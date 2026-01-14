مضطرب نفسيا وليس طالبا.. حقيقة منع شخص من لقاء عميد علوم الزقازيق

أصدت جامعة الزقازيق بيانا نفت فيه جملةً وتفصيلًا ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات أو تفسيرات مغلوطة بشأن مقطع الفيديو المتداول، والذي يظهر فيه أحد الأشخاص محمولًا على الأعناق داخل الحرم الجامعي.

وأكدت الجامعة أن الشخص المشار إليه ليس طالبًا من الأساس بأي كلية من كليات جامعة الزقازيق، وإنما يقيم بجوار الجامعة، كما تبيّن من الفحص والمتابعة أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

وتوضح الجامعة أن المذكور قام بتسلق بوابة إحدى الكليات، وعلى الفور تعامل أمن الكلية مع الموقف بشكل إنساني ومسؤول، حيث تم الاتصال بشقيقه الذي حضر إلى المكان، وتمت محاولة السيطرة عليه وتهدئته حفاظًا على سلامته وسلامة الآخرين، تمهيدًا لخروجه وعودته إلى منزله دون حدوث أي اعتداء أو إساءة.

وتهيب جامعة الزقازيق بالجميع تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير صحيحة، وتؤكد أن كل ما يُنشر خلاف ذلك لا يعدو كونه محاولات لإثارة البلبلة والجدل دون سند من الواقع.

وتؤكد الجامعة التزامها الدائم بالحفاظ على أمن وسلامة الحرم الجامعي، والتعامل الإنساني مع أي مواقف طارئة وفقًا للقانون والقيم الجامعية الراسخة.