في الرياح، ما يؤدي إلى اضطراب الأحوال الجوية في بعض المناطق.

كما أشار خبراء الطقس إلى أن هذه التغيرات ستكون مؤقتة، ليعود الاستقرار الجوي مجددًا بعد يوم السبت.

استقرار الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية ستكون مستقرة نسبيًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت خلال حديث القاهرة أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا طفيفًا خلال يومي الأربعاء والخميس، حيث من المتوقع أن تصل إلى 24 درجة مئوية خلال النهار، ما يجعل الأجواء دافئة ومائلة للدفء.



مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء



يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 6 يناير 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 47.27 جنيه

سعر البيع: 47.37 جنيه

اليورو

سعر الشراء: 55.22 جنيه

سعر البيع: 55.37 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر الشراء: 63.65 جنيه

سعر البيع: 63.83 جنيه



الصقيع يضرب البلاد.. إنذار جوي بشأن حالة الطقس اليوم: «توخوا الحذر»

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر عن استمرار انخفاض درجات الحرارة في مختلف أنحاء مصر، ليشهد الجميع أجواء شديدة البرودة في الصباح الباكر، بينما تميل الأجواء للدفء في النهار.

الطقس خلال النهار والليل:

النهار: يشهد معظم أنحاء البلاد أجواء معتدلة ودافئة نسبيًا.

الليل: يتحول الطقس إلى شديد البرودة، مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد، وسط سيناء، والصحراء الغربية.

تحذيرات وخرائط الطقس:

شبورة مائية: توجد فرص لتكون شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق، خاصة في المناطق الممتدة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، شمال الصعيد ووسط سيناء.

فرص الأمطار: هناك احتمالية لسقوط أمطار خفيفة على مناطق مثل حلايب و شلاتين.

الطماطم بـ 17 جنيها.. أسعار الخضراوات اليوم في الأسواق

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير ، وعبيدة أمير، أسعار الخضروات اليوم، الثلاثاء 6 يناير 2026.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إن أسعار الخضراوات والفاكهة تشهد استقرارا خلال هذه الفترة، وأنها متواجدة بأحد المحلات لمعرفة الأسعار.

وكشف صحاب محل خضروات عن أن أسعار الطماطم تسجل اليوم 17 جنيه، وأن هناك طماطن بـ 10 و15، وأن كل سعر كل نوع يكون على حسب الجودة.

ولفت إلى أن سعر الخيار بـ 25 جنيه، والجزر بـ 25 جنيه، والكوسة بـ 30، والفلفل الألوان بـ 50 جنيه، وأن سعر الفلفل الرومي بـ 30 جنيه، وأن كل نوع من الحضروات يكون له سعر على حسب الجودة.

وأشار إلى أن البطاطس يتراوح سعرها من 10 لـ 20 جنيه، وأن البطاطا بـ 25 جنيه، والليمون البلدي بـ 50 جنيه، والبصل بـ 17 جنيه.

شعبة الدواجن: لدينا فائض يقدر بـ 25 % ونصدر للخارج

أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة و عضو اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن خلال الـ 4 أشهر الماضية كانت منخفضة، وأن صناعة الدواجن في مصر قوية وتم تحقيق فائض بها وصل إلى 25%.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن خلال حواره برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير ، وعبيدة أمير، أن الفترة الماضية كان المنتجين يعانون من الانخفاضات، وأنهم كانوا يبيعون الدواجن بأقل من سعر التكلفة.

ولفت إلى أن الزيادة في الانتاج كانت وراء خفض الأسعار في الفترة الماضية، لكن خلال الأيام الأخيرة بدأت الأسعار يتم ضبطها حتى لا تحدث خسائر للمنتجين.

اتحاد الغرف التجارية يكشف مفاجأة عن أسعار السلع

أكد الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن أرصدة السلع الأساسية في السوق المصرية آمنة وتكفي لفترة طويلة تتراوح بين 3 أشهر و10.2 شهر، وهو ما يتجاوز الاحتياجات المتوقعه خلال شهر رمضان.



كما أشار إلى أن المخزون من السلع التموينية، مثل الزيوت، القمح، السكر، والقمح، يتمتع بمستويات أمان مرتفعة.

هل يكون الأتوبيس الترددي بديلا عن الخط الخامس للمترو؟

كشف الكاتب الصحفي سامي عبد الرحمن، المتخصص في أخبار وزارة النقل، حقيقة توفير الأوتوبيس الترددي لـ5 مليارات دولار على الدولة، موضحا أن سعر التذكرة في متناول المواطن محدود الدخل حيث تبدأ بخمس جنيهات.

وقال "عبدالرحمن" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نهاد سمير، وعبيدة أمير، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن الأتوبيس الترددي لن يكون بديلا عن الخط الخامس للمترو، وإنما مكمل لشبكة مترو الأنفاق حال تحققت المزايا التي بدأ بها.

وأكد أن المرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي بدأت في يونيو الماضي بواقع 14 محطة ممتدة من طريق مصر إسكندرية الزراعة وحتى محطة أكاديمية الشرطة بالتجمع أي أنها ربطت محافظتين بالقاهرة الكبرى.

العالم على موعد مع حدوث ظاهرة اصطفاف الكواكب اليوم.. ماذا تعني؟

كشف محمد الصادق، الباحث بمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل حدوث ظاهرة اصطفاف الكواكب اليوم، موضحا أنها تعني اقتران الكواكب مع الشمس مع الأرض أي أنهم يكونوا على خط واحد.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نهاد سمير، وعبيدة أمير، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم رؤية هذه الظاهرة عندما تكون الكواكب داخل مدار الأرض.



وأكد أن الكواكب تدور حول الشمس وعندما تكون أمام الشمس نراها في الليل، موضحا أن الظاهرة المتوقعة يمكن رصدها بالتلسكوب الموجود في الفضاء ولا تؤثر بشكل سلبي على الأرض ولا ينتج عنها كوارث طبيعية ولا تغير في المناخ.

ناقد رياضي: مباراة منتخب مصر في دور الـ 8 ستكون صعبة أمام كوت ديفوار أو بوركينا فاسو

أكد الناقد الرياضي عصام شاهين، أن تأهل منتخب مصر لـ دور الـ 8 كان صعبا، المنتخب فرض على نفسه الصعب خلال المباراة، موضحًا أن المنتخب كان بيده تسهيل المباراة على نفسه.

وأضاف خلال حواره برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، أن مباراة المنتخب مع بنين كان بها مشكلات كثيرة، منها عدم التفاهم بين بعض اللاعبين.

وأشار إلى أن المنتخب خلال الـ 4 مباريات ببطولة الأمم الأفريقية يقدم تشكيلات مختلفة، وخط مختلفة، وأن المنتخب يلعب بدون رأس الحربة وهو مصطفى محمد.

وأوضح أن منتخب بنين استغل خطة الكابتن حسام حسن، مدرب المنتخب، ولعبت على ذلك، وحققت هدف جعلت المباراة تدخل في الوقت الإضافي.