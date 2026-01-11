قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الأحد 11-1-2026

محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم الأحد 11-1-2026 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من الأسواق الشعبية والميادين الرئيسية.

أسعار الخضراوات اليوم بأسوان

- الطماطم 15 جنيهًا للكيلو.

- طماطم الصلصة 5 للكيلو.

- بسلة 30 جنيهًا للكيلو.

- خيار بلدي 15 جنيها للكيلو

- كرنب 30 جنيهًا .

- بطاطا 2 كيلو 25 جنيهًا.

- باذنجان أسود 10 جنيهات للكيلو.

- بطاطس تحمير 2 كيلو 25 جنيهًا.

- بصل أبيض فتيل 2 كيلو بـ25 جنيهًا.

- بصل أحمر 15 جنيهًا للكيلو.

- فلفل حشو بلدي 20 جنيهًا للكيلو.

- شطة بلدي 10 جنيهات للكيلو.

- شطة أومجي 25 جنيهًا.

- جزر 15 جنيهًا.

- جزر أحمر مسكر 20 جنيهًا للكيلو.

- خس 10 جنيهات .

- كوسة حشو 20 جنيهًا للكيلو.

- باذنجان أبيض حشو 20 جنيهًا للكيلو.

- باذنجان عروس أسود 10 جنيهات للكيلو.

- سبانخ 30 جنيهًا للكيلو.

- ثوم بلدي 100 جنيه للكيلو.

- ليمون 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم فى أسوان: 

- الفراولة 35 جنيهاً للكيلو.

- تين 25 جنيهًا للكيلو.

- رومان 20 جنيهًا للكيلو.

- برتقال بصرة 20 جنيهًا للكيلو.

- برتقال يوسفى 20 جنيهًا للكيلو.

- برتقال سكرى 20 جنيهًا للكيلو.

- جوافة 20 جنيهًا للكيلو.

- موز 25 جنيهًا للكيلو.

- بلح برحى 50 جنيهًا للكيلو.

- تفاح أحمر 70 جنيهًا للكيلو.

- عنب 50 جنيهًا للكيلو.

- كاكا 35 جنيهًا للكيلو.

- كانتلوب 20 جنيهًا للكيلو.

