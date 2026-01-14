ضبط شبكة لممارسة الرذيلة والفجور داخل نادى صحى في الشيخ زايد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة..

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبط المذكورة وبصحبتها (5 سيدات ، 4 أشخاص "لثلاثة منهم يحملون جنسية إحدى الدول") وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.