القبض على 8 طلاب تشاجروا بالحجارة في الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام طلبة إحدى المدارس بتبادل التراشق بالحجارة فيما بينهم بالإسماعيلية.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فـى هذا الشأن، وحدوث مشاجرة بتاريخ 11 / الجارى بين طرف أول 4 طلاب، وطرف ثان 4 طلاب، جميعهم مقيدون بإحدى المدارس، ومقيمون بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، لخلافات حول اللهو، قاموا على أثرها بتبادل التراشق بالحجارة دون حدوث إصابات أو تلفيات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وتم استدعاء أهالي الطلاب سالفى الذكر، وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





