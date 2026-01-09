قبل صدام ربع النهائي.. تحذير من قوة كوت ديفوار والكشف عن نقطة ضعفها



أكد عبدالحميد فراج، الناقد الرياضي، على ضرورة دراسة منتخب كوت ديفوار بشكل جيد قبل مواجهته المرتقبة أمام منتخب مصر.



وأوضح فراج، خلال تصريحاته ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إنه يجب دراسة الفيل الإيفواري بعناية خاصة بعد مباراته الأخيرة بدور المجموعات أمام الجابون التي استقبل خلالها هدفين، ما يعكس وجود ثغرات دفاعية واضحة داخل صفوف الفيل الإيفواري رغم قوته الهجومية.



وتابع فراج أن المنتخب الإيفواري يمتلك عناصر هجومية مميزة وقادرة على صناعة الفارق، إلا أن مشاكله الدفاعية تمثل نقطة ضعف يمكن استغلالها، مشددًا على أهمية تثبيت التشكيل الأساسي من جانب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لتحقيق أكبر قدر من الانسجام.



وأشار الناقد الرياضي إلى أنه يميل للاعتماد على مصطفى محمد كمهاجم صريح، مع توظيف عمر مرموش في مركز الجناح، متسائلًا في الوقت ذاته عن هوية البديل الأنسب لتريزيجيه، سواء كان إبراهيم عادل أو أحمد سيد زيزو أو مرموش، في ظل تعدد الخيارات الهجومية المتاحة أمام المدير الفني.