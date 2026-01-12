قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أسعار ومواصفات جيلي أوكافانجو العائلية في السوق السعودي| صور

جيلي أوكافانجو
جيلي أوكافانجو
صبري طلبه

تواصل شركة جيلي الصينية تعزيز مكانتها في السوق السعودي عبر تشكيلة متنوعة من السيارات، ومن بين أبرز هذه الطرازات تأتي جيلي أوكافانجو، التي تُصنف كسيارة عائلية متعددة الاستخدامات، تجمع بين الرحابة الداخلية والطابع الرياضي المستوحى من فئة SUV، مع تصميم عصري، إلى جانب حزمة تجهيزات تركز على الراحة والأمان.

محرك وأداء جيلي أوكافانجو

تعتمد جيلي أوكافانجو على محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين مزود بشاحن تيربو، ويتكون المحرك من أربع أسطوانات بسعة 2.0 لتر، ويولد قوة تبلغ 218 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 325 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 7 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الأمامية.

جيلي أوكافانجو

وتُسجل أوكافانجو معدل استهلاك وقود يبلغ 14.4 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 60 لترًا، وتصل السرعة القصوى إلى 200 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.9 ثوانٍ.

أبعاد وتصميم جيلي أوكافانجو

تأتي جيلي أوكافانجو بتصميم رياضية، بينما يبلغ طولها 4,860 مم، وعرضها 1,910 مم، وارتفاعها 1,770 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,825 مم، ويحمل التصميم الخارجي مزيجًا من الطابع الرياضي والعملي، مع اعتماد مصابيح أمامية وخلفية ونهارية بتقنية LED.

وتحتوي الفرامل العلوية على إضاءة، إلى جانب مرايا جانبية تدعم الضبط والطي الكهربائي مدعومة بإشارات إنعطاف ضوئية، وترتكز السيارة على عجلات ألمنيوم قياس 19 بوصة، مع توفر سقف بانورامي في الفئات الأعلى تجهيزًا.

تجهيزات السيارة جيلي أوكافانجو 

توفر أوكافانجو مقصورة تعتمد على تجهيزات حديثة، تشمل مكيف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق، ونظام لتنقية جودة الهواء داخل المقصورة، وتضم السيارة شاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، وشاشة ترفيه مركزية قياس 12.3 بوصة، إلى جانب نظام صوتي من 6 سماعات، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، مع عدة منافذ USB لتلبية احتياجات الركاب.

جيلي أوكافانجو

وتأتي السيارة مزودة بمجموعة من أنظمة السلامة، تشمل وسائد هوائية يتراوح عددها بين أربع وست حسب الفئة، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مانع الانغلاق للفرامل، والتحكم في قوى الجر، كما تدعم السيارة مثبت مقاعد الأطفال ISOFIX، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ومساعد نزول المنحدرات، مع توفر حساسات خلفية أو أمامية وخلفية، إضافة إلى كاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة.

سعر جيلي أوكافانجو في السعودية

تُطرح جيلي أوكافانجو موديل 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 100,000 ريال سعودي.

