قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب بكأس عاصمة مصر
تشكيل المقاولون العرب لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
بعد العقوبات الأمريكية .. ضربة أوروبية جديدة تنتظر إيران
اجتماع طارئ بمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في إيران
مصدر أمنى ينفى الادعاء بالتعدى على نزيل داخل مركز الإصلاح والتأهيل
بسباعية نظيفة .. بتروجت يسحق شباب بيراميدز في كأس عاصمة مصر
دعاء النبي فى ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يجبر الله بخاطرك
كأس عاصمة مصر..الأهلي يسقط أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف
بعد إعلان "ويتكوف" واتفاق الفصائل.. تحرك فلسطيني حاسم في مصر لإدارة قطاع غزة
ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟
سائح فرنسي يكتشف كنزاً ثميناً تحت أقدامه بالصدفة.. ماذا وجد؟
النقل تعلن تحديث أسعار تذاكر القطارات| القائمة الجديدة للصعيد والإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طعن أمام المحكمة على قرار اعتماد رئيس لحزب مصر العربي الاشتراكي

مجلس الدولة
مجلس الدولة
إسلام دياب

قدم محامي طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة ضد قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر بتاريخ 18 مايو 2025.

اختصم الطعن كلًا من رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بصفته، وجاء الطعن على القرار الصادر في الطلب رقم 70 لسنة 2024 أحزاب، الذي قررت فيه لجنة شؤون الأحزاب السياسية التأشير بسجلات حزب مصر العربي الاشتراكي بمنطوق الحكم الصادر في الاستئناف رقم 14420 لسنة 27 مدني مستأنف شمال القاهرة، والقاضي بصحة ونفاذ قرارات المؤتمر العام غير العادي المنعقد بتاريخ 1 أغسطس 2023، والتأشير بصفة إبراهيم الديب رئيسًا لحزب مصر العربي الاشتراكي.

وأشار الطاعن إلى أن لجنة شؤون الأحزاب السياسية استندت في قرارها إلى الحكم الصادر في الاستئناف رقم 14420 لسنة 27 مدني مستأنف شمال القاهرة، والذي صد ر طريق الغش ودون اختصام الرئيس الشرعي للحزب، بالمخالفة للقانون.

وأضاف أن المستندات التي قدمها المطعون ضده الثاني للجنة شؤون الأحزاب لا تمثل صحيح القانون، حيث سبق إخطار لجنة شؤون الأحزاب، طبقًا لنص المادة (16) من قانون الأحزاب السياسية المعدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980، باستقالة المطعون ضده الثاني من الحزب وقبول استقالته المقدمة بتاريخ 18 يوليو 2019، والمرفق صورتها بملف الحزب لدى رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية، برقم وارد 4506 في 19 أغسطس 2020، تنفيذًا لقانون الأحزاب السياسية ولائحة حزب مصر العربي الاشتراكي.

المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة لجنة شؤون الأحزاب السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

إكرامي

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

المتهمين

سرق شنطة بها 8 ملايين جنيه من راكب.. الداخلية تعلن القبض على سائق أتوبيس بشركة شهيرة

ترشيحاتنا

ازالة تعدي

في رابع أيام المرحلة الأولى من "الموجه 28"..إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية

محافظ الشرقية

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

كواليس مسلسل على قد الحب

رمضان 2026.. لقطات من كواليس مسلسل على قد الحب

بالصور

ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ

في رابع أيام المرحلة الأولى من "الموجه 28"..إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل الكباب التركي.. بمذاق شهي وخطوات سهلة

طريقة عمل الكباب التركي
طريقة عمل الكباب التركي
طريقة عمل الكباب التركي

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد