الخارجية الأمريكية: سنواصل منع إيران من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي طالما استمرت في قمع شعبها

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تواصل منع النظام الإيراني من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي طالما استمر في قمع شعبه، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت الخارجية الأمريكية:" ندعم الشعب الإيراني الذي يحتج من أجل حقوقه الأساسية فيما يواصل النظام تمويل أنشطة مدمرة".

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة ترامب، يوم الخميس، عن فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية تزعم أنها وراء قمع المتظاهرين وغسل عائدات مبيعات النفط إلى الأسواق الخارجية.

عقوبات أمريكية ضد إيران



وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في رسالة مصورة أعلن فيها عن هذه الإجراءات: "يقف الرئيس ترامب إلى جانب الشعب الإيراني، وقد أمر وزارة الخزانة بفرض عقوبات على أعضاء النظام".

وأضاف: "لقد ردّ قادة إيران بوحشية على المظاهرات السلمية بالعنف، بدءًا من عمليات إطلاق النار الجماعي في الشوارع وصولًا إلى الهجمات على الجرحى والمستشفيات"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأوضح بيسنت أن العقوبات، الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تستهدف 18 فردًا وكيانة "يستخدمها النظام للتحايل على العقوبات المفروضة على النفط الإيراني وتحويل عائدات مبيعات الطاقة بعيدًا عن أصحابها الشرعيين، الشعب الإيراني".