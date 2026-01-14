قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جمال علام: أتوقع فوز مصر على السنغال بركلات الترجيح وبلوغ نهائى الكان
إعلام عبري: شركة لوفتهانزا أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات بدءا من الغد
محافظ الغربية يتفقد تركيب وتشغيل إشارة ضوئية بكاميرات مراقبة في شارع البحر بالمحلة
ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟
إعلام إسرائيلي: استعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية لخطة السلام في غزة
كأس أمم إفريقيا.. غياب رسمي لثنائي السنغال ديارا وكوليبالي عن المباراة المقبلة
رئيس حزب الإصلاح والنهضة: بيان الفصائل الفلسطينية يثمن دور مصر في دعم قطاع غزة
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين
لتدعيم الخدمة الطبية.. افتتاح وحدة السكتات الدماغية بمستشفى مطاي المركزي
خدمة جديدة من البريد للمستأجرين.. وهذه ضوابط الحصول على السكن البديل
كأس الأمم الإفريقية.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء مصر والسنغال
ضرب محمد هاني وخناقة شوارع في مباراة مصر والسنغال
محافظات

مضطرب نفسيا وليس طالبا.. حقيقة منع شخص من لقاء عميد علوم الزقازيق

محمد الطحاوي

أصدت جامعة الزقازيق بيانا نفت فيه جملةً وتفصيلًا ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات أو تفسيرات مغلوطة بشأن مقطع الفيديو المتداول، والذي يظهر فيه أحد الأشخاص محمولًا على الأعناق داخل الحرم الجامعي.

وأكدت الجامعة أن الشخص المشار إليه ليس طالبًا من الأساس بأي كلية من كليات جامعة الزقازيق، وإنما يقيم بجوار الجامعة، كما تبيّن من الفحص والمتابعة أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

وتوضح الجامعة أن المذكور قام بتسلق بوابة إحدى الكليات، وعلى الفور تعامل أمن الكلية مع الموقف بشكل إنساني ومسؤول، حيث تم الاتصال بشقيقه الذي حضر إلى المكان، وتمت محاولة السيطرة عليه وتهدئته حفاظًا على سلامته وسلامة الآخرين، تمهيدًا لخروجه وعودته إلى منزله دون حدوث أي اعتداء أو إساءة.

وتهيب جامعة الزقازيق بالجميع تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير صحيحة، وتؤكد أن كل ما يُنشر خلاف ذلك لا يعدو كونه محاولات لإثارة البلبلة والجدل دون سند من الواقع.

وتؤكد الجامعة التزامها الدائم بالحفاظ على أمن وسلامة الحرم الجامعي، والتعامل الإنساني مع أي مواقف طارئة وفقًا للقانون والقيم الجامعية الراسخة.

الزقازيق جامعة الزقازيق مقطع الفيديو الحرم الجامعي

