مرشحون لرئاسة الوفد يكشفون ملامح برنامجهم الانتخابية .. البدوي: سنعيد مكان الحزب في الشارع.. وأبو شقة: أتعهد بحل الأزمة المالية

السيد البدوي لـ"صدى البلد": أتعهد بإعادة حزب الوفد إلى صدارة المشهد السياسي

أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد

هاني سري الدين يكشف لـ"صدى البلد" ملامح برنامجه الانتخابي لرئاسة حزب الوفد

ياسر حسان لـ"صدى البلد": 3 محاور في برنامج الانتخابي لرئاسة حزب الوفد

عيد هيكل لـ"صدى البلد": برنامجي الانتخابي يستهدف إعادة الإصلاح داخل حزب الوفد



كشف عدد من المرشحين لرئاسة حزب الوفد عن ملامح برامجهم الانتخابية لرئاسة حزب الوفد ، حيث من المقرر ان تجرى انتخابات رئاسة حزب الوفد يوم 30 يناير.

في البداية كشف الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد الأسبق والمرشح لرئاسة حزب الوفد ، عن ملامحه برنامجه الانتخابي.

وقال البدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إنه بإرادة الوفديين ودعمهم لو أراد الله أن أترأس حزب الوفد سنعيد حزب الوفد إلى صدارة المشهد السياسي ، وهناك الآن حزب أغلبية ولكن الوفد سيكون له مكانه ومكانته لدى الشارع المصري والمواطن المصري والشعب المصري على الأرض.

وتابع رئيس حزب الوفد الأسبق والمرشح لرئاسة حزب الوفد : ولكن على المستوى المصري سيأخذ حزب الوفد وقت لكي يعود حزب للأغلبية ، وسيعود معبرا عن هموم المواطن المصري ومتحدث بإسم المواطن المصري وراعي لمشاكله بشكل يصل إلى السلطة التنفيذية ، ويساهم في رفع المعاناة وهذا دور المعارضة الرشيدة والتي تعتبر الكشاف الذي يضيء لمتخذي القرار ، والحكومة تحتاج إلى معارضة وطنية تواجه الشائعات وتقول لرئيس الحكومة أو الوزير المختص هذه الأمور بها ملاحظات معينة.

واختتم: حزب الوفد يحتاج إلى ذرع تنظيمي قوي وذراع إعلامي قوي ومصداقية مع المواطن المصري ، وأن تكون هناك لغة واحدة وليس لغتين.

وكشف المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد السابق والمرشح لرئاسة حزب الوفد ، عن برنامجه الانتخابي لرئاسة حزب الوفد.

وقال أبو شقة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" :برنامجي الانتخابي أتحدث عنه في كلمتين وهو أنه حينما يتم عمل برنامج انتخابي حينما تكون لازلت في البداية ، ولكن عندما نكون أمام حزب له ثوابته ومبادئه وقيمه ومواقفه فلست في حاجة إلى برنامج جديد ، ولكننا نسير على هدى وهذه القيم والثوابت نرسخها ونعيدها في ضمير وأذهان وأمام عيون الناس.

وتابع رئيس حزب الوفد السابق والمرشح لرئاسة حزب الوفد: مثلما قمت بحل الأزمة المالية لحزب الوفد وجريدته عام 2018 ، وكان الحزب لم يكن فيه إلا 450 ألف جنيه ، فإنني اعتقد أنه في علم المنطق المقدمات تقود إلى النتيجة.

واختتم: والسؤال الذي يطرح نفسه هل هناك قدرة على حل الأزمة المالية لحزب الوفد وجريدته ، وأجيب بأنني لدي القدرة ، ومن يجد في نفسه القدره ويتعهد بحل هذه الأزمة ويعرف أبعادها وكفيل بمواجهة هذه الأزمة ، بحيث نجد حلول لهذه الأزمة ونجتاز هذه الأزمة ونكون أمام جريدة وبوابة مستقرة للوفد في أمان وتأمين لكل صحفي وكل عامل.

وكشف الدكتور هاني سري الدين ، نائب رئيس حزب الوفد و المرشح لرئاسة حزب الوفد عن ملامح برنامجه الانتخابي.

وقال سري الدين في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": نعتمد أولا على مفاهيم أساسية، والمفاهيم الأولى تعتمد على أنه لا للإقصاء مرة أخرى و لا للفردية المفرطة مرة أخرى ولا للاستبعاد العشوائي ولا للاستبعاد اللامركزية، وأيضا هناك تأكيدات بأنه نعم للمؤسسية ونعم لـ اللائحية ونعم للاحتواء لجميع الوفديين، وهذه هي المفاهيم الأساسية.

و تابع نائب رئيس حزب الوفد و المرشح لرئاسة حزب الوفد : إذا انتقلنا إلى محاور رئيسية للبرنامج الانتخابي فإنه يعتمد على إصلاح المحور الهيكلي والإصلاح المؤسسي وتفعيل دور مؤسسات الحزب بشكل كامل ، وإصلاح الخطاب السياسي وتفعيل دور اللجان النوعية وتفعيل دور معهد الدراسات ولا يوجد حزب آخر ، والمحور الإعلامي من خلال دور جريدة الوفد وموقع الوفد واستخدامه كذراع إعلامي وخطاب للحزب بشكل واضح في جميع القضايا.

وأضاف: لا ننسى أيضا الدور البرلماني من خلال معهد الدراسات البرلمانية الموجود في حزب الوفد، وأن يكون لحزب الوفد موقف محدد تحت قبة مجلس البرلمان.

واستطرد: مبدئيا هناك مسألتين مرتبطين باللائحة وهما تفعيل اللائحة، لأننا عانينا من عدم تفعيل اللائحة أو من عدم تطبيق نصوص اللائحة ومن الخروج عليها ، ولابد من تفعيل والعمل من خلال مؤسسات الحزب للالتزام باللائحة ، وهذا محور رئيسي.

وأكد أن المحور الآخر أن ما يقتضي التعديل سنعدله لمزيد من الديمقراطية داخل مؤسسات حزب الوفد ومزيد من تفعيل دور اللجان العامة وما يمسى باللامركزية، حيث أن هذه المسألة في غاية الأهمية ، ولكن بالنسبة لتعديل لائحة الحزب فيجب أن يكون هناك توافق داخل قواعد الحزب وتكون هناك مناقشات بناءة عما يجب فيما يتعلق بأولويات تعديل اللائحة، لأنه مرة آخرى لن ينفرد رئيس الحزب بالتعديل حسب معطيات رؤيته الشخصية، ولابد أن يوجه وتكون له رؤية شخصية في هذه المسألة ، ولكن من خلال مناقشة بناءة وديمقراطية.

وكشف الدكتور ياسر حسان ، أمين صندوق حزب الوفد والمرشح لرئاسة الوفد ، عن ملامح برنامجه الانتخابي لرئاسة حزب الوفد.

وأكد حسان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لديه 3 محاور في برنامجه الانتخابي ومنها محور جريدة الوفد ومؤسسة الوفد الإعلامية وذراعه لابد أن تأخذ بعناية ، لأن انتخابات رئاسة الوفد ستجرى يوم 30 يناير ، وسيكون يوم 1 فبراير هناك أزمة في الوفد ولدينا عجز مالي لابد أن يتم دفعه ، ولدينا اللائحة وتعديلاتها وهي نقطة آخرى ولابد أن تكون سريعة ، لأنه لايمكن أن تجرى انتخابات هيئة عليا بعد 7 شهور في ظل اللائحة الداخلية ، وبالتالي لابد أن تكون هناك لائحة جديدة لكي تنتخب الهيئة العليا وفقا للائحة الجديدة.

وتابع: كما إننا نحتاج إلى روح الشباب ونحتاج ألا يقوم بإعداد اللائحة الكبار ولكن الشباب ، لأنا نعمل لائحة للجيل القادم وليس لائحة للماضي ، ولابد من مشاركة الشباب ، ونريد أن نعرف كيف سيكون حزب الوفد خلال الـ 50 عام القادمة ، حيث أنان نقوم بتغيير اللائحة كل 50 عام.

وأضاف: واللائحة الداخلية لحزب الوفد قاربت على 47 سنة ولا يمكن العمل بنفس اللائحة ونفس لمدة 50 سنة قادمة ، وبالتالي نحتاج إلى لائحة بالكامل وكنا قد أعددنها بالفعل من خلال مواد مختلفة بالكامل ، حتى الخطاب السياسي ومقدمة اللائحة تم تغييرها.

وقال: نحتاج إلى تعديل اللائحة بحيث يكون هناك تغيير في صلاحيات رئيس الحزب يما يتعلق بالفصل وتعريف للعضو يحتاج إلى التوضيح بشكل أكبر.

واستطرد" ولدينا بند تجميد العضو ، حيث كان رؤوساء الأحزاب يصدروا قرار بتجميد العضو ، على الرغم من أن التجميد في اللائحة حق للعضو وليس لرئيس الحزب ، حيث انه من حق العضو أن يجمد نفسه ولكنها تم استخدامها بالعكس.

وأكد أننا نحتاج إلى تفعيل اللجان الحزبية بشكل أكبر وغل يد رئيس الحزب عن تشكيل الجمعية العمومية ، ولابد أن تنفصل الجمعية العمومية عن لجان العمل ، وأن تكون الجمعية العمومية ثابتة ومحصنة وليست عرضة للتغيير ، وأن يكون هناك ثواب وعقاب للجان العمل ، كما أن الخلط بين الأثنين في الوضع الحالي يحدث مشكلة كبيرة وهو أنه حينما يتم تغيير لجنة لا تعمل يكون الرد أنه يتم التلاعب في الجمعية العمومية ، ولذلك لابد من تحصين الجمعية العمومية بعيدا عن سلطة رئيس الحزب.

واختتم: هناك أمور آخرى مهمة من بينها أن يكون حق الانتخاب لكل أعضاء الحزب إذا مر عليهم فترة زمنية معينة ، كما أن أعضاء الوفد السابقين الذين مر عليهم 5 سنوات أو 10 سنوات متصلة ويدفعوا اشتراكاتهم دون انقطاع يكون لهم حق مدى الحياة في التصويت.

وكشف عيد هيكل ، عضو مجلس النواب الأسبق والمرشح لرئاسة حزب الوفد عن ملامح برنامجه الانتخابي لرئاسة حزب الوفد.

وأكد هيكل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه يسعى لإعادة حزب الوفد إلى سابق عهده كحزب ليبرالي ورائد في المعارضة البناءة في مصر، ولإعادة إصلاح داخل ما حدث خلال ال ٤ سنوات في عهد الدكتور عبد السند يمامة وتغيير لائحة حزب الوفد.

وأشار عضو مجلس النواب الأسبق والمرشح لرئاسة حزب الوفد إلى أنه لايجوز لأي عضو من أعضاء حزب الوفد سواء العضو العادي أو العضو في الأقسام أن يجمع بين منصبين ، بهدف إتساع رقعة المشاركة ، والأمر الآخر أن كل من مضى عليه ٥ سنوات عضو في حزب الوفد ولم يصدر ضده أي قرار فصل أو يسدد إشتراك يكون له صوت في الجمعية العمومية ، ولا تكون قاصرة على أعضاء الأقسام واللجان والهيئة العليا واللجان العامة.

وتابع : لا يجوز الجمع بين عضو الهيئة العليا ورئاسة أي لجنة عامة حتى لا تكون هناك تكتلات ، مؤكدا على ضرورة تقليص اختصاصات رئيس الحزب حتى لا يكون إمبراطور وديكتاتور ، ولكي تكون هناك مشاركة و دورأكبر للهيئة العليا والمكتب التنفيذي.