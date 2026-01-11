حلب.. 24 قتيلا و129 جريحا جراء قصف قسد للأحياء السكنية

أعلنت مديرية صحة حلب سقوط 24 قتيلا وإصابة 129 شخصا بجروح متفاوتة، جراء استهداف قوات سوريا الديمقراطية «قسد» للأحياء السكنية في مدينة حلب، منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وقال مدير إعلام مديرية صحة حلب، منير المحمد، في تصريح لوكالة «سانا»، إن عدد الضحايا الناتج عن اعتداءات تنظيم «قسد» على المناطق السكنية بلغ 24 قتيلاً و129 مصاباً، تم إسعافهم إلى المشافي والمراكز الطبية في المدينة.

وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري عن وقف جميع العمليات العسكرية داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية، مع تأمين عودة آمنة للأهالي، وذلك بعد الانتهاء من تمشيط حي الشيخ مقصود بالكامل من الألغام والمتفجرات التي خلفها تنظيم «قسد».

كما تم ترحيل مسلحي التنظيم المتحصنين في مشفى ياسين باتجاه مدينة الطبقة، بعد سحب أسلحتهم.

من جانبه، أكد محافظ حلب عزام الغريب أن الأوضاع الأمنية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية تشهد تحسناً ملحوظاً وعودة متسارعة إلى الاستقرار، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة لضبط الأمن وبث الطمأنينة بين الأهالي.

وأوضح المحافظ، في منشور عبر منصة «إكس»، أن الوحدات المعنية تواصل انتشارها الميداني وتنفيذ مهامها للحفاظ على الأمن ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار، بما يضمن حماية السكان واستمرار عودة الحياة الطبيعية إلى مختلف أحياء المدينة.

وشدد الغريب على أن ما تشهده حلب اليوم هو ثمرة تكاتف أبنائها ووعيهم الوطني ووقوفهم إلى جانب مؤسسات الدولة، مؤكداً أن المدينة تجاوزت مرحلة القلق وتمضي بثبات نحو ترسيخ الأمن والاستقرار الشامل، لتبدأ مرحلة جديدة من تعزيز الخدمات وعودة النشاطين الاقتصادي والاجتماعي في جميع المناطق.