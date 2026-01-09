المتسابق محمد حسن: أحافظ على أدائي بتوفيق من الله

قال المتسابق محمد أحمد حسن، خلال الحلقة الـ17 من برنامج دولة التلاوة:

"أحافظ على أدائي بتوفيق من الله، بحيث يكون الأداء ثابتا في كل مرحلة ما لم يكن هناك تطوير من النفس"، ودخل المتسابق مرحلة القراءة الحرة.

بث مباشر على قنوات الحياة وCBC والناس

تذيع قنوات الحياة وCBC والناس، بجانب منصة Watch It، الحلقات الثامنة من البرنامج الذي يهدف لاكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم.



يُعرض البرنامج يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مشاركة واسعة للجمهور والاختبارات

شارك في اختبارات البرنامج، الذي يقدم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، وتم اختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية.

لجنة تحكيم تضم كبار القامات الدينية

تضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، منهم:

الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف

الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات

الداعية الإسلامي مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

ويشارك في البرنامج أيضًا عدد من ضيوف الشرف البارزين مثل: الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، فضلاً عن مجموعة من القراء البارزين من مصر وخارجها.

جوائز ضخمة للفائزين

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم.

كما سيتشرف الفائزان بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.