الأمم المتحدة تهدّد بإحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية

حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إسرائيل في رسالة، من أنه قد يُحيلها إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تلغِ القوانين التي تستهدف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتعيد الأصول والممتلكات المصادرة.

جوتيرش يُهدّد إسرائيل

وفي رسالة بتاريخ 8 يناير الجاري مُوجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال جوتيريش إن الأمم المتحدة لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء "الإجراءات التي تتخذها إسرائيل، والتي تُعدّ انتهاكًا صريحًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ويجب التراجع عنها دون تأخير"، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وكان الكنيست قد أقرّ قانونًا في أكتوبر 2024 يحظر على الوكالة العمل في إسرائيل ويمنع مسؤوليها من التواصل معها ثم عدّل القانون الشهر الماضي ليحظر الكهرباء والماء عن منشآت الأونروا.

كما استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مكاتب الأونروا في القدس الشرقية المحتلة الشهر الماضي.