قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فصل الكهرباء عن عدة قرى ومناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
زعيم كوريا الشمالية يدخل على خط المواجهة الروسية الأمريكية برسالة دعم لبوتين
حسام حسن يجهز مفاجأة في مركز الظهير الأيسر ضد كوت ديفوار
نواب: السردية الوطنية خطوة متقدمة في مسار التخطيط الاستراتيجي.. تضع الإنسان في الصدارة
تتقدم نحو القاهرة.. غطاء سحابي يغطي محافظات السواحل وأمطار متفاوتة الشدة
حالة الطقس اليوم الجمعة أول أيام شهر طوبة.. احذر من الأمطار
الاحتلال يمنع دخول عمال إغاثة أجانب إلى غزة
موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026
تصل إلى 50 ألف جنيه.. غرامات مالية بالجملة على مخالفات المرور
خطوة جديدة نحو التحول الرقمي.. إتاحة حجز تذاكر الدرجة الثالثة إلكترونياً
بلاغ ضد مخرجة.. والسبب رقم موبايل مواطن ظهر بالحلقة الأولى من مسلسها الشهير
أول اتصال بين الشرع وأردوغان بعد معارك حلب.. تأكيد السيادة والتنسيق الأمني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل صدام ربع النهائي.. تحذير من قوة كوت ديفوار والكشف عن نقطة ضعفها

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري


أكد عبدالحميد فراج، الناقد الرياضي، على ضرورة دراسة منتخب كوت ديفوار بشكل جيد قبل مواجهته المرتقبة أمام منتخب مصر.


وأوضح فراج، خلال تصريحاته ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إنه يجب دراسة الفيل الإيفواري بعناية خاصة بعد مباراته الأخيرة بدور المجموعات أمام الجابون التي استقبل خلالها هدفين، ما يعكس وجود ثغرات دفاعية واضحة داخل صفوف الفيل الإيفواري رغم قوته الهجومية.


وتابع فراج أن المنتخب الإيفواري يمتلك عناصر هجومية مميزة وقادرة على صناعة الفارق، إلا أن مشاكله الدفاعية تمثل نقطة ضعف يمكن استغلالها، مشددًا على أهمية تثبيت التشكيل الأساسي من جانب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لتحقيق أكبر قدر من الانسجام.


وأشار الناقد الرياضي إلى أنه يميل للاعتماد على مصطفى محمد كمهاجم صريح، مع توظيف عمر مرموش في مركز الجناح، متسائلًا في الوقت ذاته عن هوية البديل الأنسب لتريزيجيه، سواء كان إبراهيم عادل أو أحمد سيد زيزو أو مرموش، في ظل تعدد الخيارات الهجومية المتاحة أمام المدير الفني.

منتخب كوت ديفوار منتخب مصر اخبار الرياضة كأس الامم الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري

الامطار

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

صرف معاشات شهر فبراير

حقيقة الزيادة الجديدة.. التأمينات الاجتماعية تعلن عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026

سامية محمود الحديدي

سامية الحديدي أصغر الأعضاء سنا في برلمان 2026 على منصة الجلسة الافتتاحية..تفاصيل

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| المحافظ يتابع سير العمل في ملف تقنين أراض أملاك الدولة ومنظومة التصالح

حملات نظافة مكثفة

تكثيف حملات النظافة الليلية بحي شرق كفر الشيخ .. صور

العثور على جثمان في المنوفية

في ظروف غامضة.. العثور على جثمان شاب في المنوفية

بالصور

طريقة عمل الفلافل العراقية

طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

فيديو

السبب الحقيقي في مرض لقاء سويدان

عملولي حملات تشويه.. لقاء سويدان تفتح قلبها لجمهورها

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد