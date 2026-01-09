قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدوري السعودي اتحاد جدة يكتسح الخلود برباعية
بيان فرنسي بريطاني ألماني: ندين بقوة مقـ تل متظاهرين في إيران
حسن عصفور: واشنطن سعت لتنظيم موازٍ لمنظمة التحرير.. وحماس طالبت بـ 40% من مقاعدها
مدرجات الرباط تتكلم لغة إفريقيا .. الجماهير المغربية تساند لومومبا
اتفرج براحتك مجانًا.. قنوات مفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر وكوت ديفوار
زيادة جديدة في أسعار الذهب الجمعة 9 يناير 2025.. ارتفاع الجنيه الذهب وعيار 21
صفقة الأهلي توقع رسميًا لريد ستار بلجراد الصربي
طفل يقود سيارة ويدهس سيدتين.. مصطفى بكري يعلق على حادث مؤسف
السيطرة علي حرسق مخزن المواسير في المنوفية.. صور
شاومي SU7 2026 تتألق مجددًا.. حزمة خارقة من التحديثات
القط نيمبوس يتوقع خسارة منتخب مصر.. عالمة أزهرية: توقعاته لا يؤخذ بها ولا تصدق
الكتكوت السبب.. شعبة الدواجن تعلن المؤشرات الأولية لـ الأسعار برمضان
المتسابق محمد حسن: أحافظ على أدائي بتوفيق من الله

منار عبد العظيم

قال المتسابق محمد أحمد حسن، خلال الحلقة الـ17 من برنامج دولة التلاوة:
"أحافظ على أدائي بتوفيق من الله، بحيث يكون الأداء ثابتا في كل مرحلة ما لم يكن هناك تطوير من النفس"، ودخل المتسابق مرحلة القراءة الحرة.

بث مباشر على قنوات الحياة وCBC والناس

تذيع قنوات الحياة وCBC والناس، بجانب منصة Watch It، الحلقات الثامنة من البرنامج الذي يهدف لاكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم.
 

يُعرض البرنامج يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مشاركة واسعة للجمهور والاختبارات

شارك في اختبارات البرنامج، الذي يقدم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، وتم اختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية.

لجنة تحكيم تضم كبار القامات الدينية

تضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، منهم:

الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف

الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات

الداعية الإسلامي مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

ويشارك في البرنامج أيضًا عدد من ضيوف الشرف البارزين مثل: الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، فضلاً عن مجموعة من القراء البارزين من مصر وخارجها.

جوائز ضخمة للفائزين

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم.
كما سيتشرف الفائزان بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

