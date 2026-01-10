ولاية ميسيسيبي.. اعتقال مشتبه به بعد مقتل 6 أشخاص في هجمات إطلاق نار متتالية

أعلنت السلطات الأمريكية اعتقال شخص ووضعه قيد الاحتجاز، عقب مقتل ستة أشخاص في سلسلة من حوادث إطلاق النار المرتبطة ببعضها في شرق ولاية ميسيسيبي.

وقال مأمور مقاطعة كلاي، إيدي سكوت، في منشور عبر موقع “فيسبوك”، إن “حياة عدد من الأبرياء فقدت بسبب العنف”، مشيرًا إلى أن الحوادث وقعت في بلدة ويست بوينت القريبة من حدود ولاية ألاباما.

وأوضح سكوت، في تصريحات صحفية، أن الضحايا سقطوا في ثلاثة مواقع مختلفة، مؤكدا أن هناك مشتبهًا به واحدًا فقط قيد الاحتجاز، ولا يوجد أي تهديد حالي على سلامة المجتمع.

ودعا مأمور المقاطعة المواطنين إلى الدعاء للضحايا وعائلاتهم، لافتًا إلى أن أجهزة إنفاذ القانون تواصل التحقيق للكشف عن ملابسات الحادث ودوافعه.

وأكد مكتب مأمور المقاطعة أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حتى الآن، مع الإعلان عن عقد مؤتمر صحفي لاحق لعرض آخر المستجدات المتعلقة بالقضية.