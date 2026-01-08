قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سينتهي بالفشل.. برلماني صومالي: إسرائيل تريد النفوذ غير الشرعي في أفريقيا
ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل
ترامب يستعد للإعلان عن تشكيل مجلس السلام بشأن غزة
البيت الأبيض: ترامب يدرس شراء جرينلاند وسط اعتراض دنماركي
لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار
هل الصلاة صحيحة لمن نسي قول سمع الله لمن حمده؟.. اعرف رأي الشرع
ترامب: فنزويلا ستوجه عائدات النفط لشراء منتجات أمريكية
الجزار وفيصل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقتين جديدتين
نعمل وسط ظروف صعبة.. معتمد جمال يعلق على تولي مهمة تدريب الزمالك
الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير
موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم
محافظات

أخبار أسوان..تهنئة للأخوة الأقباط وتوزيع كروت وهدايا للأطفال بمناسبة عيدالميلادالمجيد

محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاربعاء الموافق : 7 /1 /2026 .

شهدت محافظة أسوان إحتفالات عيد الميلاد المجيد فى أجواء وطنية مليئة بالمحبة والتآخى حيث توافد المسلمون لتهنئة إخوتهم الأقباط بمختلف الكنائس التابعة لطوائف الأرثوذكس والإنجيلية والكاثوليك فى صورة حضارية تعكس عمق الوحدة الوطنية التى يتميز بها المجتمع الأسوانى .

وتقدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جموع المهنئين ، وكان فى إستقبال محافظ أسوان والوفد المرافق له بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس نيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان وتوابعها ، وعدد من القساوسة والكهنة ، الذين أعربوا عن بالغ شكرهم وتقديرهم للمحافظ لحرصه الدائم على مشاركتهم الإحتفال وتقديم التهانى فى المناسبات الدينية والوطنية بما يعكس روح المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد .

وحدة وطنية حقيقية على أرض بلاد الذهب.. محافظ أسوان يهنئ الأقباط بعيد الميلاد

فى أجواء يسودها الود والمحبة، حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على مشاركة الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد.

ووزع المحافظ كروت تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى جانب الهدايا على الأطفال، وذلك بمختلف كنائس طوائف الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية داخل المحافظة.

كما التقط محافظ أسوان الصور التذكارية مع الأطفال، وسط أجواء من البهجة والسعادة عكست روح المشاركة والتلاحم الوطنى التى يتميز بها أبناء المحافظة.

محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس والهدايا على الأطفال بمختلف الكنائس| شاهد

فى إستجابة سريعة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لمناشدات المواطنين بمنطقة السيل الجديد .

قام المحافظ بإجراء إتصال تليفونى بالمهندس محمد عامر رئيس هيئة سكك حديد مصر من أجل إعادة فتح إحدى نقاط العبور المؤقتة على خطوط السكك الحديدية بجوار مزلقان السيل القديم لتحقيق السيولة لحركة المشاة بين الجانبين الشرقى والغربى وذلك بعد قيام المنطقة الجنوبية للسكك الحديدية بغلق هذه النقاط ، على أن يتم غلقها عقب إنشاء كوبرى للمشاه بنفس المنطقة .

إعادة فتح نقطة عبور مؤقتة بالسيل الجديد بعد تدخل محافظ أسوان

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط ضمن الأجواء الاحتفالية بمناسبة عيد الميلاد المجيد كلاً فى نطاق مركزه ومدينته .

محافظ أسوان يكلف رؤساء المراكز والمدن بتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

تواصل الحدائق العامة والمتنزهات بمختلف مراكز ومدن محافظة أسوان إستقبال المواطنين والأفواج السياحية للإحتفال بعيد الميلاد المجيد للإستمتاع بالبانوراما الجمالية بهذه الحدائق والمتنزهات التى تزينت وأصبحت فى أبهى صورها بزيادة المسطحات الخضراء وتهذيب ورى الأشجار بها حيث بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .


إدارة الحدائق توزع الهدايا والألعاب على الأطفال للاحتفال بعيد الميلاد المجيد بأسوان

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

